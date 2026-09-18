Θάνατος Μαζωνάκη: Τέσσερις παράλληλες έρευνες και νέες αποκαλύψεις 

Μηχάνημα κυτταρικής θεραπείας ήθελε να φέρει ο 58χρονος γιατρός της Καρνεάδου

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Θάνατος Μαζωνάκη: Τέσσερις παράλληλες έρευνες και νέες αποκαλύψεις 
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τέσσερις παράλληλες έρευνες διεξάγονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μεταξύ αυτών ποινική για ανθρωποκτονία και οικονομική για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
  • Η οικονομική έρευνα εστιάζει στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και εξετάζει πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
  • Ο κατηγορούμενος γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος ήθελε να εισάγει μηχάνημα κυτταρικής θεραπείας στην Ελλάδα και τροποποίησε το καταστατικό της εταιρίας του.
  • Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, δήλωσε ότι οι προφυλακισμένοι γιατροί πρέπει να παραμείνουν στη φυλακή και εκφράζει τη συντριβή της οικογένειας.
  • Οι άλλες δύο έρευνες αφορούν την προέλευση και νομιμότητα των μηχανημάτων και γενικότερα τα ιατρεία
Snapshot powered by AI

Τέσσερις παράλληλες έρευνες «τρέχουν» για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αυτές είναι:

-Έρευνα για την ανθρωποκτονία, η ποινική έρευνα

Ο κατηγορούμενος γιατρός διαχωρίζει τη θέση του απο τη σύζυγό του και αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης

-Η οικονομική έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ξεκίνησε οικονομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, επικεντρώνοντας στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Η έρευνα αποφασίστηκε από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Θα εξεταστούν τα οικονομικά και οι περιουσιακές σχέσεις των δύο γιατρών με βάση τα δημοσιοποιημένα στοιχεία της υπόθεσης. Εάν εντοπιστούν ενδείξεις ξεπλύματος χρήματος, η Αρχή μπορεί να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία και να διαβιβάσει τα ευρήματα στον αρμόδιο εισαγγελέα.

-Η τρίτη έρευνα αφορά στα μηχανήματα

-Η τέταρτη γενικά για τα ιατρεία

Μηχάνημα κυτταρικής θεραπείας ήθελε να φέρει ο 58χρονος γιατρός της Καρνεάδου

Σύμφωνα με νέα στοιχεία, που επικαλείται το Mega, ο 58χρονος κατηγορούμενος Ηλίας Θεοδωρόπουλος σκόπευε να φέρει στη χώρα ένα μηχάνημα κυτταρικής θεραπείας, εξού και προέβη σε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας του.

Η δήλωση της αδελφής του για τους κατηγορούμενους γιατρούς

Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του αδελφού της, εκφράζοντας τη συντριβή της οικογένειας αλλά και τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν.

Η Μαρία Μαζωνάκη περιέγραψε μιλώντας στο OPEN ότι είναι καταβεβλημένη και συντετριμμένη από τον τραγικό χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αδελφή του γνωστού τραγουδιστή, προχώρησε σε μία απλή δήλωση αναφορικά με τους γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.«Είναι εκεί που πρέπει να είναι κι εκεί πρέπει να παραμείνουν. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία», σημείωσε η Μαρία Μαζωνάκη.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε πως η οικογένεια έχει εισπράξει όλη την αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στη φυλακή οι ανήλικοι που έκλεψαν την τσάντα Διευθύντριας παιδικού σταθμού

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νεκρός 85χρονος λουόμενος στην παραλία Λαγόμανδρα 

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απαγορεύει την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο

23:40WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να βάζετε ποτέ το γάλα στην πόρτα του ψυγείου: «Το κάνουν χωρίς να το ξέρουν»

23:31ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέες αποκαλύψεις για το κόστος του πολέμου στο Ιράν σε ανθρώπινες ζωές και εξοπλισμό - «Έχουν σκοτωθεί περισσότεροι Αμερικανοί από όσους παραδέχεται το Πεντάγωνο»

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές την Κυριακή σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο: Νέο τεστ για Μερτς μετά τη βαριά ήττα στη Σαξονία

23:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Μπουργκ 90-69: Πέρασε στον τελικό και άφησε υποσχέσεις

23:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Πήγε χωρίς δικηγόρο στο δικαστήριο για έναν ενδοοικογενειακό καβγά και βρέθηκε στη φυλακή – Αφέθηκε ελεύθερος μετά από 2 μήνες

23:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Scope Ratings: Αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+ - Στον προθάλομο της κατηγορίας Α

23:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Κοινό μήνυμα από ΠΑΕ και ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Στεκόμαστε ενωμένοι»

23:04WHAT THE FACT

Άφησε τον σύζυγό της 19 ώρες στην τουαλέτα: Έπασχε από άνοια και τελικά κατέληξε

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστό απόψε για έξι ώρες τμήμα του Περιφερειακού λόγω Flyover

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Μεγανήσι Λευκάδος: Υποχώρησε το δάπεδο του Επισκοπικού θρόνου κατά την επίσκεψη του Μητροπολίτη

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τέσσερις παράλληλες έρευνες και νέες αποκαλύψεις 

22:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρέθυμνο: Συνελήφθη 70χρονος για παράνομη οπλοκατοχή – Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε οπλοστάσιο

22:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έρευνα στο Κογκρέσο μετά τον εντοπισμό μεξαρτημάτων F-35 στο Χονγκ Κονγκ

22:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος vs Αλβέρτης: Το απόλυτο challenge τριπόντων για φιλανθρωπικό σκοπό

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ρομά επιτέθηκε με σκουπόξυλο σε οδηγό ταξί και του έσπασε το χέρι

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της 16χρονης που έπεσε από ταράτσα

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου μέρα προς μέρα - Πού θα ρίξει πολύ νερό και πότε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου μέρα προς μέρα - Πού θα ρίξει πολύ νερό και πότε

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από πότε αλλάζει ραγδαία, πόσο θα πέσει η θερμοκρασία και τι φέρνει τα πρωτοβρόχια

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τέσσερις παράλληλες έρευνες και νέες αποκαλύψεις 

11:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το οριστικό «αντίο» του καλοκαιριού - Η ημερομηνία που δίνει το GFS για το φθινόπωρο

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα» – Τα πρώτα λόγια του γιατρού στον Κορυδαλλό 1764133

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί το αμυντικό σύμφωνο της Μέκκας - Αφωνία από Τουρκία

22:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος vs Αλβέρτης: Το απόλυτο challenge τριπόντων για φιλανθρωπικό σκοπό

09:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η φθινοπωρινή εισβολή - Έρχονται καταιγίδες και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

23:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Πήγε χωρίς δικηγόρο στο δικαστήριο για έναν ενδοοικογενειακό καβγά και βρέθηκε στη φυλακή – Αφέθηκε ελεύθερος μετά από 2 μήνες

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Αγωνία για τον 17χρονο που κατέρρευσε έξω από σχολείο - Διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση

19:17ΕΘΝΙΚΑ

«Αγριεύει η θάλασσα»: Υπερπτήσεις από Τουρκία στο Αιγαίο πάνω από Ρω και Ζουράφα έπειτα από 33 μήνες

21:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σπάνια 24ωρη χειρουργική επέμβαση διαχώρισε σιαμαία κοριτσάκια ενωμένα στο κεφάλι

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο σε αεροπλάνο: Δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια εν πτήσει - Βίντεο

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ανηλίκων από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

11:56ΕΛΛΑΔΑ

«Ξυλοκοπήθηκε άσχημα» στη φυλακή ο Αφγανός που έβαλε σε βαλίτσα το πτώμα Βρετανίδας στην Κυψέλη

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Μεγανήσι Λευκάδος: Υποχώρησε το δάπεδο του Επισκοπικού θρόνου κατά την επίσκεψη του Μητροπολίτη

23:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Scope Ratings: Αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+ - Στον προθάλομο της κατηγορίας Α

10:15LIFESTYLE

Εμμανουήλ Καραλής: Πίνει κρασί και ακούει Σινάτρα μετά τη νέα μεγάλη του επιτυχία - «That’s Life...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ