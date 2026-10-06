Χανιά: Εντοπίστηκε ο Βρετανός τουρίστας που είχε χαθεί σε φαράγγι στα Σφακιά

Ο άνδρας εντοπίστηκε και μεταφέρεται σε ασφαλή τοποθεσία

Ζωή Μακρυγιάννη

Χανιά: Εντοπίστηκε ο Βρετανός τουρίστας που είχε χαθεί σε φαράγγι στα Σφακιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εντοπίστηκε ο 73χρονος Βρετανός τουρίστας που είχε χαθεί στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά Χανίων.
  • Ο άνδρας είχε πάει για πεζοπορία την περασμένη Κυριακή και από τότε αγνοούνταν.
  • Η σύζυγός του ενημέρωσε τις αρχές όταν έχασε επαφή μαζί του.
  • Οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν σήμερα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
  • Ο τουρίστας μεταφέρεται σε ασφαλή τοποθεσία.
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Εντοπίστηκε από τις δυνάμεις διάσωσης ο Βρετανός τουρίστας που είχε χαθεί στο φαράγγι της Ίμπρου Σφακίων στα Χανιά. Ο 73χρονος είχε πάει για πεζοπορία την περασμένη Κυριακή και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνταν.

Ο άνδρας επισκέπτεται την Κρήτη για διακοπές και την Κυριακή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η σύζυγός του, της είπε ότι ετοιμαζόταν να ξεκινήσει κατάβαση στο φαράγγι της Ίμπρου.

Ωστόσο, η γυναίκα δεν έχει νέα του, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στις τοπικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα την επιχείρηση για την αναζήτησή του.

Ο άνδρας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εντοπίστηκε και μεταφέρεται σε ασφαλή τοποθεσία.

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