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Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή «Εσπλανάδα» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στο Δέλτα Φαλήρου, η επίσημη τελετή απόδοσης του αρχαιολογικού χώρου των «Δεσμωτών του Φαλήρου» και του νέου κέντρου πληροφόρησης κοινού, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

​Από αύριο, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ο εκθεσιακός χώρος ανοίγει τις πύλες του και θα είναι πλέον επισκέψιμος για το κοινό, προσφέροντας την ευκαιρία στους πολίτες να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα σημαντικότερα και πιο συγκλονιστικά αρχαιολογικά ευρήματα των τελευταίων δεκαετιών στην Αττική.

​Τι είναι οι «79 Δεσμώτες του Φαλήρου»

​Κατά τη διάρκεια των μεγάλων σωστικών ανασκαφών που διεξήχθησαν από το 2012 έως το 2020 για την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ στην αρχαία νεκρόπολη του Φαλήρου (η οποία ήταν σε χρήση από τον 8ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ. και όπου εντοπίστηκαν συνολικά 2.132 ταφές), οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ένα μοναδικό εύρημα.

Σε τρία παράλληλα ρηχά ορύγματα βρέθηκαν θαμμένοι 79 άνδρες (κυρίως νέοι, μεσήλικες και ελάχιστοι έφηβοι), τοποθετημένοι σε τρεις συστάδες, ο ένας δίπλα στον άλλον.

​Όλοι τους είχαν τα χέρια δεμένα στους καρπούς ή πισθάγκωνα και έφεραν εμφανή ίχνη βίαιου θανάτου.

Η ανθρωπολογική μελέτη έδειξε ότι επρόκειτο για άτομα με καλή φυσική κατάσταση και κοινωνική θέση που υπέστησαν κακοποίηση πριν από τη δημόσια εκτέλεσή τους. Η χρονολόγηση της ταφής στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. συνδέει το εύρημα με μια ταραγμένη περίοδο πολιτικών συγκρούσεων στην αρχαία Αθήνα, με πολλούς μελετητές να θεωρούν πιθανό οι νεκροί να σχετίζονται με την αποτυχημένη απόπειρα του Κύλωνα να καταλάβει την εξουσία και το γνωστό «Κυλώνειο άγος» - ένα ορόσημο στην πορεία της Αθήνας προς τη δημοκρατία.

​Το κτήριο μόνιμης προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων του πολυανδρίου κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»), ενώ η έκθεση χρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς Πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού και υλοποιήθηκε από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟ και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

Ο εκθεσιακός χώρος θα λειτουργεί Δευτέρα και Τετάρτη έως Κυριακή (κάθε Τρίτη θα παραμένει κλειστός).

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