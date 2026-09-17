Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί την Παρασκευή τέσσερις σταθμοί – Τι ώρα κατεβάζουν ρολά

Snapshot Την Παρασκευή από τις 16:00 κλειστοί θα είναι οι σταθμοί μετρό «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» στη Θεσσαλονίκη.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να σταματούν.

Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των σταθμών γίνεται κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών λόγω προγραμματισμένης πορείας.

Η πορεία είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 στην πλατεία Καμάρας, για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Η διαχειρίστρια εταιρεία μετρό θα εκδώσει νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού. Snapshot powered by AI

Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο το απόγευμα τέσσερις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της προγραμματισμένης πορείας για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Πρόκειται για τους σταθμούς «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα είναι κλειστοί από τις 16:00. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 αύριο στην πλατεία Καμάρας ενώ θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία

«Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου από τις 16.00, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο». Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού».

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