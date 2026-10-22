Τσαρούχα: Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε πρόσθετη παρέμβαση για να σφυρίζει σε ματς με τον Παναθηναϊκό!

Snapshot Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ κατά του ορισμού της Βάσως Τσαρούχα ως διαιτητή στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό.

Το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή του Παναθηναϊκού και αποδέχτηκε την παρέμβαση της ΚΑΕ Ολυμπιακός υπέρ της Τσαρούχα.

Η απόφαση εκδόθηκε τρεις μήνες μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, ενώ η Τσαρούχα είχε ήδη συλληφθεί για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Η σύλληψη της Τσαρούχα και άλλων στελεχών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της ΕΟΚ, αφορά το μεγάλο σκάνδαλο που πλήττει το ελληνικό μπάσκετ. Snapshot powered by AI

Μία άγνωστη πτυχή που θα συζητηθεί, λόγω και των καταιγιστικών εξελίξεων που φέρνει το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, φέρνει στο φως της δημοσιότητας η απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών, η οποία έχει ως πρωταγωνίστρια τη συλληφθείσα διαιτητή Βάσω Τσαρούχα.

Τι συνέβη; Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Στις 3 Ιουνίου 2026, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, είχε εκδώσεις απόφαση για τον ορισμό των διαιτητών του πρώτου τελικού του πρωταθλήματος μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που επρόκειτο να διεξαχθεί την ίδια ημέρα. Πρώτη διαιτητής είχε οριστεί η συλληφθείσα Βάσω Τσαρούχα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αντιδρώντας άμεσα, προσέφυγε στο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών, καθώς εκκρεμούσε ποινική διαδικασία ανάμεσα στους «πράσινους» και την Τσαρούχα.

Πράγματι, η προσφυγή συζητήθηκε λίγες ημέρες αργότερα στο Γ’ Τμήμα του ΑΣΕΑΔ και συγκεκριμένα στις 18 Ιουνίου. Ωστόσο η απόφαση εκδόθηκε μόλις… σήμερα, κάτι περισσότερο από τρεις μήνες μετά. Το κυριότερο; Απορρίφθηκε η προσφυγή της ΚΑΕ Παναθηναϊκού και έγινε δεκτή η πρόσθετη παρέμβαση της ΚΑΕ Ολυμπιακός υπέρ της Βάσως Τσαρούχα.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η Βάσω Τσαρούχα, συνελήφθη χθες -Τετάρτη 21 Οκτωβρίου- μαζί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλη Λιόλιο και άλλου, στο πλαίσιο των ερευνών για το τεράστιο σκάνδαλο που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ!

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