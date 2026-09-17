Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα

Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

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Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η αλλαγή από θερινή σε χειμερινή ώρα το 2026 θα γίνει νωρίτερα, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
  • Τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω στις 04:00, που θα δείξουν 03:00.
  • Η ημερομηνία αλλαγής είναι νωρίτερα σε σχέση με το 2025 λόγω της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου.
  • Δεν υπάρχει αλλαγή στους κανονισμούς, απλώς η ημερομηνία της τελευταίας Κυριακής διαφέρει κάθε χρόνο.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να εφαρμόζει το τρέχον σύστημα αλλαγής ώρας.
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Νωρίτερα θα πραγματοποιηθεί φέτος η αλλαγή από τη θερινή στη χειμερινή ώρα, καθώς τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026.

Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω και να δείξουν 03:00, σηματοδοτώντας το τέλος της θερινής ώρας.

Η αλλαγή γίνεται φέτος μία ημέρα νωρίτερα ημερολογιακά σε σχέση με το 2025, όταν η μετάβαση στη χειμερινή ώρα είχε πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου. Δεν πρόκειται, πάντως, για αλλαγή του κανονισμού, αλλά για το γεγονός ότι η τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου πέφτει φέτος στις 25 του μήνα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να εφαρμόζει το υφιστάμενο σύστημα αλλαγής της ώρας. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το 2026 η περίοδος της θερινής ώρας λήγει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, ενώ είχε ξεκινήσει στις 29 Μαρτίου.

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