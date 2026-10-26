Βρούτσης: «Να κινηθούν το ταχύτερο δυνατό οι διαδικασίες για εκλογές στην ΕΟΚ»

Snapshot Ο υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ζητά να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για εκλογές στην ΕΟΚ.

Η παρέμβαση έγινε μετά τις καταγγελίες για στημένους αγώνες και την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου.

Σκοπός είναι η γρήγορη ανάδειξη νέας διοίκησης για την ομαλή λειτουργία της ομοσπονδίας.

Σύντομα θα ξεκαθαριστεί το πλαίσιο και τα επόμενα βήματα για την εκλογική διαδικασία στην ΕΟΚ. Snapshot powered by AI

Τον δρόμο για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) το ταχύτερο δυνατό υποδεικνύει ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των καταγγελλόμενων στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Ο κ. Βρούτσης συναντήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (26/10) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ και, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, δήλωσε ότι οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή εκλογών θα πρέπει να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό.

«Σέβομαι το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας, όπως έχω δηλώσει πολλές φορές δημόσια, και δεν επιβάλλω αποφάσεις. Συστήνω, όμως, ως οφείλω τον δρόμο των εκλογών το ταχύτερο δυνατό, άμεσα αν γίνεται», είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Η παρέμβαση του υπουργού έρχεται σε μια περίοδο αναταράξεων για την Ομοσπονδία, στον απόηχο των εξελίξεων στην υπόθεση των στημένων αγώνων, καθώς και των πληροφοριών για την παραίτηση και την προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστούν τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την εκλογική διαδικασία και τη διοικητική συνέχεια της ΕΟΚ, σε μια συγκυρία κατά την οποία ζητούμενο είναι η ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας και η διασφάλιση της θεσμικής της συνέχειας.

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