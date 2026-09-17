Στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου στον Κορυδαλλό η Ιωάννα Γάκα

Η παιδοκτόνος του Πύργου θα μεταφερθεί στις φυλακές Θηβών, ωστόσο μέχρι τότε θα... γειτονεύει με την Ιωάννα Γάκα, η οποία στη συνέχεια θα πάρει το κελί της

Δημήτρης Δρίζος

Στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου στον Κορυδαλλό η Ιωάννα Γάκα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της, γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προφυλακίζονται και θα κρατηθούν σε ειδικά κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού.
  • Η Ιωάννα Γάκα θα κρατηθεί στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου, ενώ η Μουρτζούκου θα μεταφερθεί αργότερα στις φυλακές της Θήβας.
  • Υπήρξαν αντιδράσεις στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού λόγω της προφυλάκισης της Γάκα, εξαιτίας της εκτίμησης που είχαν οι κρατούμενες για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Κατά την απολογία της, η Ιωάννα Γάκα αρνήθηκε την πρόθεση πρόκλησης θανάτου και υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την ανακοπή του τραγουδιστή.
  • Οι δύο γιατροί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και αντιμετωπίζουν πιθανή ποινή ισοβίων, ενώ η διαδικασία κράτησής τους αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των απολογιών.
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Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγείται το ζευγάρι των γιατρών από το Κολωνάκι στα χέρια των οποίων ξεψύχησε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο γιατροί, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κρατηθούν σε ειδικά κελιά μακριά από τον πληθυσμό των δύο φυλακών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κελί όπου κρατείται η Ειρήνη Μουρτζούκου θα μεταβεί και η Ιωάννα Γάκα, με την παιδοκτόνο του Πύργου να μεταφέρεται στις φυλακές της Θήβας.

«Δεν πιστεύω να τη φέρετε στο κελί μου», φέρεται να λένε κρατούμενες.

Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει την Γάκα δίπλα από την Μουρτζούκου μέχρι η δεύτερη να μεταφερθεί στη Θήβα ενώ στην ίδια πτέρυγα βρίσκεται και η μητέρα του μικρού Άγγελου, ο οποίος είχε βρει φρικτό θάνατο από ξυλοδαρμό.

Αντιδράσεις στον Κορυδαλλό

Την ίδια ώρα, αντιδράσεις έχουν εκδηλωθεί στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού ενόψει της επικείμενης προφυλάκισης της Ιωάννας Γάκα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε επισκεφθεί τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού τον Φεβρουάριο του 2023, όπου τραγούδησε για τις κρατούμενες και πέρασε χρόνο μαζί τους. Η επίσκεψή του είχε πραγματοποιηθεί ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου και είχε αποτελέσει μια ξεχωριστή στιγμή για τις γυναίκες που βρίσκονταν τότε στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τραγουδήσει στον προαύλιο χώρο, ενώ είχε συνομιλήσει με τις κρατούμενες και είχε επισκεφθεί χώρους του καταστήματος. Εκείνες, μάλιστα, είχαν ετοιμάσει πανό και μηνύματα υποδοχής για τον τραγουδιστή, εκφράζοντας τη χαρά τους για την παρουσία του.

Η επίσκεψη εκείνη φαίνεται πως έχει μείνει στη μνήμη των γυναικών που είχαν την ευκαιρία να τον συναντήσουν από κοντά. Σήμερα, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή και την προφυλάκιση της Ιωάννας Γάκα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχόμενη παρουσία της στη γυναικεία πτέρυγα έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Η στάση αυτή αποδίδεται στην αγάπη και την εκτίμηση που είχαν οι κρατούμενες για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος είχε επιλέξει να βρεθεί κοντά τους και να τους προσφέρει μια διαφορετική ημέρα μέσα στη φυλακή.

Όταν τραγούδησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού

Μια ιδιαίτερη πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη έρχεται ξανά στο φως, μέσα από την εμφάνισή του στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, στις 14 Φεβρουαρίου 2023.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε βρεθεί τότε κοντά στις κρατούμενες, χαρίζοντάς τους μια ξεχωριστή μουσική ημέρα. Ο ίδιος είχε μοιραστεί στιγμιότυπα από την επίσκεψή του, στα οποία τραγουδούσε πολλά από τα γνωστά τραγούδια του, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την παρουσία του στον συγκεκριμένο χώρο.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και γίνομαι το πρόσωπο μέσα από τα κάγκελα», είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τις φυλακές για τη φιλοξενία, ενώ έστειλε στις γυναίκες που βρίσκονταν εκεί ένα μήνυμα πίστης και ελπίδας. «Εύχομαι ελευθερία και πίστη στον Θεό», είχε αναφέρει, θέλοντας να τους δώσει δύναμη και αισιοδοξία.

Η υποδοχή που του επιφύλαξαν οι κρατούμενες ήταν ιδιαίτερα θερμή. Ανάμεσα στα μηνύματα που είχαν γράψει σε πανό ήταν το «Μαζώ, για εσένα ζω», ενώ ένα ακόμη έγραφε «Μαζώ-χτείτε» και «Γιώργο, σε ευχαριστούμε».

Η επίσκεψή του, μάλιστα, δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική. Οι κρατούμενες είχαν ετοιμάσει και γλυκό για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε μια κίνηση που έδειχνε τη χαρά τους για την παρουσία του.

Ο ίδιος είχε κρατήσει εκείνη την ημέρα ως μια ιδιαίτερη στιγμή, μοιραζόμενος αργότερα βίντεο από την εμφάνισή του και όσα έζησε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Μια παρουσία που σήμερα, μετά τον θάνατό του, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζωνάκη μακριά από τις μεγάλες πίστες, να τραγουδά για ανθρώπους που ήθελαν, έστω για λίγες ώρες, να νιώσουν ελεύθεροι.

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