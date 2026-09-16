ΕΚΑΒ για Μαζωνάκη: Αμεση η ανταπόκριση στο περιστατικό – Εντός 5 λεπτών έφτασαν οι πρώτες δυνάμεις

Οι διασώστες προσήλθαν με τον απαραίτητο εξοπλισμό επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και αναζωογόνησης, συμπεριλαμβανομένων απινιδωτή και εξοπλισμού παροχής οξυγόνου.

Μίλτος Τσεκούρας

ΕΚΑΒ για Μαζωνάκη: Αμεση η ανταπόκριση στο περιστατικό – Εντός 5 λεπτών έφτασαν οι πρώτες δυνάμεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το ΕΚΑΒ κινητοποίησε άμεσα μοτοσικλέτα Άμεσης Επέμβασης και ασθενοφόρο, με τις πρώτες δυνάμεις να φτάνουν εντός πέντε λεπτών από την κλήση.
  • Οι διασώστες διαπίστωσαν καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία στον ασθενή και εφάρμοσαν άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες ΚΑΡΠΑ στο πεδίο του συμβάντος.
  • Το ασθενοφόρο διέθετε φορείο, αλλά λόγω χωροταξικών περιορισμών στον χώρο του Παθολογικού Ιατρείου χρησιμοποιήθηκε ειδική καρέκλα διακομιδής για τη μεταφορά του ασθενούς.
  • Η χρήση της καρέκλας δεν επηρέασε την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών αναζωογόνησης, οι οποίες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής στο Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ.
  • Το ΕΚΑΒ αποσαφηνίζει ότι δεν σχολιάζει δικαστικές διαδικασίες, αλλά διορθώνει ανακριβείς αναφορές σχετικά με την επιχειρησιακή ανταπόκριση και τον εξοπλισμό του.
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Διευκρινίσεις για την επιχειρησιακή ανταπόκριση των διασωστών στο περιστατικό του Γιώργου Μαζωνάκη δίνει το ΕΚΑΒ, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού.

Όπως αναφέρει, κινητοποιήθηκαν άμεσα, μοτοσικλέτα Άμεσης Επέμβασης και ασθενοφόρο όχημα, με τις πρώτες δυνάμεις του να βρίσκονται στο πεδίο του συμβάντος εντός πέντε λεπτών από την κλήση. Οι διασώστες προσήλθαν με τον απαραίτητο εξοπλισμό επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και αναζωογόνησης, συμπεριλαμβανομένων απινιδωτή και εξοπλισμού παροχής οξυγόνου.

«Κατά την προσέγγιση και αξιολόγηση του ασθενούς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και σε ασυστολία, χωρίς να είναι δυνατό να προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρισκόταν ήδη σε αυτή την κατάσταση.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ εφάρμοσαν, άμεσα στο πεδίο του συμβάντος και πριν από την έναρξη της διακομιδής, τις ενδεδειγμένες διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Από την αρχική αντιμετώπιση πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας για τη διασφάλιση του αεραγωγού, με παράλληλη παροχή οξυγόνου και την απαιτούμενη υποστήριξη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.

Ο ισχυρισμός ότι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν διέθετε φορείο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς το φορείο αποτελεί στοιχείο του βασικού εξοπλισμού όλων των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ. Στην περίπτωση αυτή, το φορείο δεν κατέστη δυνατό να χρησιμοποιηθεί κατά τη μετακίνηση του ασθενούς από τον χώρο του Παθολογικού Ιατρείου έως το ασθενοφόρο, λόγω των ιδιαίτερων χωροταξικών συνθηκών του οικήματος στο οποίο στεγαζόταν το ιατρείο. Ειδικότερα, το Παθολογικό Ιατρείο βρισκόταν στον 1ο όροφο του κτιρίου και η πρόσβαση γινόταν μέσω εσωτερικής κλίμακας και ανελκυστήρα περιορισμένων διαστάσεων, γεγονός που δεν επέτρεπε την ασφαλή διέλευση και χρήση του φορείου.

Για το τμήμα αυτό της μετακίνησης χρησιμοποιήθηκε η ειδική καρέκλα διακομιδής, για το απολύτως αναγκαίο σύντομο χρονικό διάστημα, με συνεχή παροχή οξυγόνου στον ασθενή. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των διαδικασιών αναζωογόνησης καθορίζεται από την κλινική κατάσταση του ασθενούς και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και δεν συναρτάται αυτομάτως με το εάν, σε ένα επιμέρους στάδιο της μετακίνησης, χρησιμοποιήθηκε φορείο ή ειδική καρέκλα διακομιδής. Ως εκ τούτου, η χρήση της καρέκλας, η οποία υπαγορεύθηκε από τις συνθήκες πρόσβασης στο κτίριο, δεν τεκμηριώνει από μόνη της ισχυρισμό περί μη εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών ΚΑΡΠΑ. Η επιχειρησιακή ανταπόκριση του πληρώματος αξιολογείται συνολικά, με βάση την κλινική κατάσταση του ασθενούς, τις συνθήκες και την προσβασιμότητα του χώρου, τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαχείριση του περιστατικού.

Με την τοποθέτηση του ασθενούς στο ασθενοφόρο, οι διαδικασίες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της επείγουσας διακομιδής του προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», όπου το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είχε ήδη τεθεί σε ετοιμότητα για την άμεση υποδοχή και αντιμετώπισή του.

Το ΕΚΑΒ δεν υπεισέρχεται στην αξιολόγηση ισχυρισμών που αποτελούν αντικείμενο της εν εξελίξει δικαστικής διαδικασίας. Οφείλει, ωστόσο, να αποκαθιστά ανακριβείς αναφορές όταν αυτές αφορούν την επιχειρησιακή ανταπόκριση των δυνάμεών του, τον εξοπλισμό των ασθενοφόρων οχημάτων του και τις ενέργειες των διασωστών του στο πεδίο του συμβάντος».

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