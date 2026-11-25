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Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Λιβύης δημοσιεύθηκε το παράνομο και ανυπόστατο τουρκουλιβυκό μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, η οποία εγκρίθηκε από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά την εκδίωξη του προρέδρου της Αλ Σάλεχ και την τοποθέση του αρεστού της Άγκυρας.

Η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να θεωρείται τυχαία, καθώς σήμερα ο στρατάρχης της Ανατολικής Λιβύης, μεγάλος εχθρός της Τουρκίας, πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στην Άγκυρα.

Η συμφωνία εγκρίθηκε με τον νόμο υπ’ αριθμόν 8 του 2026, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμόν 17 φύλλο της επίσημης εφημερίδας του λιβυκού Κοινοβουλίου.

Με τη δημοσίευση αυτή ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασίες που αφορούν το μνημόνιο συνεννόησης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο.

Τα έξι άρθρα και οι 36 γεωγραφικές συντεταγμένες

Το παράνομο μνημόνιο αποτελείται από έξι άρθρα και δύο παραρτήματα και ορίζει με αυθαίρετο τρόπο, αγνοώντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, τα όρια της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, βάσει 36 σημείων γεωγραφικών συντεταγμένων.

Βάσει των προβλέψεων του μνημονίου, σε περίπτωση που ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, κατά τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει τις καθορισμένες γεωγραφικές συντεταγμένες, υποχρεούται να ενημερώσει το άλλο μέρος και να διεξαγάγει διαβουλεύσεις μαζί του.

Το μνημόνιο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα των δύο χωρών να προχωρήσουν σε κοινές διευθετήσεις για την εκμετάλλευση φυσικών πόρων που ενδέχεται να εκτείνονται στις αντίστοιχες Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες τους.

Στις 20 Οκτωβρίου, η λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ της Τουρκίας και της τότε κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης.

Το λιβυκό Κοινοβούλιο προχώρησε επίσης στην κατάργηση της υπ’ αριθμόν 1 απόφασης του 2020, με την οποία είχε απορρίψει την επικύρωση του μνημονίου, καθώς και της υπ’ αριθμόν 6 απόφασης, η οποία αφορούσε τη διακοπή των πολιτικών σχέσεων με την Τουρκία.

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