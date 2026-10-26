Βασιλική Τσαρούχα: Στον ανακριτή για τα στημένα η διαιτητής - Οι 60 βολές και το Costa Navarino

Snapshot Η διαιτήτρια Βασιλική Τσαρούχα απολογείται στον ανακριτή για την υπόθεση στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ μαζί με τους Ηλία Κορομηλά και Τάσο Πηλοΐδη.

Στους τελικούς της Basket League, ο Ολυμπιακός εκτέλεσε συνολικά 96 βολές έναντι 34 του Παναθηναϊκού, γεγονός που προκάλεσε έντονες συζητήσεις για τη διαιτησία.

Στο ντέρμπι του Απριλίου 2022, ο Παναθηναϊκός εκτέλεσε μόλις 6 βολές, ενώ ο Ολυμπιακός 18, με τη διαιτητική τριάδα να περιλαμβάνει τη Βασιλική Τσαρούχα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσέφυγε κατά του ορισμού της Τσαρούχα στον πρώτο τελικό, αλλά το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή και έκανε δεκτή την παρέμβαση του Ολυμπιακού.

Κατατέθηκε μαρτυρία για οργανωμένη κράτηση διακοπών στο Costa Navarino για τον διευθυντή διαιτησίας της EuroLeague, Ρίτσαρντ Στόουκς, με σκοπό τη διευκόλυνση ορισμών στη EuroLeague και τη συμμετοχή του Προμηθέα στο EuroCup, χωρίς όμως αποδεδειγμένα στοιχεία παράνομης παρέμβασης. Snapshot powered by AI

Η ώρα της απολογίας έφτασε για τη Βασιλική Τσαρούχα. Aπό τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας, η διεθνής διαιτητής βρίσκεται ενώπιον του ανακριτή, μαζί με τον Ηλία Κορομηλά και τον Τάσο Πηλοΐδη, στο πλαίσιο της υπόθεσης που έχει προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Την ίδια στιγμή, το όνομα της Βασιλικής Τσαρούχα επαναφέρει στο προσκήνιο και τη συζήτηση για τη διαιτησία σε αναμετρήσεις υψηλού ενδιαφέροντος μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Στατιστικά στοιχεία από τους πρόσφατους τελικούς, αλλά και από ένα ντέρμπι του 2022, έρχονται ξανά στην επιφάνεια, προκαλώντας ερωτήματα και συζητήσεις.

Οι 96-34 βολές στους τελικούς και ο πρώτος αγώνας

Ο πρώτος τελικός της Basket League, που ήταν προγραμματισμένος για τις 3 Ιουνίου 2026, είχε βρεθεί στο επίκεντρο αντιπαράθεσης για τον ορισμό των διαιτητών. Η ΚΕΔ είχε ανακοινώσει τη Βασιλική Τσαρούχα ως πρώτη διαιτήτρια της αναμέτρησης, προκαλώντας την αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ.

Παράλληλα, οι αριθμοί από τους τελικούς στο ΣΕΦ είχαν τροφοδοτήσει τη δημόσια συζήτηση για τη διαιτητική αντιμετώπιση των δύο ομάδων.

Στον πρώτο τελικό, ο Ολυμπιακός εκτέλεσε 29 ελεύθερες βολές έναντι μόλις 5 του Παναθηναϊκού, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με σκορ 82-76. Η διαφορά των 24 προσπαθειών από τη γραμμή των βολών αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που συζητήθηκαν έντονα μετά την αναμέτρηση.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με τα ίδια στατιστικά στοιχεία, δεν περιορίστηκε μόνο στο πρώτο παιχνίδι. Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός είχε 32 βολές έναντι 13 του Παναθηναϊκού, επικρατώντας με 102-92. Στον πέμπτο και καθοριστικό τελικό, οι «ερυθρόλευκοι» εκτέλεσαν 35 βολές έναντι 16 των «πρασίνων», σε ένα ματς που έληξε 89-85.

Συνολικά, στα τρία παιχνίδια που διεξήχθησαν στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός είχε 96 εκτελεσμένες βολές έναντι 34 του Παναθηναϊκού. Μια αριθμητική διαφορά που είχε πυροδοτήσει συζητήσεις και επικρίσεις για τη διαιτησία της σειράς.

Το ντέρμπι της 11ης Απριλίου 2022 και οι μόλις έξι βολές του Παναθηναϊκού

Ένα ακόμη παιχνίδι ανάμεσα στους δύο «αιώνιους» επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με την υπόθεση.

Πρόκειται για το ντέρμπι της 11ης Απριλίου 2022, που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί του Παναθηναϊκού με 68-62. Η διαιτητική τριάδα αποτελούνταν από τους Πέτρο Παπαπέτρου, Βάσω Τσαρούχα και Γιώργο Πουρσανίδη.

Το στατιστικό που ξεχωρίζει είναι η διαφορά στις εκτελεσμένες ελεύθερες βολές. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Παναθηναϊκός εκτέλεσε μόλις 6 βολές, ενώ ο Ολυμπιακός είχε 18 προσπάθειες από τη γραμμή, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε με διαφορά έξι πόντων.

Η προσφυγή του Παναθηναϊκού και η απόφαση του ΑΣΕΑΔ

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 3 Ιουνίου, όταν η ΚΕΔ γνωστοποίησε τη διαιτητική τριάδα του αγώνα, με την Τσαρούχα να ορίζεται πρώτη διαιτητής. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αμφισβήτησε τον ορισμό της Βάσως Τσαρούχα στον πρώτο τελικό, επικαλούμενη την εκκρεμή ποινική διαδικασία που αφορούσε τη διαμάχη της με τη διαιτήτρια.

Η προσφυγή εξετάστηκε στις 18 Ιουνίου 2026 από το Γ' Τμήμα του ΑΣΕΑΔ, ενώ στη διαδικασία παρενέβη και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, υποστηρίζοντας τη θέση της Τσαρούχα.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου, με το ΑΣΕΑΔ να απορρίπτει την προσφυγή του Παναθηναϊκού και να κάνει δεκτή την πρόσθετη παρέμβαση του Ολυμπιακού.

Η συγκεκριμένη απόφαση αφορούσε την προσφυγή για τον επίμαχο ορισμό και δεν συνιστά κρίση επί των ποινικών κατηγοριών που εξετάζονται ξεχωριστά.

Οι διακοπές στο Costa Navarino

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή της υπόθεσης έρχεται μέσα από την κατάθεση του Βαγγέλη Τσάπα, ο οποίος περιγράφει συνάντηση τον Ιούνιο του 2021 με τον Γιώργο Μαυραγάνη, τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Ηλία Κορομηλά. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, στη συνάντηση τού ζητήθηκε να οργανώσει διακοπές στο Costa Navarino για τον τότε διευθυντή διαιτησίας της EuroLeague, Ρίτσαρντ Στόουκς.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος θα αναλάμβανε τα έξοδα, συνδέοντας τη συγκεκριμένη διευθέτηση με τη συμμετοχή του Προμηθέα στο EuroCup, αλλά και με την επιθυμία να βοηθηθεί η Βασιλική Τσαρούχα στους ορισμούς της EuroLeague. Όπως κατέθεσε, ο ίδιος έκανε την κράτηση για το διάστημα από τις 22 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου 2021 και προώθησε τα σχετικά στοιχεία στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Ηλία Κορομηλά, προσθέτοντας ότι βρέθηκαν στο ίδιο διάστημα στο Costa Navarino τόσο ο ίδιος όσο και ο πρώην διαιτητής.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία φέρνει στο προσκήνιο ερωτήματα για τις σχέσεις μεταξύ παραγόντων του ελληνικού μπάσκετ και προσώπων που είχαν ρόλο στη διαιτησία της EuroLeague, καθώς και για τον σκοπό της συγκεκριμένης διευθέτησης. Οι αναφορές, πάντως, αποτελούν ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε κατάθεση και όχι αποδεδειγμένα στοιχεία παράνομης παρέμβασης. Η αξιολόγησή τους θα γίνει από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Τι ακριβώς αναφέρεται στην κατάθεση:

«Τον Ιούνιο του 2021, με καλούν στο γραφείο του Μαυραγάνη για καφέ, όπου ήταν παρόντες Μαυραγάνης, Λιόλιος, Κορομηλάς. Εκεί μου ζήτησαν, λόγω των σχέσεων που είχα και έχω, να κανονίσω διακοπές στο COSTA NAVARINO για το Διευθυντή Διαιτησίας της EUROLEAGUE Ρίτσαρντ Στόουκς.

Ο λόγος ήταν τα έξοδα αυτά, που ήταν αρκετά, να τα αναλάμβανε ο κ. Λιόλιος, επειδή ο Προμηθέας συμμετείχε στο EUROCUP και ήθελε να είχε καλές σχέσεις και, επίσης, ήθελε να βοηθήσει και την κα Τσαρούχα στους ορισμούς της Ευρωλίγκα. Μου είπε «για ο,τιδήποτε μιλάς με τον Κορομηλά». Εγώ έκανα μόνο την κράτηση στο ξενοδοχείο, που ήταν από 22-7-2021 έως 9-8-2021 και την κράτηση αυτή την προώθησα και στο μέιλ του κου Κορομηλά (σχετ. 8). Την ίδια περίοδο ήμαστε στο COSTA NAVARINO και ο κ. Κορομηλάς και εγώ».

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