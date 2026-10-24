Σκάνδαλο μπάσκετ - Αλεξανδρής για Λιόλιο: Δεν ήξερα να κλάψω ή να γελάσω με όσα είπε ο δικηγόρος του

Ο Αλεξανδρής υποστηρίζει ότι το σκάνδαλο στο μπάσκετ δεν ήταν έκπληξη και ζητά άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του αθλήματος

Newsroom

Σκάνδαλο μπάσκετ - Αλεξανδρής για Λιόλιο: Δεν ήξερα να κλάψω ή να γελάσω με όσα είπε ο δικηγόρος του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής κατηγορεί τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, για κατευθυνόμενο σύστημα και έλλειψη ελέγχου στις διαιτησίες του ελληνικού μπάσκετ.
  • Ο Αλεξανδρής υποστηρίζει ότι το σκάνδαλο στο μπάσκετ δεν ήταν έκπληξη και ζητά άμεσες λύσεις για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του αθλήματος.
  • Αναφέρει πως συγκεκριμένοι διαιτητές ήταν στο στόχαστρο για χρόνια και οι συλλήψεις δεν έγιναν τυχαία, επισημαίνοντας περιπτώσεις αλλοίωσης αποτελεσμάτων που έχει ζήσει προσωπικά.
  • Κατηγορεί τον Λιόλιο για μετατροπή της ΕΟΚ σε κλειστό κλαμπ και αθέμιτες συνεργασίες, ενώ αναφέρει αδράνεια σε ποινικές διαδικασίες απέναντι σε παραβατικές συμπεριφορές.
  • Προειδοποιεί επενδυτές του ΠΑΟΚ και Άρη να είναι προετοιμασμένοι και υποψιασμένοι για προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν στον χώρο του μπάσκετ.
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Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, προπονητής μπάσκετ και βαθύς γνώστης του μπασκετικού γίγνεσθαι της χώρας, εξαπέλυσε μύδρους κατά των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο που ταλανίζει την ελληνική καλαθοσφαίριση.

Ειδικά δε για τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος απολογείται αύριο (25/10) ενώπιον του ανακριτή για σωρεία κατηγοριών, ήταν λάβρος. Μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews «ΣΚ από τις 5» αμέσως μετά τον δικηγόρο του προέδρου της ΕΟΚ, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλω τα γέλια ή να κλάψω. Σχεδόν τον αγιοποίησε...».

Για το σκάνδαλο στο μπάσκετ, είπε: «Δεν έπεσα από τα σύννεφα μ' αυτό. Επειδή είμαι ενεργός στα social media κι έχω πολλούς ακολούθους και τα λέω για τις διαιτησίες εδώ και ενάμιση χρόνο, βλέπω ότι δικαιώθηκα. Αλλά το ζητούμενο είναι να δοθεί λύση σε όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί και μας έχει εκθέσει πανευρωπαϊκά».

Για το σύστημα που έχει δημιουργήσει ο Λιόλιος: «Είμαι 60 χρόνια στα γήπεδα κι έχω ζήσει όλες τις διοικήσεις της ΕΟΚ μέχρι σήμερα. Δεν θα το έλεγα σάπιο το σύστημα, αλλά κατευθυνόμενο. Βλέπουμε παιχνίδια που διαιτητές αδικούν κατάφορα κάποιες ομάδες και την επόμενη εβδομάδα είναι πάλι ενεργοί. Δεν υπάρχει έλεγχος, καμία είδους τιμωρία και συγκεκριμένες ομάδες ευνοούνται σε κάθε παιχνίδι.

Έχω τοποθετηθεί κι έχω γράψει για τις διαιτησίες της Τσαρούχα και των εμπλεκομένων διαιτητών. Είμαι παθών αυτών των διαιτησιών κι όποιον προπονητή και να ρωτήσεις θα έχει να σου πει τι έχει αντιμετωπίσει από κακές διαιτησίες.

Για τον Λιόλιο και τη δράση του μέσα στην ΕΟΚ: «Γνωρίζουμε πώς συμπεριφέρεται σε υφισταμένους του, πώς έχει μετατρέψει την ΕΟΚ σε κλειστό κλαμπ, ακόμα και για συνεργασίες που έχει κάνει όπως για παράδειγμα με ταξιδιωτικά γραφεία, είναι πάρα πολλά.

Για τη σφαγή του Αμαρουσίου: «Όταν όμως είδα τις δηλώσεις του κ. Γιαννακόπουλου, όταν είδα τις δηλώσεις του δικού του προπονητή που είχε συνεργαστεί του κ. Παπαθεοδώρου, που όταν είδα τις δηλώσεις μετά από μία πραγματική σφαγή του Αμαρουσίου λέγοντας ότι "δεν σε φοβάμαι" κατά πρόσωπο στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, εκεί πίστευα ότι ήθελε να τελειώσει την καριέρα του στο μπάσκετ.

Μ' αυτά που έλεγε απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μπάσκετ, θεωρούσα ότι το λιγότερο που θα μπορούσε να τιμωρηθεί ήταν να φάει 2-3 χρόνια, αλλά δεν κινήθηκε καμία διαδικασία».

Για το γεγονός ότι ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα που λυμαίνεται τον χώρο, είπε: «Δεν έγιναν τυχαία οι συλλήψεις, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν τα χρήματα. Οι συγκεκριμένοι διαιτητές ήταν στο στόχαστρο πολλά χρόνια.

Για Τσαρούχα, Παπαπέτρου: Έχω αδικηθεί από τον Παπαπέτρου όταν αλλοίωσε το αποτέλεσμα όταν ήμουν προπονητής στη Λάρισα μέσα στην Καβάλα κι από την κυρία Τσαρούχα σε ένα ματς στην Πάτρα όταν ήμουν προπονητής στον Ηρακλή».

Για το «καμπανάκι» που χτύπησε στους επενδυτές ΠΑΟΚ κι Άρη, τόνισε: «Είπα να προσέξουν συγκεκριμένους αυτοί που επενδύουν στο μπάσκετ του Άρη και του ΠΑΟΚ, για να είναι προετοιμασμένοι για όσα θα αντιμετωπίσουν. Να είναι υποψιασμένοι από συγκεκριμένα πρόσωπα, για τα οποία τα έχω γράψει εδώ και καιρό».

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