Snapshot Συνελήφθη 70χρονος στο Ρέθυμνο για παράνομη οπλοκατοχή μετά από έρευνα στο σπίτι του.

Κατασχέθηκαν Καλάσνικοφ, δύο υποπολυβόλα, ένα πιστόλι, ένα περίστροφο, 5 γεμιστήρες και 214 φυσίγγια.

Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 ξιφολόγχες και 6 μαχαίρια.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο δράσεων της αστυνομίας για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη πρωινές ώρες της Παρασκευής (18/9) στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 70χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 70χρονου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα πολεμικό τυφέκιο, τύπου Καλάσνικοφ, 2 πολεμικά υποπολυβόλα, ένα πιστόλι, ένα περίστροφο, 5 γεμιστήρες, 214 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 5 ξιφολόγχες και 6 μαχαίρια.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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