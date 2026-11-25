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Τέλος στη ζωή του πίνοντας φάρμακα αποπειράθηκε να βάλει ένας 17χρονος το μεσημέρι της Τετάρτης στα Χανιά.

Ο 17χρονος σώθηκε χάρη στην έγκαιρη μεταφορά του στο νοσοκομείο Χανίων αλλά και τις καίριες παρεμβάσεις των γιατρών.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, που ήρθε σε επικοινωνία με τον διοικητή του Νοσοκομείου Χανίων Γιώργο Μπέα, από την πρώτη στιγμή οι γιατροί του νοσοκομείου φρόντισαν τον νεαρό και όπως επισήμανε ο 17χρονος νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική, χωρίς η ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν και οι αρχές, ενώ οι λόγοι για τους οποίους ο 17χρονος οδηγήθηκε σε απόγνωση δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

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