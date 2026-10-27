Οι σκιές στην 1η εκλογή Λιόλιου στην ΕΟΚ - Ντοκουμέντο: Αρνούνταν να δώσουν στοιχεία της ψηφοφορίας

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Άγγελος Βουράκης

Οι σκιές στην 1η εκλογή Λιόλιου στην ΕΟΚ - Ντοκουμέντο: Αρνούνταν να δώσουν στοιχεία της ψηφοφορίας
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Βαγγέλης Λιόλιος εκλέχθηκε πρόεδρος της ΕΟΚ το 2021 μέσω ηλεκνικής ψηφοφορίας με το σύστημα «ΖΕΥΣ», που επέτρεπε αλλαγή ψήφου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
  • Υπήρξαν αιτήματα για παροχή αναλυτικών στοιχείων της ψηφοφορίας, όπως τα ψηφιακά ψηφοδέλτια και οι διευθύνσεις IP των ψηφοφόρων, τα οποία αρνήθηκε να χορηγήσει η αρμόδια εταιρεία ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
  • Η δυνατότητα πολλαπλών αλλαγών ψήφου και η έλλειψη διαφάνειας εγείρουν ερωτήματα για την αξιοπιστία και την ασφάλεια της εκλογικής διαδικασίας στην ΕΟΚ.
  • Παρά την άρση των περιορισμών λόγω πανδημίας, οι εκλογές του 2024 διεξήχθησαν ξανά ηλεκτρονικά με το ίδιο σύστημα, με τον Λιόλιο να επανεκλέγεται και τους υποψηφίους του να καταλαμβάνουν όλες τις θέσεις.
  • Η δικαστική έρευνα για τη διοίκηση Λιόλιου περιλαμβάνει πλέον διερεύνηση πιθανών παρατυπιών στην εκλογική διαδικασία, λόγω της μη παροχής κρίσιμων στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς.
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την δικογραφία ο βασικός κατηγορούμενος επιχειρηματίας φίλος του Βαγγέλη Λιόλιου και ο οποίος σήμερα είναι ήδη προφυλακισμένος για το σκάνδαλο στο μπάσκετ, εξέφραζε τη βεβαιότητα ότι ο φίλος του -επίσης προφυλακισμένος για την υπόθεση με τους στημένους αγώνες μπάσκετ- θα εκλεγεί πρόεδρος της ΕΟΚ, προέτρεπε μάλιστα το συνομιλητή του να ποντάρει ακόμη και το σπίτι του στη νίκη του Λιόλιου. Τα στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb δημιουργούν αμφιβολίες για το κύρος και την αξιοπιστία των εκλογών στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Φέρεται να έλεγε σε μάρτυρα της υπόθεσης: «Δύο χρόνια περίπου πριν την εκλογή του κου Λιόλιου στην προεδρία της ΕΟΚ, μου ανέφερε το όνομα αυτού λέγοντάς μου “Παίξε το σπίτι σου ότι θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος της ΕΟΚ”. Μάλιστα μου είπε να το παίξω και στο στοίχημα που τότε είχε απόδοση 2,25 ότι θα βγει Πρόεδρος».

https://www.instagram.com/reel/DeyuBeBHE4L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σε άλλο σημείο της δικογραφίας αναφέρεται ότι εξέφραζε βεβαιότητα για την ανάδειξή Λιόλιου στην ΕΟΚ και ότι αυτός υα έκανε κουμάντο: «Μου είπε ότι θα γίνει Διοίκηση ο ίδιος μέσω του Λιόλιου και ότι εγώ προσωπικά θα “εκτοξευθώ”, εννοώντας ότι θα παίζω πάρα πολύ συχνά σε αγώνες της Α1 εθνικής κατηγορίας»

ΛΙΟΛΙΟΣ

Τι έγινε όμως το όχι πολύ μακρινό 2021 όταν ο προφυλακισμένος Λίολιος αναδείχθηκε πρόεδρος της ΕΟΚ;

Οι εκλογές της ΕΟΚ το 2021 διεξήχθησαν μέσω της ηλεκτρονικής κάλπης «ΖΕΥΣ» της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο των μέτρων που ίσχυαν λόγω της πανδημίας.

Στις εκλογές του 2021, ο Λιόλιος αναδείχθηκε νικητής, λαμβάνοντας 335 ψήφους από τα 611 σωματεία που συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Ο Παναγιώτης Φασούλας έλαβε 180 ψήφους, ενώ ο τότε πρόεδρος της ΕΟΚ, Άγγελος Παπανικολάου, συγκέντρωσε 90. Ο τελευταίος είχε μάλιστα λάβει το «δαχτυλίδι» της διαδοχής από τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την προεδρία μετά τις αλλαγές που επέφερε ο λεγόμενος «νόμος Αυγενάκη».

Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Ο θρυλικός «Μπέμπης» του ελληνικού μπάσκετ, Φάνης Χριστοδούλου, βρέθηκε στη δέκατη θέση της σταυροδοσίας, ενώ ο σπουδαίος Μέμος Ιωάννου δεν κατάφερε να εκλεγεί. Αντιθέτως, σε εκλόγιμες θέσεις βρέθηκαν πρόσωπα με περιορισμένη προηγούμενη παρουσία στο μπασκετικό γίγνεσθαι, τα οποία συμμετείχαν στον συνδυασμό του κ. Λιόλιου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Κάθε εκπρόσωπος σωματείου ψήφιζε ηλεκτρονικά, εισερχόμενος στο σύστημα «ΖΕΥΣ» με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet.

Το πρωτοφανές τις δυνατότητας αλλαγής ψήφου

Επιπλέον, το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας «ΖΕΥΣ» παρέχει τη δυνατότητα στον εκλογέα, αφού ολοκληρώσει την υποβολή της ψήφου του, να εισέλθει εκ νέου στο σύστημα και να τροποποιήσει την επιλογή του ή να προσθέσει και να αφαιρέσει σταυρούς προτίμησης. Η δυνατότητα αυτή υφίσταται όσο διαρκεί η ψηφοφορία.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα διαφοροποιείται από τη συμβατική διαδικασία της φυσικής κάλπης, όπου ο ψηφοφόρος, αφού ρίξει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη, δεν μπορεί να το ανακτήσει και να μεταβάλει την ψήφο του. Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις δικλίδες ασφαλείας, την προστασία της μυστικότητας της ψήφου και τη δυνατότητα ελέγχου της ορθής διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

Αρνήθηκαν να δώσουν τα στοιχεία της ψηφοφορίας

Με βάση τα παραπάνω, ένας από τους υποψηφίους υπέβαλε, την επόμενη των εκλογών, αίτημα προς την Εφορευτική Επιτροπή, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Ειδικότερα, ζήτησε:

  • Τη χορήγηση του αρχείου των 610 ηλεκτρονικά καταχωρισμένων ψήφων, όχι σε μορφή Excel, αλλά με τη μορφή κάθε ψηφιακού ψηφοδελτίου χωριστά.
  • Τη χορήγηση, σε ανωνυμοποιημένη μορφή, των διευθύνσεων IP από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.
  • Τη γνωστοποίηση του αριθμού των εκλεκτόρων που ψήφισαν από τον ίδιο υπολογιστή, του αριθμού όσων τυχόν άλλαξαν την ψήφο τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς και του κατά πόσο οι αλλαγές αυτές πραγματοποιήθηκαν από την ίδια διεύθυνση IP.
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Κάθε ένα από τα παραπάνω αιτήματα αποσκοπούσε στη διερεύνηση διαφορετικής πτυχής της εκλογικής διαδικασίας.

Το πρώτο αίτημα αποσκοπούσε στην εξέταση της κατανομής των σταυρών προτίμησης ανά ψηφοδέλτιο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε ομοιομορφία στην επιλογή συγκεκριμένων υποψηφίων, η οποία θα μπορούσε να υποδηλώνει κοινή εκλογική γραμμή.

Το δεύτερο αίτημα αφορούσε τη διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με τη μυστικότητα και την αυτονομία της ψήφου. Ειδικότερα, επιδιωκόταν να διαπιστωθεί πόσες διαφορετικές διευθύνσεις IP χρησιμοποιήθηκαν κατά την ψηφοφορία και εάν σημαντικός αριθμός εκλεκτόρων ψήφισε από κοινά τερματικά ή συσκευές.

Πόσε φορές άλλαξε η ψήφος κάποιου εκλογέα;

Εάν, για παράδειγμα, ο αριθμός των διαφορετικών διευθύνσεων IP ήταν σημαντικά μικρότερος από τον αριθμό των ψηφισάντων παραδείγματος χάριν 400, θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα εάν ορισμένοι εκλέκτορες χρησιμοποίησαν κοινό υπολογιστή ή άλλη συσκευή.

Το τρίτο αίτημα αφορούσε τον αριθμό των αλλαγών ψήφου κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτές πραγματοποιήθηκαν. Εάν, για παράδειγμα, οι αλλαγές ήταν περίπου 40, θα μπορούσε να πρόκειται για έναν περιορισμένο αριθμό εκλεκτόρων που επανήλθαν στο σύστημα για να τροποποιήσουν τις επιλογές τους. Εάν, αντιθέτως, ο αριθμός έφθανε τις 150, θα προέκυπτε εύλογα η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης των αιτιών και των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι αλλαγές.

Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού τροποποιήσεων δεν θα αποδείκνυε αυτομάτως κάποια παρατυπία. Θα αποτελούσε, ωστόσο, στοιχείο που θα μπορούσε να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα, ιδίως εάν υπήρχαν ενδείξεις συντονισμένης συμπεριφοράς ή εξωτερικής παρέμβασης στη διαδικασία.

Το «μπαλάκι» ανάμεσα στην εφορευτική επιτροπή και το σύστημα «ΖΕΥΣ»

Αρχικά, η Εφορευτική Επιτροπή, με πρόεδρο δικηγόρο, παρέπεμψε το αίτημα στην αρμόδια εταιρεία ΕΔΥΤΕ Α.Ε. η οποια είναι δημόσιος φορέας , και διαχειρίζεται το σύστημα «ΖΕΥΣ» και είχε αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η ΕΔΥΤΕ αρνήθηκε να χορηγήσει απαντήσεις στα συγκεκριμένα αιτήματα του υποψηφίου, παραπέμποντάς τον εκ νέου στην Εφορευτική Επιτροπή.

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Έτσι, το ζήτημα παρέμεινε ανοιχτό, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το εύρος της πρόσβασης στα στοιχεία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, τη δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου της διαδικασίας και τις εγγυήσεις διαφάνειας που τη συνόδευαν ,πράγματα που εξασφαλίζονται στις παραδοσιακές δια ζώσης εκλογικές διαδικασίες.

Γιατί έγιναν πάλι το 2024 εκλογές ηλεκτρονικά, ενώ δεν είχαμε μέτρα για τον Covid

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι γιατί η ίδια διαδικασία επιλέχθηκε εκ νέου, τον Σεπτέμβριο του 2024, από τη διοίκηση Λιόλιου, όταν η πανδημία αποτελούσε πλέον μακρινή ανάμνηση.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΟΚ

Το 2024, το ΔΣ της ΕΟΚ προέκρινε, χωρίς κανέναν σημαντικό λόγο, τη διεξαγωγή των εκλογών και πάλι με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής κάλπης «ΖΕΥΣ» της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Στην αναμέτρηση αυτή, σε σύνολο 793 σωματείων που ψήφισαν, ο Βαγγέλης Λιόλιος έλαβε 595 ψήφους και ο Παναγιώτης Φασούλας 172, ενώ δεν εξελέγη κανένας σύμβουλος από την πλευρά του δεύτερου. Και οι 17 εκλεγέντες ήταν υποψήφιοι της παράταξης Λιόλιου, οι οποίοι είναι αυτοί που συνεχίζουν και σήμερα να ασκούν διοίκηση στην ΕΟΚ.

Φασουλας

Ο Παναγιώτης Φασούλας ενώ παρουσίαζε τον συνδυασμό του ενόψει των εκλογών του 2024 στην ΕΟΚ

Eurokinissi Sports

Τώρα που περίοδος της διοίκησης Λιόλιου βρίσκεται στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών, επανέρχονται εύλογα τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Σε ποιον βαθμό ήταν δυνατός ο ουσιαστικός έλεγχος της εκλογικής διαδικασίας, ώστε να διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψήφου;
  2. Μπορούσε κάποιος να παρέμβει σε κωδικούς εκλεκτόρων και να ψηφίζει μαζικά υπέρ του νικητή; Θα μπορούσε ένα λογισμικό να αλλοιώσει τα αποτελέσματα;

Όλα τα παραπάνω ερωτήματα θα μπορούσαν να είχαν απαντηθεί και οι όποιες αμφιβολίες να είχαν αρθεί, εάν η αρμόδια εταιρεία χορηγούσε τις σχετικές απαντήσεις, κάτι που δεν έκανε.

Έτσι, θα μπορούσαν να διαλυθούν οι όποιες αμφιβολίες, είτε αυτές ευσταθούν είτε όχι. Τώρα, όμως, το ζήτημα μπορεί να διερευνηθεί στο πλαίσιο της ήδη διεξαγόμενης δικαστικής έρευνας.

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