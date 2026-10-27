Η ΕΟΚ προκηρύσσει εκλογές δια ζώσης για τις 20 Δεκεμβρίου

Ο Άγγελος Παπανικολάου ανέλαβε την πρωτοβουλία για την άμεση προκήρυξη της εκλογικής διαδικασίας

Μιχάλης Παπαδάκος

Η ΕΟΚ προκηρύσσει εκλογές δια ζώσης για τις 20 Δεκεμβρίου
ΜΠΑΣΚΕΤ
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  • Οι εκλογές για το νέο Δ.Σ. της ΕΟΚ προκηρύσσονται για τις 20 Δεκεμβρίου και θα διεξαχθούν δια ζώσης.
  • Ο Άγγελος Παπανικολάου ανέλαβε την πρωτοβουλία για την άμεση προκήρυξη της εκλογικής διαδικασίας.
  • Υπάρχει κίνδυνος μεγάλης αποχής λόγω έλλειψης προϋπολογισμού για τα οδοιπορικά έξοδα των εκπροσώπων επαρχιακών και νησιωτικών σωματείων.
  • Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καλείται να βρει λύση για το ζήτημα των εξόδων μετακίνησης των συμμετεχόντων.
  • Στις προηγούμενες εκλογές του 2024 ψήφισαν 775 σωματεία, αυξημένα σε σχέση με τα 611 του 2021.
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Άμεσες είναι οι εξελίξεις στον τραυματισμένο από το σκάνδαλο ολκής, χώρο του μπάσκετ, καθώς επίκειται νέα αλλαγή στο διοικητικό καθεστώς. Όπως έγινε γνωστό, οι εκλογές για το νέο Δ.Σ. της ΕΟΚ θα πραγματοποιοηθούν λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο μέχρι πρότινος ειδικός γραμματέας της Ομοσπονδίας και νυν πρόεδρος μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, στο μεταβατικό στάδιο που θα οδηγήσει σε εκλογές, Άγγελος Παπανικολάου ανέλαβε την πρωτοβουλία να προκηρύξει άμεσα τη νέα εκλογική διαδικασία, απόφαση την οποία θα λάβει το Δ.Σ. το μεσημέρι της Τρίτης (27/10).

Πρόθεση της ΕΟΚ είναι να διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες δια ζώσης, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, και όχι ηλεκτρονικά όπως είχε συμβεί, τόσο το 2021 όσο και το 2024.

Παρόλα αυτά, σε αυτήν την περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος μεγάλης αποχής διότι δεν υπάρχει ο προϋπολογισμός ώστε να καλυφθούν τα οδοιπορικά έξοδα των εκπροσώπων των σωματείων που εδρεύουν στην επαρχία και στα νησιά προκειμένου να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.

Και αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα κληθεί να δώσει λύση η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Να σημειωθεί ότι στις εκλογές του 2021 έλαβαν μέρος 611 σωματεία, ενώ στις αντίστοιχες του 2024 ψήφισαν 775 σωματεία.

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