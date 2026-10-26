Βασιλική Τσαρούχα: Στον ανακριτή για τα στημένα η διαιτητής - Οι 60 βολές και το Costa Navarino

Οι αριθμοί των τελικών, η δικαστική διαμάχη για τον ορισμό της Τσαρούχα και οι καταγγελίες για το Costa Navarino επαναφέρουν στο προσκήνιο τα ερωτήματα για τη διαιτησία

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Βασιλική Τσαρούχα: Στον ανακριτή για τα στημένα η διαιτητής - Οι 60 βολές και το Costa Navarino
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η διαιτήτρια Βασιλική Τσαρούχα απολογείται στον ανακριτή για την υπόθεση στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ μαζί με τους Ηλία Κορομηλά και Τάσο Πηλοΐδη.
  • Στους τελικούς της Basket League, ο Ολυμπιακός εκτέλεσε συνολικά 96 βολές έναντι 34 του Παναθηναϊκού, γεγονός που προκάλεσε έντονες συζητήσεις για τη διαιτησία.
  • Στο ντέρμπι του Απριλίου 2022, ο Παναθηναϊκός εκτέλεσε μόλις 6 βολές, ενώ ο Ολυμπιακός 18, με τη διαιτητική τριάδα να περιλαμβάνει τη Βασιλική Τσαρούχα.
  • Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσέφυγε κατά του ορισμού της Τσαρούχα στον πρώτο τελικό, αλλά το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή και έκανε δεκτή την παρέμβαση του Ολυμπιακού.
  • Κατατέθηκε μαρτυρία για οργανωμένη κράτηση διακοπών στο Costa Navarino για τον διευθυντή διαιτησίας της EuroLeague, Ρίτσαρντ Στόουκς, με σκοπό τη διευκόλυνση ορισμών στη EuroLeague και τη συμμετοχή του Προμηθέα στο EuroCup, χωρίς όμως αποδεδειγμένα στοιχεία παράνομης παρέμβασης.
Snapshot powered by AI

Η ώρα της απολογίας έφτασε για τη Βασιλική Τσαρούχα. Aπό τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας, η διεθνής διαιτητής βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή, μαζί με τον Ηλία Κορομηλά και τον Τάσο Πηλοΐδη, στο πλαίσιο της υπόθεσης που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Την ίδια στιγμή, το όνομα της Βασιλικής Τσαρούχα επαναφέρει στο προσκήνιο και τη συζήτηση για τη διαιτησία σε αναμετρήσεις υψηλού ενδιαφέροντος μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Στατιστικά στοιχεία από τους πρόσφατους τελικούς, αλλά και από ένα ντέρμπι του 2022, έρχονται ξανά στην επιφάνεια, προκαλώντας ερωτήματα και συζητήσεις.

Τσαρούχα

Οι 96-34 βολές στους τελικούς και ο πρώτος αγώνας

Ο πρώτος τελικός της Basket League, που ήταν προγραμματισμένος για τις 3 Ιουνίου 2026, είχε βρεθεί στο επίκεντρο αντιπαράθεσης για τον ορισμό των διαιτητών. Η ΚΕΔ είχε ανακοινώσει τη Βασιλική Τσαρούχα ως πρώτη διαιτήτρια της αναμέτρησης, προκαλώντας την αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ.

Παράλληλα, οι αριθμοί από τους τελικούς στο ΣΕΦ είχαν τροφοδοτήσει τη δημόσια συζήτηση για τη διαιτητική αντιμετώπιση των δύο ομάδων.

Στον πρώτο τελικό, ο Ολυμπιακός εκτέλεσε 29 ελεύθερες βολές έναντι μόλις 5 του Παναθηναϊκού, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με σκορ 82-76. Η διαφορά των 24 προσπαθειών από τη γραμμή των βολών αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που συζητήθηκαν έντονα μετά την αναμέτρηση.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με τα ίδια στατιστικά στοιχεία, δεν περιορίστηκε μόνο στο πρώτο παιχνίδι. Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός είχε 32 βολές έναντι 13 του Παναθηναϊκού, επικρατώντας με 102-92. Στον πέμπτο και καθοριστικό τελικό, οι «ερυθρόλευκοι» εκτέλεσαν 35 βολές έναντι 16 των «πρασίνων», σε ένα ματς που έληξε 89-85.

Συνολικά, στα τρία παιχνίδια που διεξήχθησαν στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός είχε 96 εκτελεσμένες βολές έναντι 34 του Παναθηναϊκού. Μια αριθμητική διαφορά που είχε πυροδοτήσει συζητήσεις και επικρίσεις για τη διαιτησία της σειράς.

Το ντέρμπι της 11ης Απριλίου 2022 και οι μόλις έξι βολές του Παναθηναϊκού

Ένα ακόμη παιχνίδι ανάμεσα στους δύο «αιώνιους» επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με την υπόθεση.

Πρόκειται για το ντέρμπι της 11ης Απριλίου 2022, που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του Παναθηναϊκού με 68-62. Η διαιτητική τριάδα αποτελούνταν από τους Πέτρο Παπαπέτρου, Βάσω Τσαρούχα και Γιώργο Πουρσανίδη.

Το στατιστικό που ξεχωρίζει είναι η διαφορά στις εκτελεσμένες ελεύθερες βολές. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Παναθηναϊκός εκτέλεσε μόλις 6 βολές, ενώ ο Ολυμπιακός είχε 18 προσπάθειες από τη γραμμή, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε με διαφορά έξι πόντων.

Η προσφυγή του Παναθηναϊκού και η απόφαση του ΑΣΕΑΔ

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 3 Ιουνίου, όταν η ΚΕΔ γνωστοποίησε τη διαιτητική τριάδα του αγώνα, με την Τσαρούχα να ορίζεται πρώτη διαιτητής. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αμφισβήτησε τον ορισμό της Βάσως Τσαρούχα στον πρώτο τελικό, επικαλούμενη την εκκρεμή ποινική διαδικασία που αφορούσε τη διαμάχη της με τη διαιτήτρια.

Η προσφυγή εξετάστηκε στις 18 Ιουνίου 2026 από το Γ' Τμήμα του ΑΣΕΑΔ, ενώ στη διαδικασία παρενέβη και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, υποστηρίζοντας τη θέση της Τσαρούχα.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου, με το ΑΣΕΑΔ να απορρίπτει την προσφυγή του Παναθηναϊκού και να κάνει δεκτή την πρόσθετη παρέμβαση του Ολυμπιακού.

Η συγκεκριμένη απόφαση αφορούσε την προσφυγή για τον επίμαχο ορισμό και δεν συνιστά κρίση επί των ποινικών κατηγοριών που εξετάζονται ξεχωριστά.

Οι διακοπές στο Costa Navarino

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή της υπόθεσης έρχεται μέσα από την κατάθεση του Βαγγέλη Τσάπα, ο οποίος περιγράφει συνάντηση τον Ιούνιο του 2021 με τον Γιώργο Μαυραγάνη, τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Ηλία Κορομηλά. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, στη συνάντηση τού ζητήθηκε να οργανώσει διακοπές στο Costa Navarino για τον τότε διευθυντή διαιτησίας της EuroLeague, Ρίτσαρντ Στόουκς.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος θα αναλάμβανε τα έξοδα, συνδέοντας τη συγκεκριμένη διευθέτηση με τη συμμετοχή του Προμηθέα στο EuroCup, αλλά και με την επιθυμία να βοηθηθεί η Βασιλική Τσαρούχα στους ορισμούς της EuroLeague. Όπως κατέθεσε, ο ίδιος έκανε την κράτηση για το διάστημα από τις 22 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου 2021 και προώθησε τα σχετικά στοιχεία στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ηλία Κορομηλά, προσθέτοντας ότι βρέθηκαν στο ίδιο διάστημα στο Costa Navarino τόσο ο ίδιος όσο και ο πρώην διαιτητής.

rollinggreens.webp

Η συγκεκριμένη μαρτυρία φέρνει στο προσκήνιο ερωτήματα για τις σχέσεις μεταξύ παραγόντων του ελληνικού μπάσκετ και προσώπων που είχαν ρόλο στη διαιτησία της EuroLeague, καθώς και για τον σκοπό της συγκεκριμένης διευθέτησης. Οι αναφορές, πάντως, αποτελούν ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε κατάθεση και όχι αποδεδειγμένα στοιχεία παράνομης παρέμβασης. Η αξιολόγησή τους θα γίνει από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Τι ακριβώς αναφέρεται στην κατάθεση:

«Τον Ιούνιο του 2021, με καλούν στο γραφείο του Μαυραγάνη για καφέ, όπου ήταν παρόντες Μαυραγάνης, Λιόλιος, Κορομηλάς. Εκεί μου ζήτησαν, λόγω των σχέσεων που είχα και έχω, να κανονίσω διακοπές στο COSTA NAVARINO για το Διευθυντή Διαιτησίας της EUROLEAGUE Ρίτσαρντ Στόουκς.

Ο λόγος ήταν τα έξοδα αυτά, που ήταν αρκετά, να τα αναλάμβανε ο κ. Λιόλιος, επειδή ο Προμηθέας συμμετείχε στο EUROCUP και ήθελε να είχε καλές σχέσεις και, επίσης, ήθελε να βοηθήσει και την κα Τσαρούχα στους ορισμούς της Ευρωλίγκα. Μου είπε «για ο,τιδήποτε μιλάς με τον Κορομηλά». Εγώ έκανα μόνο την κράτηση στο ξενοδοχείο, που ήταν από 22-7-2021 έως 9-8-2021 και την κράτηση αυτή την προώθησα και στο μέιλ του κου Κορομηλά (σχετ. 8). Την ίδια περίοδο ήμαστε στο COSTA NAVARINO και ο κ. Κορομηλάς και εγώ».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:36ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο κύμα πλειστηριασμών ακινήτων - Ποιοι οφειλέτες βρίσκονται αντιμέτωποι με απώλεια περιουσίας

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το μωρό με το «μουστάκι»: Το viral βίντεο που κάνει θραύση στο διαδίκτυο

11:31ΚΟΣΜΟΣ

«Eίδα έναν πανέμορφο κ**ο»: Ο Τραμπ σχολίασε τα οπίσθια της Νίκι Μινάζ σε προεκλογική συγκέντρωση

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δοκιμαστική πτήση της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ»

11:21LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η κυριαρχία του Μάνεση, η μεσημεριανή μάχη, το «Voice» και οι σειρές του STAR

11:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ διαψεύδουν τα σενάρια περί συνεργασίας

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Φασούλας για σκάνδαλο ΕΟΚ: «Ήθελαν στρατό διαιτητών» - «Συμμέτοχοι αν όχι συνένοχοι και ενεργούμενοι του Λιόλιου, να παραιτηθούν», είπε για την τωρινή διοίκηση

11:14ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Οι ΗΠΑ έχουν σχέδια για χτυπήματα κατά του Ιράν μέσα σε 96 ώρες αν δώσει διαταγή ο Τραμπ

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Σαρανταπόρου, 9-10 Οκτωβρίου 1912

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλική Τσαρούχα: Στον ανακριτή για τα στημένα η διαιτητής - Οι 60 βολές και το Costa Navarino

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδης θάνατος 26χρονης στην Τουρκία: Στο φως η τελευταία φωτογραφία της - «Θα καθίσω εδώ, εσύ κοιμήσου»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fiat Pandina: Επιστρέφει η γοητεία του θρυλικού Autobianchi Y10

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Απαγχονίστηκε κτηνοτρόφος - Είχε καεί η στάνη του το προηγούμενο βράδυ

10:40WHAT THE FACT

Οκτώ χρόνια δουλειάς στο δάσος για να χτίσει τη δική του απομονωμένη ξύλινη καλύβα: Από πέντε κορμούς σε 300 δέντρα 

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Ζει και βασιλεύει: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εγκαινίασε νέα γέφυρα στην Κίνα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Σερβία: Ποια είναι η Φοιτητική Λίστα που νίκησε τον Βούτσιτς

10:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από το 1ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού: «Μια Αττική ανθρωπιάς όπου κανείς δεν μένει μόνος»

10:23WHAT THE FACT

Αεροδρόμιο τρόμος: Ο διάδρομος είναι τόσο επικίνδυνος που μόνο 50 πιλότοι προσγειώνονται εκεί

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Βικτώρια Δέλλα: Η μαμά μου δεν «έφυγε» από καρκίνο του μαστού - Το συγκινητικό βίντεο για τη Γωγώ Μαστροκώστα

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Στην Ευελπίδων οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι - Αύριο απολογείται ο Κωνσταντίνος Αντάρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρνιακού για τις επόμενες ώρες - Οι 9 «κόκκινες» περιοχές

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλική Τσαρούχα: Στον ανακριτή για τα στημένα η διαιτητής - Οι 60 βολές και το Costa Navarino

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Ο βίος του Mr «Χωριάτικο»: Πώς νοίκιαζε μαγαζιά στον Γιαλό, η ιστορία με την Spilia, οι σχέσεις με αστυνομικούς και το νερό με €8

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Ο 82χρονος βγήκε από το πλοίο, έκανε όπισθεν, έχασε την ορατότητα και το ΙΧ έπεσε στη θάλασσα - Τρεις νεκροί

09:53WHAT THE FACT

Η «Κοιλάδα του Θανάτου»: Γιατί είναι ο πιο επικίνδυνος δρόμος στον κόσμο

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Απαγχονίστηκε κτηνοτρόφος - Είχε καεί η στάνη του το προηγούμενο βράδυ

08:07WHAT THE FACT

Η Αγγλία θάβει πάνω από 2.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα στις παραλίες της – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Βικτώρια Δέλλα: Η μαμά μου δεν «έφυγε» από καρκίνο του μαστού - Το συγκινητικό βίντεο για τη Γωγώ Μαστροκώστα

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη μέρα για τη Θεσσαλονίκη και την Ορθοδοξία

08:51ΚΟΣΜΟΣ

Το ατύχημα «ακράτειας» της Βραζιλιάνας αρσιβαρίστριας στα 200 κιλά που έγινε viral

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο Market Pass έως 1.000 ευρώ: Πληρωμή εξπρές πριν από τα Χριστούγεννα

10:03ΚΟΣΜΟΣ

«Μόλις που μπορούσε να περπατήσει»: Στη Ρωσία συλλαμβάνουν άντρες ακόμη και 50 ετών και τους στρατολογούν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό «κύμα» από τη Ρωσία απειλεί με πρόωρο ψύχος την Ελλάδα - Πότε θα πλησιάσει

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδης θάνατος 26χρονης στην Τουρκία: Στο φως η τελευταία φωτογραφία της - «Θα καθίσω εδώ, εσύ κοιμήσου»

10:23WHAT THE FACT

Αεροδρόμιο τρόμος: Ο διάδρομος είναι τόσο επικίνδυνος που μόνο 50 πιλότοι προσγειώνονται εκεί

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Σερβία: Ποια είναι η Φοιτητική Λίστα που νίκησε τον Βούτσιτς

23:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πετρούνιας: Στο Ρότερνταμ με την οικογένειά του μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμη συνάντηση στην Τουρκία για τη νέα Λιβύη - Οι τρεις αποφάσεις και η οργή για τον Τραμπ

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

09:50LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Με την αδελφή της Νίκη, στο Μαρακές - «We are Family»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ