Ιωάννα Γάκα: «Δεν χορηγούμε άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος» απαντά το Quantum University

Το εκπαιδευτικό ίδρυμα από το οποίο αποφοίτησε η Ιωάννα Γάγα, που κατηγορείται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, διευκρινίζει ότι δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ούτε εξουσιοδοτεί αποφοίτους να πραγματοποιούν ρυθμιζόμενες κλινικές πράξεις.

Ανθή Κουρεντζή

Ιωάννα Γάκα: «Δεν χορηγούμε άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος» απαντά το Quantum University
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Quantum University διευκρινίζει ότι δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
  • Το ίδρυμα προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα ολιστικής, φυσικής και ολοκληρωμένης ιατρικής.
  • Το Quantum University δεν εξουσιοδοτεί αποφοίτους να πραγματοποιούν ρυθμιζόμενες κλινικές πράξεις.
  • Η ευθύνη απόκτησης επαγγελματικής άδειας και συμμόρφωσης με τη νομοθεσία ανήκει αποκλειστικά στον φοιτητή ή απόφοιτο.
  • Το Quantum University δεν σχετίζεται με το δημόσιο Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
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«Δεν χορηγούμε άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος» απαντά το επαιδευτικό ίδρυμα από όπου αποφοίτησε η κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, Ιωάννα Γάκα, στη Χονολουλού.

Πρόκειται για το International Quantum University for Integrative Medicine, γνωστό ως Quantum University, και όχι για το δημόσιο Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Το ίδρυμα έχει έδρα στη Χονολουλού και δηλώνει ότι προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα σε ολιστική, φυσική και ολοκληρωμένη ιατρική.

«Το Quantum University είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ούτε παρέχει αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφοίτους για την άσκηση της ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων. Κάθε φοιτητής ή απόφοιτος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση τυχόν επαγγελματικής άδειας, πιστοποίησης, εγγραφής σε μητρώο και ασφάλισης αστικής ευθύνης που απαιτούνται για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της χώρας ή της δικαιοδοσίας στην οποία ασκεί τη δραστηριότητά του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ιωάννα Γάκα: Πήρε το κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου - Στον Ελαιώνα η παιδοκτόνος του Πύργου

Νέο... ένοικο αποκτά το κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου στον Κορυδαλλό, καθώς η παιδοκτόνος του Πύργου, η οποία σκότωσε τέσσερα μωρα και κατηγορείται και για τη δολοφονία ενός πέμπτου, αναχώρησε για τις φυλακές του Ελαιώνα και τη θέση της στη γυναικεία πτέρυγα θα πάρει η Ιωάννα Γάκα.

Η γιατρός κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου στην παράνομη κλινική που διατηρούσε, με τον τραγουδιστή να παθαίνει ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Στη συγκεκριμένη πτέρυγα κρατούνται γυναίκες οι οποίος κατηγορούνται για κακοποίηση παιδιών ενώ να θυμίσουμε πως δίπλα από το κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου, κρατείται η μητέρα του μικρού Άγγελού, ο οποίος είχε βρει φρικτό θάνατο από τα χτυπήματα της ίδιας και του συντρόφου της.

Να σημειωθεί πως από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε η είδηση της μεταγωγής της Ιωάννας Γάκα στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού υπήρξαν άμεσα αντιδράσεις από τις άλλες κρατούμενες, καθώς καμία δεν έδειξε διάθεση... συγκατοίκησης με τη γιατρό.

Ρόλο σε αυτό έπαιξε η συναυλία που είχε δώσει ο Γιώργος Μαζωνάκης το 2023 στις φυλακές, με τον τραγουδιστή να γίνεται άμεσα αγαπητός από όλες τις έγκλειστες.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε επισκεφθεί τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού τον Φεβρουάριο του 2023, όπου τραγούδησε για τις κρατούμενες και πέρασε χρόνο μαζί τους. Η επίσκεψή του είχε πραγματοποιηθεί ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου και είχε αποτελέσει μια ξεχωριστή στιγμή για τις γυναίκες που βρίσκονταν τότε στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τραγουδήσει στον προαύλιο χώρο, ενώ είχε συνομιλήσει με τις κρατούμενες και είχε επισκεφθεί χώρους του καταστήματος. Εκείνες, μάλιστα, είχαν ετοιμάσει πανό και μηνύματα υποδοχής για τον τραγουδιστή, εκφράζοντας τη χαρά τους για την παρουσία του.

Η επίσκεψη εκείνη φαίνεται πως έχει μείνει στη μνήμη των γυναικών που είχαν την ευκαιρία να τον συναντήσουν από κοντά. Σήμερα, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή και την προφυλάκιση της Ιωάννας Γάκα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχόμενη παρουσία της στη γυναικεία πτέρυγα έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Η στάση αυτή αποδίδεται στην αγάπη και την εκτίμηση που είχαν οι κρατούμενες για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος είχε επιλέξει να βρεθεί κοντά τους και να τους προσφέρει μια διαφορετική ημέρα μέσα στη φυλακή.

Όταν τραγούδησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού

Μια ιδιαίτερη πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται ξανά στο φως, μέσα από την εμφάνισή του στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, στις 14 Φεβρουαρίου 2023.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε βρεθεί τότε κοντά στις κρατούμενες, χαρίζοντάς τους μια ξεχωριστή μουσική ημέρα. Ο ίδιος είχε μοιραστεί στιγμιότυπα από την επίσκεψή του, στα οποία τραγουδούσε πολλά από τα γνωστά τραγούδια του, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την παρουσία του στον συγκεκριμένο χώρο.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και γίνομαι το πρόσωπο μέσα από τα κάγκελα», είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τις φυλακές για τη φιλοξενία, ενώ έστειλε στις γυναίκες που βρίσκονταν εκεί ένα μήνυμα πίστης και ελπίδας. «Εύχομαι ελευθερία και πίστη στον Θεό», είχε αναφέρει, θέλοντας να τους δώσει δύναμη και αισιοδοξία.

Η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι κρατούμενες ήταν ιδιαίτερα θερμή. Ανάμεσα στα μηνύματα που είχαν γράψει σε πανό ήταν το «Μαζώ, για εσένα ζω», ενώ ένα ακόμη έγραφε «Μαζώ-χτείτε» και «Γιώργο, σε ευχαριστούμε».

Η επίσκεψή του, μάλιστα, δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική. Οι κρατούμενες είχαν ετοιμάσει και γλυκό για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε μια κίνηση που έδειχνε τη χαρά τους για την παρουσία του.

Ο ίδιος είχε κρατήσει εκείνη την ημέρα ως μια ιδιαίτερη στιγμή, μοιραζόμενος αργότερα βίντεο από την εμφάνισή του και όσα έζησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Μια παρουσία που σήμερα, μετά τον θάνατό του, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζωνάκη μακριά από τις μεγάλες πίστες, να τραγουδά για ανθρώπους που ήθελαν, έστω για λίγες ώρες, να νιώσουν ελεύθεροι.

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