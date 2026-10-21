ΚΑΕ Παναθηναϊκός για σκάνδαλο στην ΕΟΚ: «Το φως του Ήλιου θα κερδίζει πάντα»

Η ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων: Επιχειρήσατε να μας εξουθενώσετε, προσπαθήσατε να αντιστρέψετε κάθε ιδανικό, λογική, πραγματικότητα. Πιστέψατε ότι τα καταφέρνατε. Ξεχάσατε, ωστόσο, κάτι πολύ κρίσιμο. Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δεν είναι κύπελλα, τίτλοι, φανέλες, πρόσωπα. Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΑ. 

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ΚΑΕ Παναθηναϊκός για σκάνδαλο στην ΕΟΚ: «Το φως του Ήλιου θα κερδίζει πάντα»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σκοπεύει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να διεκδικήσει όσα εκλάπησαν από το καταγγελόμενο καθεστώς διαφθοράς στην ΕΟΚ.
  • Η ΚΑΕ καταγγέλλει χρόνια αδικίες και κακοδιαιτησίες που οδήγησαν σε απώλεια τίτλων και οικονομικές ζημίες.
  • Η ομάδα τονίζει ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς τίτλοι και πρόσωπα, αλλά αξίες που θα υπερασπιστεί με κάθε μέσο.
  • Η ΚΑΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις και δηλώνει ότι θα επανέλθει όποτε κριθεί απαραίτητο.
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Στη Δικαιοσύνη προτίθεται να προσφύγει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προκειμένου, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση έπειτα από τις καταιγιστικές εξελίξεις με το σκάνδαλο στην ΕΟΚ «να διεκδικήσει όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς».

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί:

-Βαγγέλης Λιόλιος

-Βασιλική Τσαρούχα – Διαιτητής

-Πέτρος Παπαπέτρου – Διαιτητής

-Ηλίας Κορομηλάς – Αρχιδιαιτητής, ειδικός σύμβουλος διαιτησίας

-Τάσος Πηλοΐδης – Διαιτητής

-Γιώργος Μαυραγάνης- επιχειρηματίας, πρώην αθλητής.

Η ανακοίνωση ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αναφέρει αναλυτικά:

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ επί χρόνια υφίσταται τερατώδεις διαιτησίες από πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα που ορίζονται παρανόμως κατ’ εξακολούθηση, χάνει τίτλους, παίζει κεκλεισμένων θυρών στο γήπεδο που πλήρωσε με δικά της λεφτά και πληρώνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιμα, επειδή ο ιδιοκτήτης της, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καταδικάζει δημοσίως, κραυγάζει για ό,τι εμετικό όλοι βλέπουν και σιωπούν. Στοχοποιήθηκε, κατασυκοφαντήθηκε, του απαγορεύθηκε να βλέπει την ομάδα του, εμποδίστηκε από το να παραστεί στο μνημόσυνο του Πατέρα του.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ μένει και παίζει σε αγώνες με διαιτητές στους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις για κακουργήματα, σε διαιτητές που κρατούν σε μετρητά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα σπίτια τους, μένει και παίζει με διαιτητές που δε σέβονται το άθλημα, μένει και παίζει σε ένα σύστημα σάπιο που βιάζει ό,τι αγαπάμε πιο πολύ. Το μπάσκετ.

Επιχειρήσατε να μας εξουθενώσετε, προσπαθήσατε να αντιστρέψετε κάθε ιδανικό, λογική, πραγματικότητα. Πιστέψατε ότι τα καταφέρνατε. Ξεχάσατε, ωστόσο, κάτι πολύ κρίσιμο. Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ δεν είναι κύπελλα, τίτλοι, φανέλες, πρόσωπα. Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΑ. Και όσοι τον υπηρετούμε, γνωρίζουμε καλά ότι υπερασπιζόμενοι αυτόν, υπερασπιζόμαστε την ιστορία, το τριφύλλι, το ΔΙΚΑΙΟ και τις ΑΡΧΕΣ του.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, για να διεκδικήσει όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς. Το οφείλουμε απέναντι στον κόσμο μας που υπέμεινε αυτό το μαρτύριο σε ζωντανή μετάδοση και φυσικά το οφείλουμε και στους αθλητές και προπονητές μας που στερήθηκαν ό,τι δικαιούνταν. Και θα το κάνουμε. Αυτή θα είναι η επόμενη νίκη μας απέναντι στο καθεστώς.

Καλή τύχη στο σκοτάδι σας.

Καλή τύχη στην ανυπαρξία.

Το φως του Ήλιου θα κερδίζει πάντα.

ΥΓ: Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επανέρχεται όποτε κρίνεται απαραίτητο.

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