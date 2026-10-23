Αποκλειστικό Newsbomb: Ποιους επιπλέον αγώνες θεωρεί η εισαγγελία ύποπτους

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικογραφία, ο βασικός μάρτυρας της υπόθεσης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης, φέρεται σε υπόμνημά του να έχει αναφερθεί σε 34 περίπου αγώνες, οι οποίοι εκτείνονται από το 2018 έως το 2026, το αποτέλεσμα των οποίων έχει επηρεαστεί με παρεμβάσεις

Μάκης Πολλάτος

Αποκλειστικό Newsbomb: Ποιους επιπλέον αγώνες θεωρεί η εισαγγελία ύποπτους
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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  • Η δικογραφία αναφέρει περίπου 34 αγώνες από το 2018 έως το 2026, που θεωρούνται ύποπτοι για αλλοίωση αποτελεσμάτων μέσω παρεμβάσεων.
  • Η εισαγγελία διερευνά επιπλέον ύποπτους αγώνες καλαθοσφαίρισης, που δεν αφορούν τους δύο βασικούς μάρτυρες της υπόθεσης.
  • Σε αγώνα Προμηθέας - ΑΕΚ (16-11-2024) υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με προπονητή για στοχοποίηση παικτών της ΑΕΚ, ενώ ο αγώνας χαρακτηρίστηκε επεισοδιακός με αποβολές και έντονη κριτική στη διαιτησία.
  • Στον αγώνα Προμηθέας - ΠΑΟΚ (8-3-2025) ο πρόεδρος της ομοσπονδίας έστειλε πριν την επίσημη ανακοίνωση τη σύνθεση της διαιτησίας στον προπονητή του Προμηθέα.
  • Στους αγώνες Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ (23-3-2025) και Προμηθέας - Άρης (24-1-2026) σημειώθηκαν ασυνήθιστες διαιτητικές αποφάσεις και αριθμός βολών, ενώ παρά τις αμφιλεγόμενες καταστάσεις δεν επιβλήθηκαν τιμωρίες λόγω έλλειψης απόδειξης αλλοίωσης αποτελέσματος.
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Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αποκάλυψη που κάνει το Newsbomb, ότι, σύμφωνα με την εισαγγελία, υπάρχουν και άλλοι επιλήψιμοι αγώνες, οι οποίοι διερευνώνται.

Χαρακτηριστικά, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται ότι: «Έτεροι αγώνες καλαθοσφαίρισης, οι οποίοι, κατά την κρίση μας, φέρονται ως ύποπτοι».

Γίνεται και σχετική ανάλυση στη δικογραφία για όσα συνέβησαν στους αγώνες αυτούς.

Το ενδιαφέρον για αυτούς τους αγώνες προέρχεται από στοιχεία που έχουν φέρει στη δικαιοσύνη με κατάθεση τρίτου μάρτυρα της υπόθεσης, ο οποίος δεν ανήκει στους δύο θεωρώμενους ως κεντρικούς μάρτυρες.

Το Newsbomb αποκαλύπτει ποιοι είναι οι αγώνες αυτοί και ποιο είναι το σκεπτικό της δικαιοσύνης για αυτούς:

α) Προμηθέας - ΑΕΚ, 16-11-2024, Α1, 84-76.

Διαιτητές: Κατηγορούμενη - άλλος διαιτητής.

Στις 15-11-2024, μία ημέρα πριν από το παιχνίδι, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον προπονητή του Προμηθέα, κ. ....................., ο κ. ...................., στέλεχος στον Προμηθέα, λέγοντάς του τα εξής:

«Είμαι στο ...........................(ιδιοκτησίας του Ευάγγελου ΛΙΟΛΙΟΥ) μαζί με τον ............. Πρόεδρο και τον κ. Λιόλιο. Ποιον παίκτη της ΑΕΚ θεωρείς ότι πρέπει να στοχεύσουμε διαιτητικά για να κερδίσουμε το παιχνίδι;»

Του απάντησε ότι η ΑΕΚ έχει μια πλειάδα πολύ καλών παικτών και δεν μπορεί να του αναφέρει κάποιον συγκεκριμένο παίκτη, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα ότι ο Προμηθέας έχει προετοιμαστεί καλά για να κερδίσει το παιχνίδι.

Το παιχνίδι ήταν επεισοδιακό: αποβλήθηκε από το γήπεδο ο πρόεδρος της ΑΕΚ, κ. Μάκης ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, αποβλήθηκε ο προπονητής της ΑΕΚ, κ. Ντράγκαν ΣΑΚΟΤΑ, και αποβλήθηκε ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ στο παιχνίδι, Μιντάουγκας ΚΟΥΖΜΙΝΣΚΑΣ, με δύο τεχνικές ποινές για πρώτη φορά στην καριέρα του. Διατάχθηκε η εκκένωση του γηπέδου από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Υπήρξε ανακοίνωση της ΑΕΚ την επόμενη ημέρα για τη διαιτησία του συγκεκριμένου αγώνα, με δυσμενή σχόλια για τους διαιτητές του παιχνιδιού και για τους ανθρώπους που λυμαίνονται τον χώρο του μπάσκετ.

Οι παρακάτω πληροφορίες, που αποτελούν στοιχείο της δικογραφίας, προέρχονται από μάρτυρα που έχει καταθέσει στη δικαιοσύνη και δεν ανήκει στους δύο βασικούς μάρτυρες της υπόθεσης.

β) Προμηθέας Πατρών - ΠΑΟΚ, 8-3-2025, 87-76.

Διαιτητές: Κατηγορούμενη - άλλος διαιτητής.

Κέρδισε ο Προμηθέας με διπλάσιες βολές υπέρ του. Στις 5-3-2025, ο κ. Λιόλιος έστειλε στον προπονητή του Προμηθέα, κ. Παπαθεοδώρου, μήνυμα με τα ονόματα των διαιτητών, πριν από την επίσημη – δημόσια ανακοίνωσή τους.

Στον αγώνα αυτό, σύμφωνα με μαρτυρία της υπόθεσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης είχε στείλει μήνυμα με τη σύνθεση της διαιτησίας, πριν αυτή γίνει επίσημη.

γ) Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ, 23-3-2025.

Ο Προμηθέας ήθελε έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων για να τερματίσει τέταρτος στην κανονική περίοδο και να αποκτήσει πλεονέκτημα έδρας για τα play-offs. Για την ακρίβεια, ήθελε νίκη του Προμηθέα και ήττα του ΠΑΟΚ στη Ρόδο.

Οι δύο εκ των τριών διαιτητών στο συγκεκριμένο παιχνίδι (Κολοσσός - ΠΑΟΚ) ήταν η κατηγορούμενη και ο .................. Το αποτέλεσμα ήταν να κερδίσει ο Κολοσσός με μεγάλη ανατροπή στο φινάλε. Ενδεικτικά, ο αριθμός των βολών ήταν 30-12 υπέρ του Κολοσσού και, στο δεύτερο ημίχρονο, 17-2. Τελικό σκορ: 84-83.

δ) Προμηθέας Πατρών - Άρης, 24-1-2026.

Διαιτητής: η κατηγορούμενη.

Ο Προμηθέας εκτέλεσε 46 ελεύθερες βολές (που ήταν πανελλήνιο ρεκόρ για την αγωνιστική σεζόν). Ήττα του Προμηθέα με τελικό σκορ 97-103. Παρά τη νίκη του, ο Άρης, αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο «Το χειρουργείο απέτυχε, το Ελληνικό Μπάσκετ παραμένει αναίσθητο». Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), τα πήγε καλά στο παιχνίδι και δεν τιμωρήθηκε, γιατί δεν υπήρξε αλλοίωση του αποτελέσματος.

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