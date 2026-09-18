Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 15/9: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 59 εκατ. ευρώ

Δείτε ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί  κερδίζουν 59 εκατ. ευρώ

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Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 15/9: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 59 εκατ. ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (18/9), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει τουλάχιστον 59.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (265) για τα 59.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 4, 25, 30, 32, 33 και αριθμοί Eurojackpot οι 4 και 5.

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