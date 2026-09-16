Τεχνόπολη: Δεν θα μετατραπεί σε αφιέρωμα η συναυλία Μαζωνάκη - Ακυρώνεται οριστικά

Οριστικά ακυρώνεται η προγραμματισμένη για τις 20 Σεπτεμβρίου συναυλία στην Τεχνόπολη για τα «33 Χρόνια» του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή.

Όπως ανακοίνωσε η Live2 Entertainment, η συναυλία δεν πρόκειται να μετατραπεί, τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική στιγμή, σε αφιέρωμα στη μνήμη του, καθώς, όπως επισημαίνεται, ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτεί τον απαραίτητο χρόνο και την κατάλληλη προετοιμασία, ώστε να αποδοθεί ο σεβασμός που αρμόζει στην καλλιτεχνική διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το αντίτιμο των εισιτηρίων θα επιστραφεί αυτόματα στους κατόχους τους, μέσω της More και με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την αγορά.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση για την ακύρωση της συναυλίας

Με βαθιά θλίψη και σεβασμό στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, η Live2 Entertainment ανακοινώνει την οριστική ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας για τα «33 Χρόνια» στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη.

Ο τραγικός και απροσδόκητος χαμός του Γιώργου καθιστά αδύνατη, σε αυτή τη χρονική στιγμή, την οποιαδήποτε άμεση μετατροπή της συναυλίας σε αφιέρωμα στη μνήμη και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Πιστεύουμε πως ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη με τη διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη οφείλει να πραγματοποιηθεί με τον χρόνο, τη φροντίδα και τον σεβασμό που αρμόζουν στη μνήμη και το έργο του και όχι υπό το βάρος και την αμεσότητα αυτής της τραγικής απώλειας.

Η επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της More, με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους κατόχους των εισιτηρίων.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι Γιώργο μας 💔

Live2 Entertainment

Διαβάστε επίσης