Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αρνούνται τις κατηγορίες Τσαρούχα και Κορομηλάς – Τι δήλωσε ο δικηγόρος τους

Snapshot Οι Τσαρούχας και Κομηλάς αρνοται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που τους αποδίδονται στην υπόθεση του ελληνικού μπάσκετ.

Ο δικηγόρος τους, Άγγελος Πεπονής, δήλωσε ότι βρίσκονται στη διαδικασία παραλαβής της δικογραφίας για να αξιολογήσουν τα στοιχεία.

Υποστηρίζεται ότι τα προβλήματα στο μπάσκετ συνδέονται με αντικρουόμενα συμφέροντα, ανταγωνισμό και οικονομικά κίνητρα πίσω από τον αθλητισμό.

Η υπεράσπιση αμφισβητεί την αξιοπιστία και το βάρος των στοιχείων της δικογραφίας, θεωρώντας ότι μπορεί να στηρίζονται σε απλές αφηγήσεις χωρίς ουσιαστική βάση.

Ο δικηγόρος τόνισε ότι η πραγματική αξία του αθλητισμού βρίσκεται στην υγεία και την ομορφιά του, όχι σε οικονομικά συμφέροντα. Snapshot powered by AI

Την κατηγορηματική άρνηση των κατηγοριών από τους εντολείς του, Τσαρούχα και Κορομηλά, μετέφερε ο δικηγόρος Άγγελος Πεπονής, ο οποίος τους εκπροσωπεί στην υπόθεση με τους στημένους αγώνες μπάσκετ

Όπως ανέφερε, η υπεράσπιση βρίσκεται στη διαδικασία παραλαβής του υλικού της δικογραφίας και θα τοποθετηθεί αναλυτικότερα μόλις αποκτήσει πλήρη εικόνα των στοιχείων.

«Εκπροσωπώ δύο από τους συλληφθέντες. Αρνούνται την κατηγορία κατηγορηματικά. Τώρα παίρνουμε υλικό της δικογραφίας θα πούμε περισσότερα και θα δούμε περισσότερα μόλις το πάρουμε. Αυτό που έχω να πω και πριν δω τη δικογραφία είναι ότι γνωρίζουμε όλοι ότι ο αθλητισμός και η ομορφιά του και η υγεία είναι μπροστά.

Πίσω από τον αθλητισμό, δυστυχώς, το άσχημο κομμάτι είναι τα αντικρουόμενα συμφέροντα και ο ανταγωνισμός και τα οικονομικά συμφέροντα. Το θέμα, λοιπόν, είναι, αν αυτή η δικογραφία έχει διαμορφωθεί με πραγματικά στοιχεία και αν υφίσταται υλικό το οποίο ανακριτικά θα είναι αξιοποιήσιμο και αξιολογήσιμο ή αν το υλικό αυτό είναι απλά ιστορίσεις, αφηγήσεις, χωρίς τίποτα περαιτέρω και τίποτα αξιόλογο, το οποίο οφείλεται ακριβώς σε αυτό που είπα πριν, σε μία εξυπηρέτηση συμφερόντων οικονομικής φύσεως που, δυστυχώς, είναι αυτό που κάποτε συμβαίνει και όλοι ξέρουμε ότι συμβαίνει πολλές φορές πίσω από τον αθλητισμό, ενώ μπροστά είναι όλη η υγεία και όλη η ομορφιά.

Οι εντολείς μου αρνούνται κατηγορηματικά, μόλις πάρουμε τη δικογραφία θα πούμε περισσότερα».

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