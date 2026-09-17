Θάνατος Μαζωνάκη: Σήμερα στις φυλακές Κορυδαλλού Γάκα - Θεοδωρόπουλος - Το χρονικό της προφυλάκισης

Η 56χρονη θα κρατηθεί στον πρώτο όροφο των φυλακών, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ενώ ο 58χρονος γιατρός θα μεταφερθεί στην 6η πτέρυγα των φυλακών

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Θάνατος Μαζωνάκη: Σήμερα στις φυλακές Κορυδαλλού Γάκα - Θεοδωρόπουλος - Το χρονικό της προφυλάκισης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνιες απολογίες για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η 56χρονη γιατρός αρνείται την κατηγορία ανθρωποκτονίας, επιμένοντας ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα και δεν υπήρξε δόλος ή παράνομη πράξη.
  • Οι δικαστικές Αρχές διαπίστωσαν ότι οι ιατρικές πράξεις γίνονταν σε χώρο χωρίς άδεια και εξοπλισμό, χωρίς τις απαραίτητες εξετάσεις και με καθυστερημένη κλήση στο ΕΚΑΒ.
  • Η διαδικασία πλασμαφαίρεσης δεν διακόπηκε παρά την επιδείνωση της κατάστασης του Μαζωνάκη, ενώ υπήρξαν παραλείψεις που επηρέασαν τη διερεύνηση της υπόθεσης.
  • Την επόμενη Δευτέρα αναμένεται κατάθεση υπνοθεραπευτή που φέρεται να έλαβε φωτογραφίες από τη γιατρό και σχετίζεται με την υπόθεση.
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To δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να πάρουν σήμερα η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έπειτα από την απόφαση για την προφυλάκισή τους σε συνέχεια των μαραθώνιων απολογιών τους.

Ενώπιον του ανακριτή αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, χωρίς ωστόσο να πείσουν με τα επιχειρήματά τους.

Τι ισχυρίστηκε η 56χρονη

Ενώπιον του ανακριτή, η 56χρονη ισχυρίστηκε πως δεν υπήρξε ούτε παρανομία ούτε δόλος. Επέμεινε δεν υπήρξε καμία προσπάθεια συγκάλυψης, ενώ δεν δίστασε να βάλει κατά των διασωστών του ΕΚΑΒ.

«Τήρησα όλα τα πρωτόκολλα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 16:15 και το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:21. Το πλήρωμα έφτασε στις 16:26 αλλά δεν διέθετε ούτε φορείο. Το αποτέλεσμα ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης να τοποθετηθεί σε καρέκλα για να μεταφερθεί στο ασθενοφόρο και να διακοπεί η ΚΑΡΠΑ, η οποία αν είχε συνεχιστεί θα μπορούσε να είχε σωθεί η ζωή του, γιατί δεν ήταν εγκεφαλικά νεκρός».

Παρά το γεγονός ότι δεν είχε άδεια να υποβάλλει ασθενείς στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, η γιατρός επιμένει ότι δεν έκανε κάτι παράνομο. «Δεν είχα καμία πρόθεση να σκοτώσω τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όλη η διαδικασία ήταν νόμιμη. Είμαι καλή γιατρός και έχω κάνει τόσα καλά και έτυχε αυτό. Έχω δεχτεί ότι μπορεί να πάω φυλακή αλλά τα έχω καλά με τον εαυτό μου».

Οι επίμαχες φωτογραφίες και τα alarms

Η 56χρονη κλήθηκε να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη με τις δύο φωτογραφίες που τράβηξε από το κινητό της τον Γιώργο Μαζωνάκη με κλειστά μάτια στις 14 και 44 και 14 και 45.

«Φωτογραφίες και βίντεο τραβάω σε όλους τους ασθενείς μου, κατά τη διάρκεια θεραπειών. Δεν έστειλα φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη στον σύζυγό μου αλλά σε έναν υπνοθεραπευτή».

Στο μικροσκόπιο μπήκαν και τα alarm του μηχανήματος. Τι σήμαιναν οι 5 συναγερμοί που χτύπησαν εκείνο το μεσημέρι; Η 56χρονη δεν διέκρινε κάποιον κίνδυνο για την υγεία του τραγουδιστή και όπως είπε: «Όταν χτυπάνε οι συναγερμοί alarm του μηχανήματος, δεν σημαίνει απαραίτητα κίνδυνο ανακοπής για τον ασθενή. Μπορεί να πρόκειται για κάποιο άλλο πρόβλημα, με τις φλέβες και τους φλεβοκαθετήρες που είχαν τοποθετηθεί».

Τι ισχυρίστηκε ο Θεοδωρόπουλος

«Δεν είχα καμία σχέση με τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης, στην οποία θα υποβαλλόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έμπλεξα χωρίς λόγο λόγω της γυναίκας μου, αλλά δεν με πειράζει, γιατί την λατρεύω. Έλαβα γνώση του συμβάντος μετά τις 16:00».

Όπως είπε, σύμφωνα με το Mega, την ώρα των δραματικών γεγονότων ο ίδιος βρισκόταν με άλλον ασθενή και μάλιστα του συνταγογραφούσε αγωγή. O τηλεοπτικός σταθμός παρουσίασε μάλιστα το παραπεμπτικό, με το οποίο ο γιατρός επιχειρεί να αποσυνδέσει την παρουσία του από όσα συνέβαιναν την ίδια ώρα στο ιατρείο.

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Σύμφωνα με το Mega, η 56χρονη θα κρατηθεί στον πρώτο όροφο των φυλακών, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Από την άλλη, ο 58χρονος γιατρός θα μεταφερθεί στην 6η πτέρυγα των φυλακών, στη λεγόμενη VIP πτέρυγα των ανδρικών φυλακών.

Το σκεπτικό των Αρχών για την προφυλάκιση

Στο σκεπτικό φέρεται να γίνεται αναφορά στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι ιατρικές πράξεις στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς οι δύο γιατροί προχωρούσαν σε διαδικασίες χωρίς ο χώρος να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια και τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, ενώ παράλληλα δεν είχαν προηγηθεί στους ασθενείς οι εξετάσεις που προβλέπονται πριν από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη, οι δικαστικές Αρχές εστίασαν στα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τα alarms του μηχανήματος κατέγραψαν την επιδείνωση της κατάστασής του, ωστόσο η διαδικασία, σύμφωνα με το σκεπτικό, δεν διακόπηκε.

Σημείο αναφοράς αποτελεί και η επικοινωνία με το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των δικαστικών Αρχών, οι δύο γιατροί δεν κάλεσαν εγκαίρως το ΕΚΑΒ, ενώ την ίδια στιγμή δεν μπορούσαν να παρέχουν την αναγκαία αντιμετώπιση στο περιστατικό.

Οι παραλείψεις μετά την κατάρρευση του Μαζωνάκη

Στο μικροσκόπιο τέθηκαν και όσα συνέβησαν μετά την κατάρρευση του ασθενούς. Οι Αρχές αποδίδουν στους κατηγορουμένους ενέργειες και παραλείψεις που, κατά την εκτίμησή τους, επηρέασαν τη δυνατότητα διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού.

Παράλληλα, στο σκεπτικό καταγράφεται ότι οι δύο γιατροί γνώριζαν τις συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιούσαν τις συγκεκριμένες πράξεις και είχαν επίγνωση των συνεπειών που μπορούσαν να προκύψουν.

Το τελευταίο σκέλος που συνδέεται με την απόφαση της προσωρινής κράτησης αφορά τον κίνδυνο επανάληψης αξιόποινης συμπεριφοράς. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούσαν για την αποτροπή νέων πράξεων και ότι δεν υπήρχε άλλο διαθέσιμο δικονομικό μέτρο που να μπορούσε να επιτύχει τον ίδιο σκοπό.

Αναμένεται για κατάθεση ο υπνοθεραπευτής

Την ερχόμενη Δευτέρα (27/8) ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο φέρεται να έστειλε η Ιωάννα Γάκα τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από το παράνομο ιατρείο της, αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση, αλλά και για να «φωτίσει» άγνωστες πτυχές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη την περασμένη Δευτέρα, ενώ επρόκειτο να τον συναντούσε και μετά τη συνεδρία με τη Γάκα την αποφράδα ημέρα του θανάτου του.

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