Θάνατος Μαζωνάκη: Τέσσερις παράλληλες έρευνες και νέες αποκαλύψεις 

Snapshot Τέσσερις παράλληλες έρευνες διεξάγονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μεταξύ αυτών ποινική για ανθρωποκτονία και οικονομική για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η οικονομική έρευνα εστιάζει στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και εξετάζει πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο κατηγορούμενος γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος ήθελε να εισάγει μηχάνημα κυτταρικής θεραπείας στην Ελλάδα και τροποποίησε το καταστατικό της εταιρίας του.

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, δήλωσε ότι οι προφυλακισμένοι γιατροί πρέπει να παραμείνουν στη φυλακή και εκφράζει τη συντριβή της οικογένειας.

Οι άλλες δύο έρευνες αφορούν την προέλευση και νομιμότητα των μηχανημάτων και γενικότερα τα ιατρεία Snapshot powered by AI

Τέσσερις παράλληλες έρευνες «τρέχουν» για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αυτές είναι:

-Έρευνα για την ανθρωποκτονία, η ποινική έρευνα

Ο κατηγορούμενος γιατρός διαχωρίζει τη θέση του απο τη σύζυγό του και αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης

-Η οικονομική έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ξεκίνησε οικονομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, επικεντρώνοντας στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Η έρευνα αποφασίστηκε από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Θα εξεταστούν τα οικονομικά και οι περιουσιακές σχέσεις των δύο γιατρών με βάση τα δημοσιοποιημένα στοιχεία της υπόθεσης. Εάν εντοπιστούν ενδείξεις ξεπλύματος χρήματος, η Αρχή μπορεί να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία και να διαβιβάσει τα ευρήματα στον αρμόδιο εισαγγελέα.

-Η τρίτη έρευνα αφορά στα μηχανήματα

-Η τέταρτη γενικά για τα ιατρεία

Μηχάνημα κυτταρικής θεραπείας ήθελε να φέρει ο 58χρονος γιατρός της Καρνεάδου

Σύμφωνα με νέα στοιχεία, που επικαλείται το Mega, ο 58χρονος κατηγορούμενος Ηλίας Θεοδωρόπουλος σκόπευε να φέρει στη χώρα ένα μηχάνημα κυτταρικής θεραπείας, εξού και προέβη σε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας του.

Η δήλωση της αδελφής του για τους κατηγορούμενους γιατρούς

Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του αδελφού της, εκφράζοντας τη συντριβή της οικογένειας αλλά και τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν.

Η Μαρία Μαζωνάκη περιέγραψε μιλώντας στο OPEN ότι είναι καταβεβλημένη και συντετριμμένη από τον τραγικό χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αδελφή του γνωστού τραγουδιστή, προχώρησε σε μία απλή δήλωση αναφορικά με τους γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.«Είναι εκεί που πρέπει να είναι κι εκεί πρέπει να παραμείνουν. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία», σημείωσε η Μαρία Μαζωνάκη.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε πως η οικογένεια έχει εισπράξει όλη την αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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