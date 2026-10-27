Basketgate: Στο μικροσκόπιο άλλα 5 πρόσωπα - Οι προφυλακίσεις, τα «βραχιολάκια» και το ΔΣ της ΕΟΚ

Snapshot Τέσσερις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Ηλίας Κορομηλάς, προφυλακίστηκαν για την υπόθεση δωροδοκίας και χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η Βάσω Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση και επιβλήθηκαν πρόσθετοι περιοριστικοί όροι.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων ερευνά τα οικονομικά στοιχεία πέντε ακόμη προσώπων πέραν των έξι κατηγορουμένων.

Η ΕΟΚ συγκαλεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο για την προκήρυξη εκλογών, με πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής τις 20 Δεκεμβρίου.

Ο Άγγελος Παπανικολάου ανέλαβε την προεδρία της ΕΟΚ μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, που απέτρεψε την έκπτωσή του από το αξίωμα. Snapshot powered by AI

Τέσσερις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Ηλίας Κορομηλάς, οδηγήθηκαν στη φυλακή για την υπόθεση των καταγγελιών περί δωροδοκίας και χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Την ίδια ώρα, η Βάσω Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών Αρχών βρίσκονται τα οικονομικά στοιχεία ακόμη πέντε προσώπων. Στο μεταξύ, η ΕΟΚ συγκαλεί σήμερα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με αντικείμενο την προκήρυξη εκλογών.

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση Basketgate, με τις δικαστικές και οικονομικές έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη και το μέλλον της διοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης να παραμένει στο επίκεντρο.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των έξι κατηγορουμένων, τέσσερις εξ αυτών κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ για δύο επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Συγκεκριμένα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο πρώην διεθνής διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος φέρεται να αποτελεί στενό συνεργάτη του, καθώς και ο πρώην αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς.

Αντίθετα, η Βάσω Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ τους επιβλήθηκαν και πρόσθετοι περιοριστικοί όροι.

Στο μικροσκόπιο άλλα πέντε πρόσωπα

Παράλληλα με τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία εξετάζει τα οικονομικά στοιχεία πέντε ακόμη προσώπων, πέραν των έξι κατηγορουμένων.

Στο πλαίσιο των ελέγχων αναμένεται να διερευνηθούν τα περιουσιακά δεδομένα, οι οικονομικές συναλλαγές και οι δηλώσεις πόθεν έσχες των συγκεκριμένων προσώπων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες εξελίξεις τις επόμενες ημέρες, ακόμη και με κλήσεις προσώπων από τις δικαστικές αρχές για παροχή εξηγήσεων ή κατάθεση.

Έκτακτο ΔΣ της ΕΟΚ για την προκήρυξη των εκλογών

Την ίδια στιγμή, δρομολογούνται οι διαδικασίες για την επόμενη ημέρα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία. Τη θέση του ανέλαβε ο Άγγελος Παπανικολάου, έπειτα από τις έκτακτες αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου πριν από την έκδοση δικαστικής απόφασης απέτρεψε την έκπτωσή του από το προεδρικό αξίωμα.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας, υπό τον Άγγελο Παπανικολάου, συναντήθηκε χθες με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Μετά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές εμφανίστηκαν να συμφωνούν ως προς την ανάγκη να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης μέσω εκλογών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σήμερα το πρωί αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ, προκειμένου να αποφασίσει την προκήρυξη της εκλογικής διαδικασίας.

Οι εκλογές δεν μπορούν να διεξαχθούν νωρίτερα από την παρέλευση 45 ημερών από την προκήρυξή τους. Με βάση αυτό το χρονικό περιθώριο, η 20ή Δεκεμβρίου προβάλλει ως πιθανή ημερομηνία για την αναμέτρηση, ώστε η νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας να αναλάβει καθήκοντα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Οι αποφάσεις του σημερινού έκτακτου διοικητικού συμβουλίου αναμένεται να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων στην ΕΟΚ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις γύρω από το Basketgate έχουν προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Λιόλιος συνεχίζει να το παίζει θιγμένος -Αμφισβητεί τη δικογραφία, ψέγει τους μάρτυρες

Την ίδια στιγμή, ο Βαγγέλης Λιόλιος υποστηρίζει την πλήρη αθωότητά του για το σύνολο των 49 πράξεων που του αποδίδονται στην υπόθεση των καταγγελλόμενων στημένων αγώνων μπάσκετ, στρέφοντας τα πυρά του κατά των μαρτύρων και αμφισβητώντας τα στοιχεία της δικογραφίας. Στο απολογητικό υπόμνημά του, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ κάνει λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια εκβιασμού και επαγγελματικής εξόντωσής του, με αφετηρία, όπως ισχυρίζεται, την αντιπαράθεσή του με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμο Στασινόπουλο.

«Δεν έχω απολύτως καμία εμπλοκή, συμμετοχική πολλώ μάλλον αυτουργική», αναφέρει, απορρίπτοντας τις κατηγορίες και υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία συγκεκριμένη δική του παρέμβαση στη διαιτησία. Παράλληλα, αμφισβητεί την αξιοπιστία βασικών μαρτύρων, εντοπίζει, κατά την άποψή του, αντιφάσεις στις καταθέσεις και θέτει ζήτημα επάρκειας του κατηγορητηρίου, ενώ ζητά να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η συνάντηση με τον Στασινόπουλο

Στην καρδιά της υπερασπιστικής του γραμμής βρίσκεται η συνάντηση της 14ης Απριλίου 2026 στα γραφεία της ΕΟΚ. Σύμφωνα με όσα περιγράφει, ο Δήμος Στασινόπουλος προσήλθε για να εκφράσει παράπονα για τη διαιτησία της ομάδας του, αναφερόμενος και στα χρήματα που είχε επενδύσει στο Μαρούσι. «Έχω βάλει ένα εκατομμύριο. Εγώ γιατί να το χάσω;», φέρεται να είπε, σύμφωνα με το υπόμνημα.

Κατά τον Λιόλιο, στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα προσωπικών μηνυμάτων που είχε ανταλλάξει με τον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου. Όταν, όπως αναφέρει, ρώτησε τον συνομιλητή του πώς είχε αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά, εκείνος φέρεται να απάντησε «Ο Ηλίας», ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, παραδέχθηκε ότι τα είχε διαβιβάσει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και στον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ αποδίδει στη συνάντηση εκβιαστικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ότι επιδιώχθηκε η εξασφάλιση ευνοϊκής διαιτητικής μεταχείρισης για το Μαρούσι. «Ο Στασινόπουλος λοιπόν, ως κοινός εκβιαστής, είναι που επιχείρησε να μου ζητήσει παράνομα ωφελήματα πρώτος», αναφέρει χαρακτηριστικά. Επικαλείται, επίσης, την καταγραφή της συνομιλίας από το σύστημα ασφαλείας της Ομοσπονδίας, καθώς και τις καταγγελίες και τη μήνυση που, όπως σημειώνει, ακολούθησαν.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει και την καταγγελία διαιτητή για δύο μηνύματα με απειλητικό περιεχόμενο που φέρεται να έλαβε την επομένη του αγώνα Περιστέρι – Μαρούσι, στις 6 Δεκεμβρίου 2025, από αριθμό τον οποίο απέδιδε στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Αμφισβητεί τον διαιτητή-μάρτυρα και τις συνομιλίες

Ο Λιόλιος αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε επαφή με τον διαιτητή Καλογερόπουλο, ο οποίος εμφανίζεται στη δικογραφία ως βασικός μάρτυρας. «Ούτε καν εξ όψεως» δεν τον γνωρίζει, αναφέρει στο υπόμνημά του, αποκλείοντας οποιαδήποτε συνάντηση ή επικοινωνία μαζί του.

Παράλληλα, στέκεται στην αναφορά του διαιτητή ότι, χωρίς να μπορεί να το αποδείξει, θεωρούσε πως ο Λιόλιος είχε σχέση με όσα καταγγέλλονταν, λόγω της σχέσης του με τον Μαυραγάνη. Κατά τον κατηγορούμενο, η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένο περιστατικό που να αποδεικνύει παρέμβασή του στη διαιτησία.

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των φωτογραφιών των συνομιλιών και του περιεχομένου της κατάθεσης. Ως παράδειγμα αναφέρει τη διαφορετική αναγραφή ονόματος, καθώς σε στιγμιότυπο εμφανίζεται, όπως λέει, το «Κάπρης», ενώ στο κείμενο της κατάθεσης αναφέρεται το «Κρήτη». Θέτει, ακόμη, ζήτημα για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δεν κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο του διαιτητή, ώστε να εξεταστούν όλες οι συνομιλίες.

«Πουθενά αυτές τις συνομιλίες δεν αναφέρεται το όνομά μου, πουθενά δεν αναφέρεται οποιαδήποτε δική μου ενέργεια, πουθενά δεν υπάρχω εγώ», επιμένει.

Τα μηνύματα στον Παπαθεοδώρου και ο τελικός του Κυπέλλου

Για τη σχέση του με τον Ηλία Παπαθεοδώρου, ο Λιόλιος παραθέτει προσωπικά μηνύματα που, σύμφωνα με το υπόμνημα, αντάλλαξαν το 2025, όταν ο προπονητής εξέταζε πρόταση συνεργασίας με το Μαρούσι. Μέσα από αυτά επιχειρεί να δείξει ότι η επικοινωνία τους αφορούσε την επαγγελματική του πορεία και την οικογένειά του.

Σε μήνυμα της 28ης Μαΐου 2025, ο Λιόλιος φέρεται να αναφέρεται στη σημασία της καθημερινής επαφής του προπονητή με την κόρη του, ενώ σε επόμενο μήνυμα, στις 7 Ιουνίου, του γράφει: «Άκουσέ με και εμπιστεύσου με. Αν ισχύει η πρόταση, άκουσέ με και εμπιστεύσου με. Φύγε τώρα. Θα με θυμηθείς».

Επικαλείται, επίσης, αναφορές από την εξέταση του Παπαθεοδώρου, υποστηρίζοντας ότι ο τελευταίος δεν περιέγραψε συγκεκριμένο περιστατικό παρέμβασης του ίδιου ή του Μαυραγάνη στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Για μήνυμα στο οποίο γίνεται αναφορά σε διαιτητές, επιμένει ότι εστάλη μετά τους ορισμούς τους και όχι πριν.

Αντίστοιχα, επιχειρεί να αποδομήσει τις μαρτυρίες για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Προμηθέα Πατρών και την ΑΕΚ, στις 16 Φεβρουαρίου 2020. Παραθέτει διαφορετικές περιγραφές της διαιτησίας, μεταξύ των οποίων αναφορά ότι «ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ έχασε το κύπελλο, έγιναν κάποια ανθρώπινα λάθη από τους διαιτητές», προκειμένου να υποστηρίξει ότι οι καταθέσεις δεν παρουσιάζουν ενιαία εικόνα.

Στο ίδιο πλαίσιο επικαλείται τις νίκες του Προμηθέα επί του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού με διαφορές 38 και 12 πόντων αντίστοιχα, υποστηρίζοντας ότι δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένες διαιτητικές αποφάσεις που να τεκμηριώνουν αλλοίωση αποτελεσμάτων.

Ενστάσεις για την ΕΕΑ και τον κακουργηματικό χαρακτήρα

Στο υπόμνημά του, ο Λιόλιος αναφέρεται ακόμη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, υποστηρίζοντας ότι πληροφορίες για διαδικασία που διεξαγόταν σε βάρος του διέρρευσαν σε μέσα ενημέρωσης. Επικαλείται την αντιπαράθεση με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για ζητήματα διαιτησίας και την απόφαση 51/2025 του ΑΣΕΑΔ, ενώ διατυπώνει ισχυρισμούς για τις προτιμήσεις μελών της ΕΕΑ.

Στο νομικό σκέλος, αμφισβητεί ότι το κατηγορητήριο περιγράφει με επαρκή σαφήνεια τις ενέργειες που φέρεται να πραγματοποίησε. Θέτει, επίσης, ζήτημα σχετικά με την απάντηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τη σύνδεση των 49 αγώνων με στοιχηματικές διοργανώσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε λάβει τα στοιχεία που είχε ζητήσει έως τη σύνταξη του υπομνήματος.

Ζητά, ακόμη, να εξαιρεθούν τέσσερις αγώνες σχολικών πρωταθλημάτων, με το επιχείρημα ότι τα σχολεία δεν αποτελούν αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την έννοια του νόμου 2725/1999. «Σήμερα, κατηγορούμαι και κρατούμαι ενώ ο κακουργηματικός χαρακτήρας των πράξεων που μου αποδίδονται δεν έχει αποσαφηνιστεί», αναφέρει, χαρακτηρίζοντας το κατηγορητήριο «αόριστο, αναπόδεικτο».

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