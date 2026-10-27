Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο Βαγγέλης Λιόλιος στο ίδιο κελί με τον γιατρό της Καρνεάδου, Θεοδωρόπουλο

Ο Βαγγέλης Λιόλιος βρίσκεται στο κελί Ζ3 της έκτης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού, μαζί με ακόμη έξι κρατουμένους, μεταξύ των οποίων και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ο Βαγγέλης Λιόλιος στο ίδιο κελί με τον γιατρό της Καρνεάδου, Θεοδωρόπουλο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Βαγγέλης Λιόλιος προφυλακίστηκε μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.
  • Ο Λόλιος μράζεται κελί με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, γιατρό που σχετίζεται με δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ερευνάται για τις συνθήκες θανάτου του Μαζωνάκη σε ιατρείο στο Κολωνάκι.
  • Η υπόθεση του Λιόλιου προέκυψε μετά από απολογία ενώπιον ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
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Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκε την Κυριακή ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος μετά την απολογία και την προφυλάκισή του για το σκάνδαλο που συνταράσσει το ελληνικό μπάσκετ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λιόλιος, βρίσκεται στο ίδιο κελί με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, τον γιατρό που βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, και σύζυγο της Ιωάννας Γάκα.

Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο του σκανδάλου στο μπάσκετ, στο πλαίσιο της οποίας ο Λιόλιος απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή και στη συνέχεια κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Την ίδια ώρα, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος συνδέεται με τη χωριστή δικαστική έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η υπόθεση αφορά τα γεγονότα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

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