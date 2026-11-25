«Κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας», έγραφε ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ στον περίφημο Άμλετ: Και αυτή η φράση φαίνεται να βρίσκει εφαρμογή στη διοίκηση της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ).

Την ώρα λοιπόν που το σκάνδαλο με τα στημένα έχει συνταράξει την ελληνική καλαθοσφαίριση, δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης, η διοίκηση της ΟΔΚΕ, φαίνεται πως δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει παρά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Αμείλικτα ερωτήματα

Τι και εάν γνωστοί διαιτητές (ανάμεσά τους η Βασιλική Τσαρούχα), στενοί συνεργάτες του προέδρου της ΟΔΚΕ Κώστα Μπούσια και του Γενικού Γραμματέα Κώστα Τεφτίκη, εμπλέκονται στο σκάνδαλο; Αυτό φαίνεται πως δεν έχει καμία σημασία, αφού το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, με έγγραφο που φέρει ημερομηνία 24 Νοεμβρίου, καλεί με διαδικασίες – εξπρές στη διεξαγωγή μαθημάτων στη Σχολή Καθηγητών Διαιτησίας, περίπου σε τρεις εβδομάδες και συγκεκριμένα στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2026.

Πρόκειται επί της ουσίας για μια εκβιαστική απόφαση που προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα για τη νέα διοίκηση της ΟΔΚΕ, η οποία θα αναδειχθεί στις 17 Ιανουαρίου στις κάλπες που θα στηθούν στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν για τους χειρισμούς του διοικητικού συμβουλίου της ΟΔΚΕ ζητούν, πειστικές απαντήσεις:

Η υπό τους Μπούσια και Τεφτίκη ηγεσία της ΟΔΚΕ εγκαταστάθηκε με πραξικοπηματικό, θα έλεγε κανείς, τρόπο, με τα δύο κορυφαία στελέχη της Ομοσπονδίας Διαιτητών να θεωρούνται άνθρωποι αρεστοί στον προφυλακιστέο για το σκάνδαλο στο μπάσκετ Βαγγέλη Λιόλιο. Ο επί σειρά ετών πρόεδρος Παντελής Ελευθεριάδης, απομακρύνθηκε έπειτα από πρόταση μομφής που κατατέθηκε και από ασφυκτικές πιέσεις του πρώην προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Με ποια νομιμοποίηση λοιπόν, μια «δοτή» -επί της ουσίας- διοίκηση της ΟΔΚΕ, προχωρά στην ανάδειξη καθηγητών διαιτησίας;

εγκαταστάθηκε με πραξικοπηματικό, θα έλεγε κανείς, τρόπο, με τα δύο κορυφαία στελέχη της Ομοσπονδίας Διαιτητών να θεωρούνται άνθρωποι αρεστοί στον προφυλακιστέο για το σκάνδαλο στο μπάσκετ Ο επί σειρά ετών πρόεδρος Παντελής Ελευθεριάδης, απομακρύνθηκε έπειτα από πρόταση μομφής που κατατέθηκε και από ασφυκτικές πιέσεις του πρώην προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Με ποια νομιμοποίηση λοιπόν, μια «δοτή» -επί της ουσίας- διοίκηση της ΟΔΚΕ, προχωρά στην ανάδειξη καθηγητών διαιτησίας; Η διοργάνωση της Σχολής Καθηγητών Διαιτησίας γίνεται με διαδικασίες fast-track, με μια εξαιρετικά μικρή προθεσμία μόλις 18 ημερών και χωρίς να αναφέρονται λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής. Μήπως κρύβονται σκοπιμότητες ή βρίσκεται κάποιου είδους επιχείρηση διαμόρφωσης συσχετισμών ενόψει των εκλογών της 17ης Ιανουαρίου;

Με αυτά τα δεδομένα επί τάπητος, ακόμη και ο πιο καλοπροαίρετος δεν γίνεται να μην προβληματιστεί με την αδιαφάνεια με την οποία η διοίκηση της ΟΔΚΕ επιχειρεί να προχωρήσει σε διαδικασίες όπως η διεξαγωγή της Σχολής Καθηγητών Διαιτησίας.

Σκιές και για τις εκλογές

Και όλο αυτό που περιγράψαμε πιο πάνω δεν είναι παρά μία πτυχή των ύποπτων πεπραγμένων του ΔΣ της ΟΔΚΕ: Την ώρα που -υπό το βάρος των καταιγιστικών εξελίξεων- η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης επέσπευσε τις δικές της αρχαιρεσίες (θα διεξαχθούν στις 20 Δεκεμβρίου), η διοίκηση της ΟΔΚΕ επιλέγει την τακτική των καθυστερήσεων και αποφασίζει να στήσει κάλπες με το νέο έτος, στις 17 Ιανουαρίου...