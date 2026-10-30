«Βόμβες» Γιαννακόπουλου για Λιόλιο, ΟΔΚΕ, ΚΕΔ και… γνωστούς-αγνώστους

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media προχώρησε σε απίστευτες αποκαλύψεις, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους, πως ότι και να γίνει, ότι και αν κάνουν μερικοί δεν πρόκειται κανείς να σταματήσει την απόλυτη κάθαρση στο ελληνικό μπάσκετ.

https://www.instagram.com/p/DfISkUftXKy/

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ανέφερε:

«Αν και υπάρχει αγώνας αυτή τη στιγμή, είναι ένας απ’ τους πολλούς σε μια σεζόν ολόκληρη. Εδώ έχουμε πράγματα που αφορούν το μπάσκετ συνολικά και πολύ πιο σοβαρά. Ξεκινάω…

Κύριε Μπούσια, πρόεδρε της ΟΔΚΕ των διαιτητών, πήγες και κατέθεσες υπέρ του Λιόλιου. Ως τι πήγες; Αν πήγες ως φυσικό πρόσωπο, όλα καλά. Αν πήγες ως πρόεδρος της ΟΔΚΕ, των διαιτητών, υπάρχει κάποια απόφαση; Έχεις εξουσιοδότηση και πήγες; Αν πήγες ως πρόεδρος της ΟΔΚΕ, πρόβλημα μεγάλο. Χωρίς να σε έχει εξουσιοδοτήσει κανένας.

Επόμενο… Βγήκε ο Φασούλας πριν 2-3 μέρες και είπε πως διαμηνύουν στους διαιτητές πως σε 10 μέρες θα είναι έξω ο Λιόλιος. Με όλα αυτά για τα οποία έχει κατηγορηθεί και είναι προφυλακισμένος, βγαίνουν πράγματα για τα 3Χ3, πόσο κόστισαν, ποιοι τα οργάνωσαν, αν ήταν φίλοι, αν μπορούσαν να είχαν γίνει πιο φθηνά… Ρωτάω εγώ. Επίσης θέλω να ρωτήσω, τα ρούχα που φορούν οι διαιτητές, τα ρούχα που φορούν διάφορες ομάδες στην Α1, η Μύκονος, η Ρόδος, ίσως κι άλλες ομάδες, ποιανού εταιρεία είναι; Μήπως είναι του κυρίου Γιατρά; Ρωτάω, δεν ξέρω.

Σε συνέχεια αυτού, ο πρόεδρος του Προμηθέα ο κύριος Μήλας, πήγε στο ξενοδοχείο της ομάδας του Προμηθέα και τους έλεγε “βάλετε τα δυνατά σας να νικήσουμε, ο πρόεδρος θα είναι έξω σε 10 μέρες”; Αυτός ο άνθρωπος είναι και στο προεδρείο του ΕΣΑΚΕ.

Τι πληροφόρηση έχει ότι θα είναι έξω σε 10 μέρες; Πώς προκύπτει κάτι τέτοιο; Είναι τόσο βαριά τα μηνύματα που κρατά στα χέρια του; Θα τον βγάλετε έξω αυτόν τον άνθρωπο; Δεν νομίζω. Ή μάλλον… ίδωμεν. Σ’ αυτή τη χώρα…

Συνεχίζω. Αυτό δεν είναι ερώτηση είναι ενημέρωση. Κι άλλη μήνυση του Ολυμπιακού στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για στόρι που είχα κάνει στους τελικούς για τον Καρπάνο και τον Τσιμπούρη. Που βέβαια και πάλι πήγε στο δικαστήριο ο Ολυμπιακός κι έκανε παρέμβαση υπέρ τους. Όπως είχε κάνει και για την Τσαρούχα και τον Παπαπέτρου. Που ξέρουμε που είναι. Να υποθέσω, απ’ τη στιγμή που έκανε παρέμβαση ο Ολυμπιακός, ότι θα έχουν την ίδια κατάληξη με την Τσαρούχα και τον Παπαπέτρου; Εμένα κάτι μου λέει πως θα την έχουν, για να έκανε παρέμβαση ο Ολυμπιακός. Μέχρι τώρα έχει 100%, όπου έκανε παρέμβαση, είτε είναι προφυλακιστέοι, είτε είναι με βραχιολάκια.

Προχωράω. Κύριε Τσολάκο, πρόεδρε του Συνδέσμου Διαιτητών Αττικής, εκκρεμεί μήνυση ή αγωγή, δεν τα ξέρω καλά τα νομικά αυτά, άλλες ομάδες είναι καλύτερες, αν κάνω λάθος την ορολογία συγγνώμη. Εκκρεμεί δικαστήριο για κακουργηματική πράξη της κυρίας Τσαρούχα για πλαστογραφίες των εγγράφων που της έδιναν το δικαίωμα να σφυρίζει; Την έχετε βάλει στο αρχείο την υπόθεση; Κι αν ναι, γιατί; Επίσης, αυτό το κάνατε αυθαίρετα ή έχετε κάπου κάποια απόφαση του Συνδέσμου Διαιτητών που να λέει να τη βάλουμε στο αρχείο; Ή το κάνατε μόνος σας;

Συνεχίζω γιατί νομίζατε ότι η σιωπή μέχρι τώρα είναι αδυναμία. Κύριε Κουκουλεκίδη, κύριε Μπήτη, πήγατε να καταθέσετε υπέρ του κυρίου Λιόλιου; Κι αν ναι, πήγατε ως ιδιώτες, γιατί όλα καλά… Ότι είμαστε εκπρόσωποι της ΚΕΔ, ο ένας πρόεδρος ο άλλος μέλος, την έχετε αναφέρει στην κατάθεσή σας; Τότε δεν μιλάτε ως φυσικά πρόσωπα, μιλάτε ως άτομα με τις θέσεις αυτές. Κι αν έχετε πάει με τις θέσεις αυτές, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα – μάλλον καλύτερα απ’ τον περισσότερο κόσμο – γιατί όταν σας ζητήθηκε να παραιτηθείτε, δεν παραιτηθήκατε; Δεν θα έπρεπε να έχετε παραιτηθεί; Εφόσον έχετε μια τέτοια θέση και πηγαίνετε και καταθέτετε υπέρ του κυρίου Λιόλιου, που αυτή τη στιγμή είναι προφυλακιστέος, τουλάχιστον μέχρι να βγει η απόφαση να έχετε παραιτηθεί; Γιατί δεν παραιτηθήκατε;

Θέλετε να είστε στη θέση σας έτσι ώστε όταν κάνει την αίτηση εντός δεκαημέρου να αποφυλακιστεί, να είστε στη θέση σας; Δε θα κάνει τέτοιο λάθος η δικαιοσύνη. Ούτε η Πολιτεία.

Και πάμε και στην Πολιτεία. Έχοντας δεδομένο, ιστορικό στατιστικό, ότι όταν ασχολήθηκε ο κύριος Αυγενάκης έντονα, με κάθε φυσικό και πιθανό τρόπο, στις προηγούμενες εκλογές για να καθαρίσει το μπάσκετ από τη λαίλαπα του Βασιλακόπουλου και να μπει ο πεντακάθαρος κύριος Λιόλιος που αγαπά τόσο πολύ το μπάσκετ, την εξέλιξη την είδαμε, ξέρουμε που είναι σήμερα. Ξέρουμε και γιατί κατηγορείτε, και, και, και… Είμαι βέβαιος λοιπόν και λόγω της ποιότητας του ανθρώπου κυρίου Βρούτση – ο οποίος από την πρώτη στιγμή είπε πως εγώ δεν εμπλέκομαι με το αυτοδιοίκητο της ΕΟΚ και πολύ καλά έκανε – είμαι βέβαιος πως αποκλείεται να… γλίστρησε, ή να πιέστηκε να πάρει θέσεις. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι κάνουν ραντεβού μαζί σας και βγαίνουν και διαλαλούν ότι “εγώ έχω τη στήριξη της Πολιτείας” και ότι “εγώ έχω πάρει την εντολή προχώρα είμαστε μαζί σου”;

Αυτό δεν είναι ελέγξιμο, είναι σίγουρο ότι το έχει κάνει κάποιος. Τώρα αν ήταν μεθυσμένος ή αν ήταν υπό πλήρη νοητική – όσο υπάρχει – λογική, δεν το ξέρω. Αλλά ότι βγαίνει και τα λέει, τα λέει. Ελπίζω λοιπόν αυτά να του κοπούν.

Γιατί έχεις βγάλει από το μπάσκετ εσύ ψηλέ. Όχι ο Φασούλας προφανώς. Δεν έχεις δώσει στο μπάσκετ. Κι αν νομίζεις ότι τραμπούκικα θα πετύχεις κάποια πράγματα, κάνεις λάθος. Γιατί θα χρειαστεί να βγεις και να πεις, πότε έγινε αυτό το ραντεβού με τον υπουργό, πότε σου είπε ότι θα σε στηρίξει μέχρι τέρμα, πώς σου είπε προχώρα και είμαστε εδώ; Γιατί εγώ λέξη δεν πιστεύω. Μπορεί σε άλλα πράγματα με τον κύριο Βρούτση να έχω διαφωνίες, αλλά την εντιμότητά του δεν την αμφισβητώ με τίποτα. Το έχει αποδείξει. Αλλά ξαναλέω και η Πολιτεία η ίδια δεν θα ξανακάνει το ίδιο λάθος. Είμαι βέβαιος ότι έχει καταλάβει το λάθος της με τον Αυγενάκη. Κι αν δεν το έχει καταλάβει, sorry αλλά είστε ηλίθιοι. Στη φυλακή είναι αυτός που βάλατε.

Όπως είπε και ο προφυλακιστέος πρόεδρος της ΕΟΚ, πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, το μπάσκετ πρέπει να καθαρίσει. Και όλοι εμείς που το αγαπάμε, επενδύουμε και ζητάμε ισότητα μέσα στο γήπεδο, να είστε βέβαιοι ότι θα το διασφαλίσουμε. Δε φάγαμε τη λάσπη, τον πόλεμο κι όλα αυτά που έγιναν τόσα χρόνια, που ευτυχώς ξεσκεπάστηκαν γιατί υπάρχουν τίμιοι άνθρωποι, για να το ξαναζήσουμε. Είστε βαθιά νυχτωμένοι αν πιστεύετε κάτι τέτοιο. Το μπάσκετ θα καθαρίσει!

Ήλπιζα να βρω και συμμάχους τους ανθρώπους που τόσα χρόνια φωνάζουν να καθαρίσει το μπάσκετ. Αλλά οι προσπάθειές τους ήταν να πηγαίνουν και να υπερασπίζονται στα διάφορα δικαστήρια τις Τσαρούχες, τους Παπαπέτρου. Ξαναείπα που είναι.

Δεν περιμένω απαντήσεις. Τις έχω όλες. Αλλά τη σιωπή μας μην την περνάτε για αδυναμία. Μην την περνάτε για αδυναμία.

Ίδωμεν…».

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