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Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, η σειρά «Οι κόρες της Αρετής» στον ALPHA κερδίζει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Οι έρωτες, οι έντονες συγκινήσεις, οι δραματικές ιστορίες και οι δυνατές ερμηνείες των πρωταγωνιστών αποτελούν θέμα συζήτησης στα social media, ενώ οι εξελίξεις υπόσχονται ακόμη περισσότερες ανατροπές.

Η αποκάλυψη της αλήθειας διαλύει τον γάμο του Ανδρέα και της Τζένης. Συντετριμμένος από την προδοσία, ο Ανδρέας αδυνατεί να συγχωρήσει τη γυναίκα που αγαπά, τη διώχνει από το σπίτι και βάζει οριστικό τέλος στη σχέση τους, παρά τις δραματικές εκκλήσεις της να την ακούσει. Την ίδια στιγμή, η Άννα ζει την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της δίπλα στον Νικόλα, όμως η χαρά της μετατρέπεται σε εφιάλτη όταν η Αρετή ξεσπά πάνω της με πρωτοφανή σκληρότητα, επειδή αρνήθηκε μια επαγγελματική πρόταση που εκείνη θεωρούσε τη μοναδική ευκαιρία για το μέλλον της.

Η Ναταλία στέκεται στο πλευρό της αδελφής της, ενώ παράλληλα παίρνει τη μεγάλη απόφαση να δεχτεί μια επαγγελματική φωτογράφιση. Η επιλογή αυτή θα την οδηγήσει σε μια απρόσμενη αποκάλυψη, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με μια αλήθεια που ανατρέπει όσα πίστευε μέχρι σήμερα. Την ίδια ώρα, η Αρετή, μόνη πια, καταρρέει από τις ενοχές της, ενώ η σύγκρουσή της με τον Λεωνίδα Κεχαγιά κλιμακώνεται επικίνδυνα, αφήνοντας να εννοηθεί πως γνωρίζει μυστικά που μπορούν να τον καταστρέψουν.

Η αλήθεια για το παρελθόν του Αλέξη και του Κωνσταντίνου συντρίβει τη Ναταλία που καταρρέει και βρίσκει απρόσμενο στήριγμα στην αγκαλιά του Κωνσταντίνου. Την ώρα που ο Αλέξης προσπαθεί απεγνωσμένα να της εξηγήσει και να κερδίσει μια δεύτερη ευκαιρία, εκείνη αρνείται ακόμα και να τον αντικρίσει, ενώ τα δύο αδέλφια έρχονται σε σφοδρή σύγκρουση.

Την ίδια στιγμή, ο θάνατος του Στέλιου στοιχειώνει την Τζένη, που συνειδητοποιεί ότι έχει μπλέξει πολύ πιο βαθιά απ' όσο φανταζόταν, ενώ ο Ανδρέας βρίσκεται ξαφνικά στο στόχαστρο της αστυνομικής έρευνας για τη δολοφονία.

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