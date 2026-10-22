Ο Λιόλιος και το στήσιμο ακόμη και μαθητικών αγώνων: Το σχολείο στον Ψαθόπυργο και η εντολή «σκόνη»

Snapshot Ο επιχειρηματίας και φίλος του Βαγγέλη Λιόλιου προέβλεπε και στήριζε την εκλογή του Λιόλιου ως προέδρου της ΕΟΚ πριν από τις εκλογές.

Υπήρχαν χειραγωγήσεις αγώνων, ακόμη και σε μαθητικά πρωταθλήματα, με σκοπό να ευνοηθούν ομάδες συνδεδεμένες με τον Προμηθέα Πατρών.

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες φράσεις όπως «σκόνη» και «σκόνη και θρύψαλα» για να συνεννοούνται σχετικά με τη χειραγώγηση αποτελεσμάτων.

Η χειραγώγηση αγώνων επηρέαζε αρνητικά την αθλητική και εκπαιδευτική πορεία των νεαρών αθλητών.

Ο βασικός μάρτυρας διαιτητής περιέγραψε την πίεση και τις ενοχές που ένιωσε μετά τη συμμετοχή του σε στημένους αγώνες. Snapshot powered by AI

Σοκάρουν οι πληροφορίες από τη δικογραφία για το σκάνδαλο μεγατόνων στο ελληνικό μπάσκετ, την ώρα που ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι άλλοι 5 συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Όπως πληροφορείται το Newsbomb, σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει βασικός μάρτυρας της υπόθεσης ο οποίος είναι διαιτητής, ο συλληφθείς επιχειρηματίας -εκ των έξι κατηγορουμένων- και φίλος του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, δύο χρόνια πριν τις εκλογές για την ΕΟΚ του είχε αναφέρει το όνομα του Βαγγέλη Λιόλιου και του είχε πει: «Παίξε το σπίτι σου ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΟΚ...» και μάλιστα τον είχε προτρέψει να το παίξει και στοίχημα καθώς έδινε απόδοση 2.25...

Σε άλλη φάση ο συλληφθείς επιχειρηματίας είχε αναφέρει στον διαιτητή και βασικό μάρτυρα της υπόθεσης στημένων αγώνων: «Θα γίνω διοίκηση μέσω του Λιόλιου και εσύ θα εκτοξευτείς», υπονοώντας ότι θα παίζει πάρα πολύ συχνά αγώνες της Α1.

Έπαιζαν με το μέλλον και τις σπουδές νέων παιδιών

Ο μάρτυρας ξεκινά την κατάθεσή του με τη χειραγώγηση που του ζητήθηκε από τον επιχειρηματία και φίλο του προέδρου της ΕΟΚ για έναν μαθητικό αγώνα αναφέροντας: «Θα ξεκινήσω από μία χειραγώγηση που μου ζητήθηκε μέσω του επιχειρηματία φίλου του Λιόλιου– να κερδίσει μία σχολική ομάδα της Πάτρας, του σχολείου της Αναγέννησης (Ψαθόπυργος). Στο σχολείο αυτό φοιτούν οι περισσότεροι παίκτες του Προμηθέα Πατρών Β΄. Πριν τον ορισμό των διαιτητών για τον συγκεκριμένο αγώνα, που διεξήχθη στις 26-29 Μαρτίου 2026 (τελική φάση σχολικού πρωταθλήματος), με πήρε ο κ. Μαυραγάνης τηλέφωνο και με ρώτησε αν ήθελα να πάω στην Κύπρο. Του απάντησα θετικά. Μετά τον κάλεσα εγώ και τον ρώτησα αν θέλει κάτι για τους αγώνες. Μου είπε ότι θα με ενημερώσει. Με ξανακάλεσε την ίδια ή την επόμενη ημέρα και μου είπε “σκόνη και θρύψαλα”, εννοώντας ότι πρέπει να κερδίσει η Αναγέννηση και να πάρει το…».

«Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας με έστειλε στην Κύπρο, αλλά ο ορισμός έγινε από την αντίστοιχη ΚΕΔ της Κύπρου. Τα αποτελέσματα που μου ζητήθηκαν τα έφερα ως διαιτητής, σφυρίζοντας καταφανώς και στους δύο αγώνες υπέρ της Αναγέννησης, η οποία πήρε το πρωτάθλημα. Ο ημιτελικός ήταν με την ομάδα “Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης”. Στο τέλος του τελικού υπήρξε ένταση με αθλητή της αντίπαλης ομάδας “Υπατία”, ο οποίος με εξύβρισε. Μετά τους αγώνες αυτούς, γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τις τύψεις και είπα “Ως εδώ. Αν δεν πάρω αυτό που μου αναλογεί, δεν θα ξανακάνω εξυπηρέτηση”» κατέθεσε ο μάρτυρας διαιτητής.

Παρόμοια παρέμβαση για στήσιμο αγώνα, σύμφωνα με τον μάρτυρα, φέρεται να ζητήθηκε και στους τελικούς του σχολικού πρωταθλήματος αγοριών τον Μάιο του 2025, ώστε να πάρουν το πρωτάθλημα το σχολείο όπου πήγαιναν τα παιδιά που αγωνίζονταν στον Προμηθέα Πατρών.

Οι παρεμβάσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα κρίσιμες και επιζήμιες καθώς επηρέαζαν την είσοδο των αθλητών μαθητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τι σημαίνουν οι συνθηματικές φράσεις

Στην μεταξύ τους επικοινωνία για την χειραγώγηση των αγώνων ακόμη και για σχολικά πρωταθλήματα ή πρωταθλήματα παίδων και εφήβων, οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν συχνά τις κωδικοποιημένες φράσεις «Σκόνη» και «Σκόνη και θρύψαλα».

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Ο μάρτυρας εξήγησε ότι οι επίμαχες φράσεις είχαν ευθεία αναφορά στο πώς γίνονταν οι συνεννοήσεις προκειμένου οι 6 εμπλεκόμενοι να επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

«Η “σκόνη” σημαίνει να φέρω το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά με λίγες διαμαρτυρίες, ενώ με τη φράση “σκόνη και θρύψαλα” εννοούσε να κάνω τα πάντα, ό,τι είναι δυνατόν, έστω και…» όπως εξήγησε ο διαιτητής και βασικός μάρτυρας στην υπόθεση που αποκάλυψε το σκάνδαλο χειραγώγησης αγώνων και δωροληψιών στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με κενρτική ευθύνη του Βαγγέλη Λιόλιου.

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