Βούτσης για Basketgate: «Δυστυχώς έχει ανοίξει μια βαθιά πληγή στον αθλητισμό»

Ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μίλησε το πρωί της Δευτέρας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 για στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο χώρο του μπάσκετ.

«Δυστυχώς έχει ανοίξει μια βαθιά πληγή στον αθλητισμό», ανέφερε αρχικά ο κύριος Βρούτσης, υποστηρίζοντας στη συνέχεια πως η δικαιοσύνη έδρασε ταχύτατα και έδειξε τα αντανακλαστικά της.

«Το αυτοδιοίκητο είναι αυτοδιοίκητο και το κράτος είναι κράτος» ανέφερε ο κύριος Βρούτσης προσθέτοντας πως «θα πέσει φως και στα οικονομικά της ΕΟΚ».

Παράλληλα, ο υπουργός Αθλητισμού τόνισε ξεκάθαρα πως «θα φροντίσουμε να συνεχιστεί κανονικά το πρωτάθλημα».

Αναφορικά με τους σχολικούς αγώνες, ο κύριος Βρούτσης ήταν κάθετος σχετικά με την μοριοδότηση που πρέπει να παίρνουν οι αθλητές, τονίζοντας πως «πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για τους αθλητές».