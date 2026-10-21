Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή της Ευελπίδων Λιόλιος, Τσαρούχα και οι άλλοι συλληφθέντες

Το πρωί της Πέμπτης (22/10) θα οδηγηθούν στην Ευελπίδων οι 6 συλληφθέντες για το μεγάλο σκάνδαλο που ταλανίζει το ελληνικό μπάσκετ.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, η Βάσω Τσαρούχα, ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο Ηλίας Κορομηλάς, ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο Τάσος Πηλοΐδης θα παρουσιαστούν στον Εισαγγελέα Εκτελέσεων στο Κτίριο 16 και στη συνέχεια θα βρεθούν ενώπιον του Ανακριτή στο Κτίριο 9 της Ευελπίδων.

Οι έξι συλληφθέντες θα περάσουν το βράδυ στην ΓΑΔΑ μετά τη σύλληψή τους και νωρίς το πρωί (στις 10π.μ. σύμφωνα με πληροφορίες) θα μεταφερθούν στην Ευελπίδων.

Με πληροφορίες από onsports.gr

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