Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ηχητικό καταρρίπτει τον ισχυρισμό Λιόλιου ότι δεν είχε σχέσεις με διαιτητές

Snapshot Ο Βαγγέλης Λιόλιος προφυλακίστηκε κατηγορούμενος για σκάνδαλο στο μπάσκετ και αρνείται ότι έστησε αγώνες ή είχε στενές σχέσεις με διαιτητές.

Ο δικηγόρος του Λιόλιου υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν φωτογραφίες που να αποδεικνύουν επαφές του με διαιτητές κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο από σεμινάριο διαιτησίας του 2026 καταρρίπτει τον ισχυρισμό Λιόλιου, καθώς καταγράφει την παρουσία και ομιλία του στους διαιτητές.

Στο ηχητικό, ο Λιόλιος αναφέρεται στους διαιτητές ως την «εικόνα» και την «ταυτότητα» του προέδρου της Ομοσπονδίας, υποδηλώνοντας στενή σχέση και επιρροή. Snapshot powered by AI

Ο κεντρικός πρωταγωνιστής του σκανδάλου στο μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος, που προφυλακίστηκε την Κυριακή μετά την απολογία του, ισχυρίζεται πως δεν έστησε κανέναν αγώνα και πως δεν είχε σχέσεις με διαιτητές της Greek Basketball League.

Έναν ισχυρισμό που επανέλαβε στις δηλώσεις του ο δικηγόρος του προφυλακιστέου πρώην προέδρου της ΕΟΚ: «Ο κ. Λιόλιος δεν έχει στήσει κανέναν αγώνα. Θα σας ρωτήσω κάτι απλό: ο κ. Λιόλιος ήταν πρόεδρος της ομοσπονδίας για πέντε χρόνια και ασχολείται με τον Προμηθέα εδώ και δέκα χρόνια. Έχετε δει έστω μία φωτογραφία του με διαιτητή;»

Λιόλιος διαψεύδει… Λιόλιο

Μπορεί προς το παρόν να μην υπάρχει φωτογραφία του Λιόλιου με κάποιον διαιτητή (δεν γνωρίζουμε τι στοιχεία μπορεί να προκύψουν στο μέλλον), όμως ο ισχυρισμός περί απουσίας σχέσεων με διαιτητές καταρρίπτεται με κρότο: Ηχητικό ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα το ιστολόγιο «Γκρίζοι Λύκοι», από σεμινάριο διαιτησίας της Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2026, καταγράφει τη συμμετοχή του Λιόλιου, αλλά και τα όσα είπε απευθυνόμενος στους ρέφερι.

«Χθες ήμουν στην Αρχαία Ολυμπία που είναι οι διαιτητές που σφυρίζουν στην επαγγελματική κατηγορία. Μίλησα μαζί τους, κουβέντιασα…», ακούγεται να λέει.

Ενώ σε άλλο απόσπασμα, υπενθυμίζει ότι αυτά τα έλεγε και «στα προηγούμενα γκρουπ διαιτητών».

Εντύπωση δε προκαλεί το σημείο που το κεντρικό πρόσωπο του σκανδάλου στο μπάσκετ, ορίζει την ταυτότητα του διαιτητή: «Εκείνη τη στιγμή είστε το πρόσωπο και η εικόνα… αν μου επιτρέπετε να πω, πρόεδρε… όχι μόνο της Ομοσπονδίας. Δικιά μου! Του προέδρου της Ομοσπονδίας, εκείνη τη στιγμή. […] Η παρουσία η δικιά σας στο γήπεδο μέσα, εκείνη τη στιγμή αισθάνομαι σαν να είμαι εγώ μέσα στο γήπεδο».

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