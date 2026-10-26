Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι 13 ύποπτοι αγώνες που οδήγησαν στη σύλληψη της Τσαρούχα

Snapshot Η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα συνελήφθη για εμπλοκή σε σκάνδαλο αλλοίωσης αποτελεσμάτων σε 13 αγώνες μπάσκετ, που περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές πλατφόρμες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Τσαρούχα κατηγορείται για αποδοχή χρημάτων και υποσχέσεων υπηρεσιακής ανέλιξης από τον Βαγγέλη Λιόλιο και συνεργάτες του, οι οποίοι θεωρούνται εγκέφαλοι του κυκλώματος.

Η σύλληψη της Τσαρούχα διατάχθηκε επειδή θεωρείτο πιθανό να διαπράξει επιπλέον αδικήματα, καθώς ήταν ακόμη ενεργή διαιτητής κατά τη σύλληψή της.

Σε αρκετούς από τους ύποπτους αγώνες, η Τσαρούχα έλαβε χρηματικά ποσά και υποσχέσεις για να επηρεάσει το αποτέλεσμα υπέρ συγκεκριμένων ομάδων.

Το σκάνδαλο περιλαμβάνει και την αλλοίωση ποινών σε αγώνες με σκοπό την ενεργοποίηση ρήτρων σε συμβόλαια παικτών, όπως στην περίπτωση του Γιώργου Μπόγρη. Snapshot powered by AI

Για συνολικά 13 ύποπτους αγώνες -οι οποίο σημειωτέο περιλαμβανόταν και σε στοιχηματικές πλατφόρμες της Ελλάδας και του εξωτερικού- ελέγχεται η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, η οποία συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα για το σκάνδαλο που προκαλεί σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το ένταλμα σύλληψης, η Τσαρούχα όχι μόνο λάμβανε χρήματα για να αλλοιώνει αποτελέσματα, αλλά και υποσχέσεις από τον εγκέφαλο του κυκλώματος που λυμαινόταν το ελληνικό μπάσκετ, Βαγγέλη Λιόλιο για υπηρεσιακή ανέλιξη.

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Ακόμη ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο είναι το γεγονός ότι η σύλληψή της διατάχθηκε καθώς οι θεωρούν πιθανό η Τσαρούχα να διαπράξει και άλλα αδικήματα, αφού μέχρι τη σύλληψή της παρέμενε εν ενεργεία διαιτητής.

Βάσει του εντάλματος, η Τσαρούχα κατηγορείται για «απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων ή οποιασδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών με σκοπό να επηρεάσει την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας με τον σκοπό που επιδίωκε ο δράστης να επιτυγχάνεται και ο αγώνας το αποτέλεσμα του οποίου αλλοιώνεται να περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού».

Οι 13 αγώνες που κατηγορείται η Τσαρούχα για αλλοίωση

Το ένταλμα εξετάσει συνολικά 13 ύποπτους αγώνες:

Τρίκαλα – Πανιώνιος για τη Basket League που πραγματοποιήθηκε στις 10-4-2018 με τον αγώνα να λήγει υπέρ του Πανιωνίου. Στην Τσαρούχα, ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο στενός του συνεργάτης Γιώργος Μαυραγάνης (αμφότεροι προφυλακίστηκαν χτες)αλλά και ο Βαγγέλης Τσάπας της υποσχέθηκαν 5.000 ευρώ. Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ηλυσιακός της Α’ ΕΣΚΑ της 3-5-2018 που έληξε υπέρ του Ιωνικού. Λιόλιος και Μαυραγάνης της υποσχέθηκαν υπηρεσιακή ανέλιξη και άγνωστο χρηματικό ποσό, το οποίο και έλαβε. Διαγόρας Δρυοπιεδέων – Ιωνικός Νίκαιας της Α2 στις 15-12-2018, που έληξε υπέρ του Ιωνικού. Λιόλιος, Μαυραγάνης και Τσάπας, της υποσχέθηκαν 5.000 ευρώ, τα οποία η Τσαρούχα πράγματι έλαβε. Προμηθέας – Ιωνικός Νίκαιας της Basket League στις 5-10-2019 υπέρ του Προμηθέα. Λιόλιος, Μαυραγάνης και Ηλίας Κορομηλάς της υποσχέθηκαν υπηρεσιακή ανέλιξη και άγνωστο χρηματικό ποσό το οποίο και έλαβε. Ιωνικός Νίκαιας - ΠΑΟΚ της Basket League στις 12-10-2019, που έληξε υπέρ του Ιωνικού. Λιόλιος, Μαυραγάνης, Κορομηλάς υποσχέθηκαν στην Τσαρούχα 5.000 ευρώ, το οποίο και έλαβε. Στις 5-12-2019, Λιόλιος και Μαυραγάνης υποσχέθηκαν επαγγελματική ανέλιξη και χρήματα ώστε να χρεώσει με τεχνική ποινή τον μπασκετμπλίστα Γιώργο Μπόγρη, ώστε να ενεργοποιηθεί ρήτρα στο συμβόλαιό του που προέβλεπε πολύ υψηλό πρόστιμο. Πράγματι, αυτό συνέβη, με τον Μπόγρη μετά από αυτό το περιστατικό να ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τον Προμηθέα. Προμηθέας – ΑΕΚ στις 14-4-2021, αγώνας που έληξε υπέρ του Προμηθέα. Λιόλιος, Μαυραγάνης, Κορομηλάς και Τσάπας υποσχέθηκαν χρήματα και υπηρεσιακή ανέλιξη στην Τσαρούχα, τα οποία και έλαβε. Ιωνικός Νίκαιας – ΑΡΗΣ της Basket League στις 9-10-2021, υπέρ του Ιωνικού. Λιόλιος, Μαυραγάνης, Κορομηλάς και Τσάπας υποσχέθηκαν χρηματικό ποσό στην Τσαρούχα, το οποίο και έλαβε. Καρδίτσα – Ιωνικός Νικαίας της Basket League στις 8-4-2023 υπέρ της Καρδίτσας. Λιόλιος, Μαυραγάνης, Τσάπας και Κορομηλάς, υποσχέθηκαν στην Τσαρούχα χρήματα και υπηρεσιακή ανέλιξη και σε αυτή την περίπτωση. Προμηθέας – ΑΕΚ για την Basket League στις 16-11-2024 υπέρ του Προμηθέα. Λιολιος, Μαυραγάνης, Θανάσης Σουφλιας, Χρήστος Μηλάς υποσχέθηκαν στην Τσαρούχα ανέλιξη και χρήματα. Προμηθέας — ΠΑΟΚ για την Basket League στις 8-3-2025 υπέρ του Προμηθέα. Λιόλιος και Μαυραγάνης υποσχέθηκαν στην Τσαρούχα ανέλιξη και χρήματα. Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ της Basket League στις 23-3-2025 υπέρ Κολοσσού. Λιόλιος και Μαυραγάνης υποσχέθηκαν στην Τσαρούχα ανέλιξη και χρήματα. Προμηθέας – Άρης στις 24-1-2026 υπέρ του Προμηθέα. Λιόλιος και Μαυραγάνης υποσχέθηκαν στην Τσαρούχα ανέλιξη και χρήματα.

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