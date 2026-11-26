Η πρόεδρος της Σλοβενίας Natasa Pirc Musar, στο κέντρο δεξιά, απευθύνεται στο ακροατήριο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της ολομέλειας στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, Τετάρτη 21 Μαΐου 2025.

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Την έντονη καταδίκη της επικύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, την πλήρη αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο και την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης,εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ψήφισμα που ενέκρινε σήμερα δι’ ανατάσεως χειρός, η Ολομέλειά του, στο Στρασβούργο.

Απορρίπτει εκ νέου το μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης ως βάση για θαλάσσιες αξιώσεις που θίγουν κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών και ζητά συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση.

Η επικύρωση δεν αλλάζει το καθεστώς του μνημονίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναβεβαιώνει την πάγια θέση του ότι «το μνημόνιο είναι άκυρο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα».

Αποδοκιμάζει έντονα την επικύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με έδρα την ανατολική Λιβύη, στις 20 Οκτωβρίου και τονίζει ότι «το νομικό καθεστώς του μνημονίου δεν αλλάζει».

Οι ευρωβουλευτές ζητούν την ακύρωση του μνημονίου και των συναφών συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες, ενώ καλούν το Συμβούλιο της ΕΕ να εξετάσει την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων, εφόσον η εφαρμογή του οδηγήσει σε παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών. Ζητούν, επίσης, την επανεξέταση της χρηματοδοτικής συνεργασίας της ΕΕ με την Τουρκία και τη Λιβύη, ώστε ευρωπαϊκοί πόροι να μη στηρίζουν δραστηριότητες εφαρμογής του μνημονίου.

Μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν την εξαγγελία τουρκικών θαλάσσιων πάρκων πέρα από τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας ως μέσο προώθησης των διεκδικήσεων της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Καταγγέλλουν την πολιτική εργαλειοποίηση των NAVTEX, τις παραβιάσεις χωρικών υδάτων και την παράνομη αλιεία, καλώντας την Τουρκία να απέχει από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και από κάθε παρέμβαση στην πόντιση καλωδίων ή στην υλοποίηση του έργου «Great Sea Interconnector» και άλλων έργων κοινού ενδιαφέροντος Ελλάδας - Κύπρου.

Το Κοινοβούλιο επίσης καλεί την Τουρκία και τη Λιβύη να προσχωρήσουν πλήρως στο καθεστώς της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσαςεκφράζει πλήρη αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την Κύπρο και επιβεβαιώνει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, σε θαλάσσιες ζώνεςαποδοκιμάζει το τουρκικό casus belli και τονίζει ότι η Τουρκία και η Λιβύη δεν μπορούν να επιβάλουν θαλάσσια όρια στην Ελλάδα χωρίς τη συναίνεσή τηςζητά την ακύρωση του μνημονίου και των συναφών συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες, καθώς και να μην εκδίδονται ή εφαρμόζονται σχετικές άδειες σε θαλάσσιες ζώνες όπου έχουν δικαιώματα τρίτα κράτη.Κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση.

Το ΕΚ ζητά συντονισμένη διπλωματική δράση για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ και των κρατών μελών και τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας, με ισχυρότερη ευρωπαϊκή δράση για την ασφάλεια στη θάλασσα, στα πρότυπα της επιχείρησης ASPIDES, ώστε να προστατεύονται οι υποθαλάσσιες υποδομές, οι ενεργειακοί διάδρομοι και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Καλεί επίσης το Συμβούλιο να εξετάσει στοχευμένες κυρώσεις εάν η εφαρμογή του μνημονίου οδηγήσει σε παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών. Η χρηματοδοτική συνεργασία της ΕΕ με την Τουρκία και τη Λιβύη θα πρέπει να επανεξεταστεί, ώστε να μη στηρίζονται δραστηριότητες εφαρμογής του μνημονίου, δηλώνουν οι ευρωβουλευτές.

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο ζητά από την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ και την Επιτροπή να υποβάλουν, εντός τριών μηνών, έκθεση για τα διπλωματικά διαβήματα που έχουν πραγματοποιηθεί, τις εγγυήσεις ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ δεν στηρίζει δραστηριότητες εφαρμογής του μνημονίου και τυχόν πρόσθετα μέτρα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων κρατών μελών.

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