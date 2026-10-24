Μας έκαναν ρεζίλι διεθνώς: «Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια» - Η καταγγελία για τα 10.000 ευρώ

Κατάθεση-φωτιά για τα 10.000 ευρώ, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τον Έλληνα διαιτητή που κατονομάζεται – Τι υποστηρίζει ο Μικόλα Αμπρόσοφ για όσα συνέβησαν πριν από τον τελικό του EuroCup το 2021

Μάκης Πολλάτος

Μας έκαναν ρεζίλι διεθνώς: «Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια» - Η καταγγελία για τα 10.000 ευρώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία για απόπειρα επηρεασμού της διαιτησίας σε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες του ευρωπαϊκού μπάσκετ περιλαμβάνεται στην έγγραφη δήλωση του Ουκρανού διεθνούς διαιτητή Μικόλα Αμπρόσοφ, την οποία παρουσιάζει το Newsbomb.

Στο έγγραφο, που απευθύνεται στις ελληνικές δικαστικές Αρχές, ο διεθνής διαιτητής περιγράφει όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν λίγες ημέρες πριν από τον δεύτερο τελικό του EuroCup, στις 30 Απριλίου 2021, ανάμεσα στην UNICS Kazan και την AS Monaco.

Όλη η κατάθεση του διεθνούς διαιτητή

1. Ο τελικός του EuroCup της 30ής Απριλίου 2021

«Ορίστηκα να διευθύνω τον δεύτερο αγώνα των τελικών του EuroCup μεταξύ της UNICS Kazan και της AS Monaco, στο Καζάν της Ρωσίας. Η AS Monaco είχε κερδίσει τον πρώτο αγώνα και η UNICS Kazan έπρεπε να κερδίσει τον δεύτερο για να διατηρήσει τις ελπίδες της να κατακτήσει τη διοργάνωση. Προπονητής της UNICS Kazan ήταν ο Δημήτρης Πρίφτης, Έλληνας υπήκοος, ο οποίος εργαζόταν μαζί με Έλληνες συναδέλφους του στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας.

Είχα οριστεί να διευθύνω τον τελικό μαζί με τους …….. Ο ορισμός αυτός αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας. Εργαζόμουν επί χρόνια για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο ευρωπαϊκής διαιτησίας. Θεωρούσα τον ορισμό τιμή και τεράστια ευθύνη. Καθήκον μου ήταν να διαιτητεύσω δίκαια, ανεξάρτητα και σύμφωνα με τους κανονισμούς.

2. Η προσφορά δωροδοκίας 10.000 ευρώ από τον Μπόρις Ριζίκ

«Στις 27 Απριλίου 2021, δέχθηκα τηλεφώνημα από τον Μπόρις Ριζίκ, Ουκρανό διαιτητή τον οποίο γνώριζα προσωπικά. Κατά τη συνομιλία μας, μου είπε ότι χρειαζόταν τη βοήθειά μου στον τελικό του EuroCup. Όταν τον ρώτησα τι είδους βοήθεια χρειαζόταν, κατονόμασε τον Έλληνα διαιτητή Η. Κ. (κατηγορούμενος). Στη συνέχεια, ο Ριζίκ μού είπε ότι θα λάμβανα 10.000 ευρώ εάν έκανα σκόπιμα περίπου πέντε έως οκτώ λανθασμένες διαιτητικές κλήσεις υπέρ της UNICS Kazan.

Η προσφορά ήταν σαφής: μου ζητούσαν να χρησιμοποιήσω τη θέση μου ως διαιτητής για να ευνοήσω μία ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Απέρριψα κατηγορηματικά την προσφορά. Ο Ριζίκ μού είπε τότε ότι ο Η. Κ.(κατηγορούμενος) θα επικοινωνούσε προσωπικά μαζί μου. Την επόμενη ημέρα μού έστειλε μέσω Viber τα στοιχεία επικοινωνίας του Η.Κ.. Έχω ήδη αναφέρει τα περιστατικά αυτά στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές του μπάσκετ.

3. Η τηλεφωνική συνομιλία μου με τον Η.Κ. ( Κατηγορούμενος)

Όταν με κάλεσε ο Η.Κ, αρχικά μίλησε με φιλικό και θετικό τρόπο. Για περίπου το πρώτο λεπτό της συνομιλίας μας, με ρώτησε πώς είχε πάει η σεζόν μου και με συνεχάρη για τον ορισμό μου στον τελικό του EuroCup. Μου είπε ότι άξιζα να συμμετάσχω σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα και ότι ο ορισμός αποδείκνυε την εμπιστοσύνη που μου είχε η EuroLeague. Η στάση του ήταν φιλική, ενθαρρυντική και υποστηρικτική. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον κοινό μας γνωστό, τον Μπόρις Ριζίκ. Μου είπε: «Σε θεωρώ φίλο, γιατί ο Ριζίκ είναι σαν αδελφός μου και έχει μιλήσει πολύ θετικά για σένα». Μετά από αυτήν τη φιλική εισαγωγή, η ουσία της συζήτησης άλλαξε. Ο Η.Κ. αναφέρθηκε ευθέως στην προσφορά που μου είχε ήδη μεταφέρει ο Ριζίκ.

Μου είπε: «Σε κάλεσα για να σου πω ότι ισχύει αυτό που σου είπε ο Ριζίκ για τα 10.000 ευρώ. Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέλφια και θέλω να στηρίξεις τους αδελφούς μου, τους Έλληνες».

Προφανώς αναφερόταν στους Έλληνες προπονητές που εργάζονταν στην UNICS Kazan. Κατέστησε σαφές ότι ήθελε να τους υποστηρίξω μέσω της διαιτησίας μου στον τελικό. Μου είπε επίσης ότι η συμφωνία που μου είχε μεταφέρει ο Ριζίκ ήταν εγγυημένη, υπό την προϋπόθεση ότι θα διαιτητεύσω με τρόπο ευνοϊκό για την UNICS Kazan.

Όπως θυμάμαι τα λόγια του, είπε: «Αυτό που σου είπε ο Ριζίκ είναι εγγυημένο. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να διαιτητεύσεις καλά τον αγώνα για την UNICS Kazan». Ήταν σαφές ότι επιβεβαίωνε την προηγούμενη προσφορά των 10.000 ευρώ που μου είχε μεταφέρει ο Ριζίκ και μου ζητούσε να ευνοήσω την UNICS Kazan.

Του απάντησα ήρεμα, αλλά σταθερά: «Καταλαβαίνω και εσένα και τον Ριζίκ, αλλά για μένα αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας μου και δεν θέλω να την καταστρέψω. Θέλω να χτίσω την καριέρα μου και να τιμήσω την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν».

Ήθελα να καταλάβει ότι ο ορισμός μου στον τελικό του EuroCup είχε τεράστια σημασία για μένα. Είχα εργαστεί σκληρά για να χτίσω τη φήμη και την επαγγελματική μου πορεία ως διεθνής διαιτητής. Δεν ήμουν διατεθειμένος να καταστρέψω αυτήν την πορεία για 10.000 ευρώ ή προς όφελος οποιουδήποτε προπονητή, ομάδας ή προσώπου.»

Η ασφυκτική πίεση για να ενδώσει

«Ο Η.Κ. συνέχισε να προσπαθεί να με πείσει. Μου είπε να σκεφτώ την προσφορά και την παρουσίασε ως ευκαιρία. Με προέτρεψε να επανεξετάσω τη στάση μου. Η απάντησή μου παρέμεινε σταθερά αρνητική. Δεν αποδέχθηκα την προσφορά και δεν συμφώνησα να ευνοήσω την UNICS Kazan. Δεν του έδωσα καμία διαβεβαίωση ότι θα επηρέαζα σκόπιμα τον αγώνα. Προς το τέλος της συνομιλίας, μου είπε ότι, αν έκανα αυτό που μου ζητούσε, θα ήταν δίπλα μου και θα με στήριζε. Συνέχισε ευγενικά να μου ζητά να εξετάσω την πρότασή του. Αρνήθηκα επανειλημμένα και η συνομιλία μας ολοκληρώθηκε.»

4. Η τηλεφωνική κλήση μέσω WhatsApp της 30ής Απριλίου 2021

Ο διεθνής διαιτητής με δήλωση του προς τις αρχές υποβάλλει ένα αρχείο το οποίο να αποδεικνύει την επικοινωνία που είχε με τον κατηγορούμενο Η.Κ. «Σήμερα υποβάλλω ένα πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο εντόπισα μετά την αρχική διερεύνηση της υπόθεσης και το οποίο δεν είχα συμπεριλάβει στις προηγούμενες δηλώσεις μου. Πρόκειται για καταχώριση στο ιστορικό κλήσεων WhatsApp, στο οποίο περιλαμβάνεται η επαφή που συνδέεται με τον αριθμό του Η. Κ. Η καταχώριση δείχνει εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση στις 30 Απριλίου 2021, διάρκειας 11 λεπτών και 52 δευτερολέπτων. Η ημερομηνία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ήταν η ημέρα του τελικού του EuroCup μεταξύ της UNICS Kazan και της AS Monaco, τον οποίο διαιτήτευσα. Επισυνάπτω στη δήλωση το σχετικό στιγμιότυπο οθόνης. Το αρχείο της κλήσης έχει ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα του ισχυρισμού του Η.Κ. ότι δεν με κάλεσε ποτέ.

Θέτω υπόψη των ελληνικών δικαστικών αρχών συγκεκριμένη καταγραφή τηλεφωνικής κλήσης, με ημερομηνία την ημέρα του τελικού και διάρκεια σχεδόν δώδεκα λεπτών. Διευκρινίζω επίσης ότι εντόπισα την καταγραφή μεταγενέστερα και την υποβάλλω σήμερα ως πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο.

5. Η προηγούμενη επαγγελματική συνεργασία μου με τον Η.Κ. σε τέσσερις ευρωπαϊκούς αγώνες

«Πριν από τον τελικό του EuroCup στις 30 Απριλίου 2021, ο Η.Κ. και εγώ είχαμε διαιτητεύσει μαζί σε τουλάχιστον τέσσερις επίσημους αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Οι αγώνες ήταν οι εξής:

1. Crvena Zvezda – Valencia, 15 Μαρτίου 2018, Βελιγράδι, EuroLeague. Ήμασταν και οι δύο μέλη της τριμελούς διαιτητικής ομάδας.

2. Darüşşafaka – Anadolu Efes, 22 Νοεμβρίου 2018, Κωνσταντινούπολη, EuroLeague. Διαιτητεύσαμε ξανά μαζί.

3. Darüşşafaka – Real Madrid, 1 Φεβρουαρίου 2019, Κωνσταντινούπολη, EuroLeague. Οριστήκαμε και πάλι στην ίδια τριμελή διαιτητική ομάδα.

4. Partizan – JL Bourg, 28 Οκτωβρίου 2020, Βελιγράδι, EuroCup. Διαιτητεύσαμε μαζί σε αυτόν τον αγώνα, περίπου έξι μήνες πριν από τον τελικό του EuroCup στο Καζάν.

«Και οι τέσσερις ορισμοί καταγράφονται στα επίσημα αρχεία των διοργανώσεων και αποτελούν

επίσημους ορισμούς. Θεωρώ απολύτως απαραίτητο οι τέσσερις αυτοί αγώνες, μαζί με το αρχείο της κλήσης μέσω WhatsApp, να εξεταστούν σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του Η.Κ σχετικά με το αν με γνώριζε και αν είχε επικοινωνήσει μαζί μου. Οι διαιτητικές ομάδες είναι καταγεγραμμένες και τα επίσημα φύλλα αγώνα είναι διαθέσιμα».

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