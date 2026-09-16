Καιρός: Πόσο πιθανό είναι το σενάριο για τα πρώτα χιόνια στα μεγάλα υψόμετρα - Χάρτες

Snapshot Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν πιθανή είσοδο ασυνήθιστα ψυχρής αέριας μάζας στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο.

Υπάρχει ενδεχόμενο να σημειωθούν πρώτα χιόνια στα αλπικά υψόμετρα της Ιταλίας, των Βαλκανίων και της Ελλάδας.

Η άνοδος της κορυφογραμμής του Αντικυκλώνα των Αζορών στη Δυτική Ευρώπη μπορεί να ωθήσει ψυχρές αέριες μάζες προς τη Μεσόγειο.

Η επιβεβαίωση του σεναρίου θα γίνει πιο σαφής στο τέλος της εβδομάδας, ειδικά αν συνοδευτεί από αξιόλογο βαρομετρικό σύστημα.

Παρά την πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας, αυξάνεται η πιθανότητα πρόωρης εμφάνισης φθινοπωρινών καιρικών φαινομένων. Snapshot powered by AI

Αλλάζει ο καιρός και το σενάριο για την πρώτη ψυχρή εισβολή είναι ορατό.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena:

Αυτό λοιπόν είναι το σενάριο που παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες, αφού όλα τα προγνωστικά μοντέλα μαθηματικής ανάλυσης καιρού την δεδομένη στιγμή σκιαγραφούν το ενδεχόμενο να έχουμε την είσοδο μίας ασυνήθιστα ψυχρής μάζας αέρα για τα δεδομένα της εποχής στην Κεντρική και την Ανατολική Μεσόγειο, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες να δούμε ίσως ακόμα και τα πρώτα χιόνια στα αλπικά υψόμετρα της Ιταλίας, των Βαλκανίων και της Ελλάδας.

Ωστόσο, είναι πρώιμο από τώρα να υπάρξει έστω και μία πρώτη εκτίμηση για την πιθανότητα να επαληθευτεί αυτό το σενάριο την επόμενη εβδομάδα, χωρίς όμως να θεωρείται σε καμία περίπτωση και απίθανο, αφού η ενδεχόμενη άνοδος της κορυφογραμμής του Αντικυκλώνα των Αζορών στην Δυτική Ευρώπη το επόμενο διάστημα, θα συμβάλλει σημαντικά στην ώθηση των ψυχρών αέριων μαζών από την Βόρεια Ευρώπη προς την λεκάνη της Μεσογείου. Επομένως, θα τα δούμε όλα αναλυτικότερα στο τέλος αυτής της εβδομάδας, ειδικά αν αυτή η ψυχρή μάζα αέρα συνοδευτεί και με κάποιο αξιόλογο βαρομετρικό σύστημα.

Λέτε να έρθει το φθινόπωρο νωρίτερα του αναμενόμενου, σε σχέση με αυτό που βιώναμε τα τελευταία χρόνια;;;

Λίγη υπομονή λοιπόν και θα μιλήσουμε εφ' όλης της ύλης γι' αυτό το ενδεχόμενο το επόμενο διάστημα, με τις ενδείξεις παρά ταύτα να είναι αξιόλογες, αυξάνοντας την πιθανότητα να επαληθευτεί (τουλάχιστον χρονικά), παρά την πρόσκαιρη άνοδο που θα παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες!

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