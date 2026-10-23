Οι αποκαλυπτικές καταθέσεις των δύο βασικών μαρτύρων στην υπόθεση της «μαφίας» του ελληνικού μπάσκετ

Snapshot Το κύκλωμα στον ελληνικόασκετικό χώρο οργανώθηκε με στόχο την ανάδειξη του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία της ΕΟΚ και τον έλεγχο αγώνων και διαιτητών.

Υπήρξαν κατ’ επανάληψη στημένα παιχνίδια, με οικονομικές συναλλαγές που περιελάμβαναν ποσά έως και 150.000 ευρώ και αμοιβές 5.000 ευρώ για διαιτητές.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος και συνεργάτες του φέρονται να γνώριζαν και να συντόνιζαν τη χειραγώγηση αγώνων, τη στρατολόγηση διαιτητών και τη διαχείριση ομάδων μέσω οικονομικών και άλλων συμφωνιών.

Οι διαιτητές που συμμετείχαν στο κύκλωμα λάμβαναν εντολές και χρηματικά ανταλλάγματα, ενώ υπήρχε στενή επικοινωνία μέσω εφαρμογών όπως το WhatsApp για τον έλεγχο των αγώνων.

Η υπόθεση αποκαλύπτει εκτεταμένη διαφθορά και χειραγώγηση στο ελληνικό μπάσκετ με εμπλοκή παραγόντων, διαιτητών και επιχειρηματιών, που επηρέαζαν αποτελέσματα και διορισμούς. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος στο ελληνικό μπάσκετ και το πώς αυτό προετοιμάστηκε, με την προσπάθεια ανάδειξης του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία της ΕΟΚ και τη μετέπειτα λειτουργία του κυκλώματος, είναι όσα αποκαλύπτει βασικός μάρτυρας της υπόθεσης.

https://www.instagram.com/p/DeyuBeBHE4L/

Η γνωριμία για την άνοδο κατηγορίας.

«Τον Οκτώβριο του 2015 και ενώ ο Φάρος Κερατσινίου και ο Προμηθέας Πατρών ήταν αντίπαλοι, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα πρώτη φορά από τον κ. Ευάγγελο Λιόλιο, ότι ήθελε να με γνωρίσει….Η συνάντησή μας έλαβε χώρα στις 31-10-2015, μια μέρα πριν από τον αγώνα των ομάδων μας. Ξεκίνησε να μου αναλύει το πλάνο του για την ομάδα του και συζητήσαμε για το αθλητικό κέντρο στην Πάτρα. Συμφωνήσαμε να έχουμε συνεργασία ανεξαρτήτως αντιπαλότητας. Την επόμενη μέρα έγινε ο αγώνας, κερδίσαμε.Η ομάδα του Φάρου έπαιξε αντίπαλη με το Παγκράτι. Λίγο πριν ξεκινήσουν τα play-off, ο κ. Λιόλιος με καλεί να συναντηθούμε σε καφέ στην Ακρόπολη. Ήταν φανερά αποφασισμένος η ομάδα του να ανέβει στην Α1 και να τη μετατρέψει σε ΚΑΕ, για να δικαιολογεί έξοδα.Η απάντησή μου ήταν ότι, επειδή είμαι μόνος μου στο Φάρο και δεν αντέχω ούτε έχω τη διάθεση να κάνω ΚΑΕ χωρίς συνεργασία, εγώ, παρά την επερχόμενη άνοδο της ομάδας, αγωνίστηκα η ομάδα θα παραιτηθεί από την άνοδο. Επομένως, του είπα ότι αυτό που έπρεπε να τον ανησυχεί είναι να κερδίσει τον Εθνικό. Ο κ. Λιόλιος με ρώτησε: «Μπορείς να με βοηθήσεις να περάσει ο Προμηθέας τον Εθνικό;», διότι οι σχέσεις των δύο ομάδων ήταν πάρα πολύ κακές. Αυτό που του απάντησα ήταν ότι αυτό που ξέρω είναι ότι οι παράγοντες του Εθνικού ήταν σε δυσχερή οικονομική κατάσταση.Κλείστηκε ραντεβού στις 8-6-2016, τέσσερις ώρες πριν από τον αγώνα, στο σπίτι μου, μεταξύ εμού, του κ. Λιόλιου και του υπεύθυνου τμήματος μπάσκετ του Εθνικού. Η συζήτηση είχε ως εξής: «Ρε παιδάκι μου, αφού δεν έχετε τα χρήματα να διεκδικήσετε την άνοδο και να κάνετε ΚΑΕ, αφήστε το παιχνίδι σήμερα και εγώ είμαι εδώ για εσένα», αυτά είπε ο κ. Λιόλιος. Δεν προσφέρθηκε χρηματικό αντίτιμο.Η απάντηση του Κ. ήταν: «Ενώ θα μπορούσα να ζητήσω αντίτιμο, δεν θα το κάνω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το παιχνίδι δεν θα το παλέψουμε και θέλω να έχουμε μια καλή σχέση μεταξύ μας».

Χρηματικά ποσά που ζαλίζουν

Η συνάντηση τελείωσε και στον αγώνα κέρδισε ο Προμηθέας.Την επόμενη μέρα συναντηθήκαμε σε καφέ για να με ευχαριστήσει, λέγοντάς μου «πάμε στο διά ταύτα». Με ρωτάει: «Ισχύει αυτό που είχαμε πει, ότι θα κάνεις πίσω;». Η απάντησή μου ήταν: «Βέβαια, ισχύει αυτό που είχαμε πει, απλά θέλω να συζητήσουμε ότι, εάν ο Προμηθέας δεν ανέβει κατηγορία, θα πρέπει να δώσεις 300.000€ για να αγοράσεις άλλη ΚΑΕ. Εγώ, εφόσον πάρουμε τη θέση, θα παραιτηθώ από την άνοδο, απλά θέλω 100.000€ για να κλείσω όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε ο Φάρος».

Η απάντηση του κ. Λιόλιου ήταν:

«Εγώ μπορώ να σου δώσω 150.00€, αλλά ήθελα τα παιχνίδια να πάνε 3-2, έτσι ώστε να γλιτώσεις τα πριμ που θα έδινες στους παίκτες του Φάρου για την άνοδο». Η απάντησή μου ήταν 100% αρνητική στο να πάω να πω στους παίκτες μου να χάσουν.

Το επίμαχο μήνυμα και τα χρήματα στο φάκελο τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες

Στις 11-6-2016, ο Φάρος κέρδισε τον Προμηθέα και ανέβηκε στην Α1 κατηγορία. Το βράδυ, ο κ. Λιόλιος μου έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα και μου γράφει: «Ελπίζω να κράτησες το λόγο σου». Μέσα στις επόμενες μέρες βγήκε ανακοίνωση ότι ο Φάρος Κερατσινίου δεν θα ανέβει κατηγορία. Μετά την ανακοίνωση, με κάλεσε ο κ. Λιόλιος στο τηλέφωνο, με ευχαρίστησε που κράτησα το λόγο μου και μου είπε ότι θα με ειδοποιήσει το επόμενο τριήμερο και από πού θα περάσω να πάρω τα χρήματα. Στις 20-6-2016 πήγα στα κεντρικά γραφεία της Coffee Island, όπου ο προπονητής του Προμηθέα Πατρών, Μάκης Γιατράς, μου παρέδωσε σε γραφείο, όπου βρισκόταν, σε μια σακούλα τα χρήματα, λέγοντάς μου: «Αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως είχαμε συμφωνήσει. Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει». Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες».

Η προετοιμασία και οι συναντήσεις για τη διεκδίκηση της προεδρίας της ΕΟΚ από τον Βαγγέλη Λιόλιο

«Βρήκα συνεργασίες και ο Φάρος ξανακατέβηκε στην Α2, όπου ξανανέβηκε στην Α1. Το καλοκαίρι του 2017, δίνω τα δικαιώματα των μετοχών στην ομάδα της Λάρισας και μετονομάζεται σε Φάρος Λάρισας, συμμετέχει στην κατηγορία Α1, ως ΚΑΕ. Με κάλεσε ο κύριος Λιόλιος, μου είπε να συναντηθούμε από κοντά. Συναντηθήκαμε σε ξενοδοχείο της Αθήνας, μου εξέφρασε τη διάθεσή του να κατέβει σε δύο χρόνια πρόεδρος της ΕΟΚ και ήθελε να έχουμε στενότερες επαφές, αφού οι ομάδες θα ήταν στις ίδιες κατηγορίες. Τον προέτρεψα να πάει για πρόεδρος και θα είμαι εκεί να τον βοηθήσω, με ρώτησε τι θα ήθελα ως αντάλλαγμα. Του απάντησα ότι δεν θέλω τίποτα οικονομικό, το όνειρό μου ήταν να ασχοληθώ με την Εθνική Ομάδα.Συμφωνήσαμε και μου είπε ότι θέλει να μου γνωρίσει έναν συνεργάτη του, τον οποίο εμπιστεύεται απόλυτα, τον κ. Γιώργο Μαυραγάνη. Τις επόμενες μέρες συναντηθήκαμε. Ο κ. Λιόλιος μου είπε ότι είναι άνθρωπος απόλυτης εμπιστοσύνης και ό,τι χρειάζομαι θα μιλάω μαζί του».

Το σχέδιο ξεκίνησε - Η στρατολόγηση διαιτητών

«Ξεκινήσαμε την κατάστρωση σχεδίου για το πώς ο κ. Λιόλιος θα κέρδιζε τις εκλογές στην ΕΟΚ του 2020, πώς θα στρατολογούσαμε σωματεία, ώστε να τον ψηφίσουν, και πώς θα ξεκινήσουμε μια άτυπη στρατολόγηση διαιτητών. Η λογική του επιχειρηματία φίλου του Λιόλιου ήταν να βρούμε φίλους. Ο πρώτος διαιτητής που με φέρνει σε επαφή ο νυν σύμβουλος διαιτησίας στην ΚΕΔ, διεθνής τότε διαιτητής, ο οποίος είχε μπει στη λογική ότι η καριέρα του τελείωνε λόγω του ορίου ηλικίας… ήθελε ξεκάθαρα να ηγηθεί του νέου σχήματος στη διαιτησία και θα βοηθούσε στη στρατολόγηση των διαιτητών. Έκτοτε, ξεκινήσαμε μια παρέλαση διαιτητών στα γραφεία του Μαυραγάνη. Για όλα αυτά ενημερωνόταν ο κ. Λιόλιος, ο οποίος ως μελλοντικός πρόεδρος ήθελε να ελέγχει τους διαιτητές, ώστε να ευνοείται ο Προμηθέας».

Το στήσιμο του αγώνα και τα 5.000 €

«Στις 17-3-2018, ο Φάρος Λάρισας παίζει έναν κομβικό αγώνα με τον Άρη. Ο επιχειρηματίας φίλος του Λιόλιου, με τον οποίο συζητούσαμε καθημερινά, έχοντας την αγωνία για την παραμονή του Φάρου στην Α1, μου είπε ότι ορίστηκαν διαιτητές του αγώνα ο σημερινός κατηγορούμενος και ο …… Με τον κατηγορούμενο σήμερα διαιτητή συναντήθηκα σε καφετέρια ξενοδοχείου και μου δήλωσε ότι ελέγχει τον άλλο διαιτητή και μου ζήτησε προκαταβολή 5.000€. Είχα πάει έτοιμος, είχα τα χρήματα, του τα έδωσα σε έναν φάκελο και, επειδή αυτός εξεπλάγη από την ταχύτητα, χαμογελώντας μου είπε: «Στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο, θα δεις».

«Απέβαλε τον προπονητή του Άρη, με τον οποίο είχε κακές σχέσεις. Όταν τον απέβαλε, γύρισε εκεί που καθόμουν και μου έκλεισε το μάτι».

Η αποχώρηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την Ευελπίδων Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Η ταρίφα για το στήσιμο του αγώνα

«Δύο από τους κατηγορούμενους σήμερα διαιτητές ήταν διαιτητές στο παιχνίδι μεταξύ των ομάδων Τρίκαλα - Πανιώνιος στις 10-4-2018. Συναντηθήκαμε πριν από το παιχνίδι με τον ένα διαιτητή και τον επιχειρηματία φίλο του Λιόλιου, όπου του είπαμε ότι το παιχνίδι θέλουμε να έρθει διπλό για να σωθεί ο Πανιώνιος. Μας είπε ότι ελέγχει τον άλλο διαιτητή, «σημερινή κατηγορούμενη», και ότι είναι 5.000€ έκαστος. Του είπαμε ότι, εφόσον ο Πανιώνιος κερδίσει, θα λάβει τα χρήματα. Κέρδισε ο Πανιώνιος με διαιτητική εύνοια. Εν συνεχεία, συναντηθήκαμε στο σπίτι μου, όπου παρέλαβαν τα χρήματα».

Οι πολυτελείς διακοπές

Το καλοκαίρι του 2018, στο Costa Navarino, όπου ήμουν, ανέβασα φωτογραφία στο Facebook. Μου στέλνει η διαιτητής (σ.σ. αναφέρεται στην συλληφθείσα διαιτητή Βάσω Τσαρούχα) μήνυμα και μου λέει: «Με όλο το θάρρος, μπορείς να κανονίσεις και για εμένα να πάω στο Costa Navarino;». Είπα «θα στο κανονίσω» και πήρα τηλ. τον κ. επιχειρηματία φίλο του Λιόλιου, του εξιστόρησα τι έγινε και μου είπε «κανόνισέ το - τα χρήματα θα τα βάλουμε μισά-μισά». Εκείνη την εποχή είχα αναλάβει τον Ιωνικό Νικαίας. Με Λιόλιο και Μαυραγάνη είχαμε συμφωνήσει ότι καλό θα ήταν να ανέβει ο Ιωνικός, για να έχουμε ακόμα μια ομάδα ενταγμένη στο «σύστημα».

Αποκαλυπτική είναι η κατάθεση και του εταίρου βασικού μάρτυρα της υπόθεσης, που είχε την ιδιότητα του διαιτητή

Σε ερώτηση του εισαγγελέα «οι αγώνες που ήταν στημένοι είναι πολλοί;» απαντάει:

«Ναι, είναι πολλοί αγώνες. Την πρώτη χρονιά διοίκησης του κυρίου Λιόλιου, το πρώτο μέλημά τους ήταν να μην πλησιάζει οποιαδήποτε ομάδα εθνικής κατηγορίας απευθείας στον διαιτητή, ώστε, αν κάποια ομάδα ήθελε κάτι, να απευθύνεται κατευθείαν στη διοίκηση Λιόλιου. Εγώ, όποια επικοινωνία είχα, την έκανα με τον επιχειρηματία φίλο του προέδρου εν γνώσει του κυρίου Λιόλιου».

Οι συνεχείς διορισμοί στις εθνικές κατηγορίες, τα τηλεφωνήματα στο WhatsApp και το στήσιμο των αγώνων

Ο μάρτυρας, συνεχίζοντας την κατάθεσή του, αποκαλύπτει:

«Τη δεύτερη αγωνιστική σεζόν της διοίκησης Λιόλιου, κάθε εβδομάδα οριζόμουν σε αγώνες εθνικής κατηγορίας. Αν ήθελαν κάτι από εμένα, με έπαιρνε τηλέφωνο ο επιχειρηματίας φίλος του Λιόλιου μέσω εφαρμογής WhatsApp ή για περισσότερη ασφάλεια στην επικοινωνία. Αν δεν ήθελε κάτι, δεν επικοινωνούσε μαζί μου».

Όταν ο εισαγγελέας ρωτάει τον μάρτυρα τι είναι αυτό που του ζητούσαν, εξηγεί:

«Ήταν να κερδίσει μια ομάδα είτε να επωφεληθεί κάποιος παίκτης, σφυρίζοντας πολλά φάουλ υπέρ του, ώστε να [έχει] στατιστική [βελτίωση], κυρίως για νεαρής ηλικίας αθλητές. Θα ξεκινήσω από μία χειραγώγηση που μου ζητήθηκε μέσω του Μαυραγάνη, να κερδίσει μία σχολική ομάδα της Πάτρας, του σχολείου της Αναγέννησης. Στο σχολείο αυτό φοιτούν οι περισσότεροι παίκτες του Προμηθέα Πατρών Β. Πριν από τον ορισμό των διαιτητών για τον συγκεκριμένο αγώνα, που διεξήχθη στις 29 Μαρτίου 2026, με πήρε ο κύριος Μαυραγάνης τηλέφωνο και με ρώτησε αν ήθελα να πάω στην Κύπρο. Του απάντησα θετικά. Μετά τον κάλεσα εγώ και τον ρώτησα αν θέλει κάτι για τους αγώνες. Μου είπε ότι θα με ενημερώσει. Με ξανακάλεσε την επόμενη μέρα και μου είπε «σκόνη και θρύψαλα», εννοώντας ότι πρέπει να κερδίσει η Αναγέννηση και να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ είχα οριστεί διαιτητής και στους ημιτελικούς και στους τελικούς αγοριών και κοριτσιών. Τα αποτελέσματα που μου ζητήθηκαν τα έφερα ως διαιτητής, σφυρίζοντας και στους δύο αγώνες υπέρ της Αναγέννησης, η οποία πήρε το πρωτάθλημα. Ο ημιτελικός ήταν με την ομάδα Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Στο τέλος του τελικού υπήρξε ένταση με αθλητή της αντίπαλης ομάδας, ο οποίος με εξύβρισε. Μετά τους αγώνες αυτούς γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τις τύψεις και είπα: «Ως εδώ. Αν δεν πάρω αυτό που μου αναλογεί, δεν θα ξανακάνω εξυπηρέτηση».

Ο εισαγγελέας ρωτάει τον μάρτυρα και για άλλους αγώνες:

«Ναι, Ιόνιος Κέρκυρας - Προμηθέας Πατρών Β, ο οποίος διεξήχθη στην Κέρκυρα. Ενώ είχε σαφώς καλύτερη ομάδα ο Προμηθέας, ήθελαν να διασφαλίσουν τη νίκη του Προμηθέα, ορίζοντάς με ως δεύτερο διαιτητή. Το αποτέλεσμα ήταν υπέρ του Προμηθέα, χωρίς να αναγκαστώ να εκτεθώ πολύ, αφού ο Προμηθέας ήταν καλύτερη ομάδα»

«Να το σιγουρέψουμε»

«Με κάλεσε ο επιχειρηματίας φίλος του προέδρου και μου είπε ότι θα κερδίσει ο Προμηθέας, αλλά, για να το σιγουρέψουμε, κάνε το ταξιδάκι σου στην Κέρκυρα».

Σε ερώτηση των εισαγγελικών αρχών αν ο πρόεδρος της ΕΟΚ είχε γνώση για αυτές τις μεθοδεύσεις, ο μάρτυρας απάντησε:

«Χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, είμαι σίγουρος ότι είχε γνώση ο κύριος Λιόλιος, λόγω της σχέσης του με τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι πολύ φίλος του και ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση του κυρίου Λιόλιου σε παλαιότερη συνέντευξή του, δεν έχει καμία σχέση με το μπάσκετ. Επισημαίνω σχετικό SMS που μου έχει αποστείλει ο επιχειρηματίας μετά τα παράπονα που εξέφρασα μέσω SMS, διότι δεν με όριζαν διαιτητή στην Α1, όπου να πάρω την στα χέρια μου και θα δεις».

Σε ερώτηση των εισαγγελικών αρχών για το ποιοι πιστεύει ότι έπαιρναν μέρος στο κύκλωμα των στημένων αγώνων, ο μάρτυρας απάντησε:

«Θεωρώ ότι ό,τι συνέβαινε στο ελληνικό μπάσκετ το γνώριζαν και ο κύριος Λιόλιος και ο σημερινός κατηγορούμενος διαιτητής και ο επιχειρηματίας φίλος τους και γινόταν κατόπιν συνεννόησης μαζί τους».

Ο μάρτυρας αναφέρεται στους δύο σημερινούς κατηγορούμενους, έναν διαιτητή και τον επιχειρηματία φίλο του προέδρου της ΕΟΚ, και αναφέρει:

«Στην εποχή του κορονοϊού, πριν εκλεγεί ο κύριος Λιόλιος στη διοίκηση της ΕΟΚ, με είχαν καλέσει μαζί με βιντεοκλήσεις δύο φορές, λέγοντάς μου ότι μόλις αναλάβουν διοίκηση εγώ θα εκτοξευθώ. Έχουμε πιει και καφέ όλοι μαζί στο Coffee Island στην Αμαλίας 4, λέγοντάς μου ότι θα εξελιχθώ, να κάνω υπομονή και ότι είμαι τυχερός που βρίσκομαι μαζί τους εκεί για καφέ. Ότι εδώ και ένα χρόνο ο κύριος ………. είναι σύμβουλος διαιτησίας και θεωρώ ότι έχει ενεργό ρόλο και την τελική έγκριση στον ορισμό των διαιτητών».

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