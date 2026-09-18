Νάξος: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της 16χρονης που έπεσε από ταράτσα

Snapshot 16χρονη βρίσκεται σε καταστολή στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παίδων» και η κατάστασή της βελτιώνεται.

Οι γιατροί αναμένουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία αφύπνισής της, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά.

Η ανήλικη φέρει πολλαπλά τραύματα, αλλά τα ευρήματα δεν προκαλούν ανησυχία όπως στην αρχή.

Σκοπός είναι η μετάβαση από τη ΜΕΘ σε δωμάτιο νοσοκομείου και η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης.

Η Αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τα αίτια της πτώσης, με κατάθεση της μητέρας της 16χρονης. Snapshot powered by AI

Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την πορεία της υγείας της 16χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από ταράτσα οικίας σε χωριό της Νάξου, αργά το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, η εικόνα που παρουσιάζει η ανήλικη, οδηγεί τους θεράποντες ιατρούς στην εκτίμηση ότι η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται προς το καλύτερο. Η 16χρονη εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να βρίσκεται σε καταστολή στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παίδων», ωστόσο, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, από αύριο οι γιατροί αναμένεται να ξεκινήσουν τη διαδικασία αφύπνισής της.

Οι εξετάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί έδειξαν ότι φέρει πολλαπλά τραύματα από την πτώση. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν προκαλούν στους γιατρούς την ανησυχία, που υπήρχε κατά τις πρώτες ώρες, μετά τον σοβαρό τραυματισμό της.

Το επόμενο και ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο είναι πλέον η αφύπνιση της 16χρονης. Οι γιατροί αναμένουν να διαπιστώσουν πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός της όταν βγει από την καταστολή και ανάλογα με την κλινική εικόνα που θα παρουσιάσει, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Εφόσον η διαδικασία εξελιχθεί χωρίς επιπλοκές και η κατάσταση της υγείας της το επιτρέψει, στόχος είναι η 16χρονη να μπορέσει να εξέλθει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και να συνεχίσει τη νοσηλεία της σε δωμάτιο του νοσοκομείου.

Παράλληλα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, προβλέπεται να της παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη, προκειμένου να διαχειριστεί το σοκ από το περιστατικό και όσα ακολούθησαν. Στο πλευρό της βρίσκεται αδιάλειπτα η μητέρα της.

Την ίδια ώρα, το πώς ακριβώς σημειώθηκε η πτώση της 16χρονης από την ταράτσα εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο έρευνας από την Αστυνομία. Στο πλαίσιο της διερεύνησης έχει ληφθεί και η κατάθεση της μητέρας της ανήλικης, η οποία δόθηκε λίγη ώρα μετά το περιστατικό, αργά το βράδυ της Τετάρτης.

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