Χανιά: Εντοπίστηκε ο Βρετανός τουρίστας που είχε χαθεί σε φαράγγι στα Σφακιά

Snapshot Εντοπίστηκε ο 73χρονος Βρετανός τουρίστας που είχε χαθεί στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά Χανίων.

Ο άνδρας είχε πάει για πεζοπορία την περασμένη Κυριακή και από τότε αγνοούνταν.

Η σύζυγός του ενημέρωσε τις αρχές όταν έχασε επαφή μαζί του.

Οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν σήμερα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Ο τουρίστας μεταφέρεται σε ασφαλή τοποθεσία. Snapshot powered by AI

Εντοπίστηκε από τις δυνάμεις διάσωσης ο Βρετανός τουρίστας που είχε χαθεί στο φαράγγι της Ίμπρου Σφακίων στα Χανιά. Ο 73χρονος είχε πάει για πεζοπορία την περασμένη Κυριακή και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνταν.

Ο άνδρας επισκέπτεται την Κρήτη για διακοπές και την Κυριακή, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η σύζυγός του, της είπε ότι ετοιμαζόταν να ξεκινήσει κατάβαση στο φαράγγι της Ίμπρου.

Ωστόσο, η γυναίκα δεν έχει νέα του, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στις τοπικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα την επιχείρηση για την αναζήτησή του.

Ο άνδρας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εντοπίστηκε και μεταφέρεται σε ασφαλή τοποθεσία.

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