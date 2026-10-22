Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Με χειροπέδες ο Λιόλιος στο γραφείο του ανακριτή

Snapshot Ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της ΕΟΚ, συνελήφθη με κακουργηματικές κατηγορίες για χειραγώγηση και δωροδοκίες σε αγώνες μπάσκετ και ζήτησε προθεσμία για απολογία την Κυριακή.

Έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο Λιόλιος, έλαβαν προθεσμίες απολογίας σε διαφορετικές μέρες της εβδομάδας.

Η έρευνα αφορά ποινικές υποθέσεις και όχι αθλητικές κυρώσεις ή τίτλους που σχετίζονται με τους στημένους αγώνες.

Ο δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου κατήγγειλε ότι υπάρχουν γραπτά μηνύματα που τεκμηριώνουν την υπόθεση και ζήτησε να εξαφανιστεί η «βρωμιά» που διαβρώνει το ελληνικό μπάσκετ.

Υπάρχει έκκληση προς διαιτητές που ίσως ενεπλάκησαν να συνεργαστούν με τις αρχές και να καταθέσουν για την εξάρθρωση του κυκλώματος. Snapshot powered by AI

Με χειροπέδες βγήκε από το γραφείο του ανακριτή ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, που συνελήφθη με κακουργηματικές κατηγορίες για βαριά αδικήματα που αφορούν χειραγώγηση και στημένους αγώνες μπάσκετ, αλλά και υποθέσεις δωροδοκίας εμπλεκομένων στα πρωταθλήματα καλαθοσφαίρισης.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί για την Κυριακή στις 10 το πρωί.

Λίγα λεπτά μετά τις 12, οι έξι κατηγορούμενοι έφυγαν από το γραφείο του ανακριτή αφού έλαβαν προθεσμίες να απολογηθούν τις επόμενες μέρες. Αύριο απολογείται ο Παπαπέτρου, την Κυριακή ο Λιόλιος και ο Μαυραγάνης, και την Δευτέρα η Τσαρούχα, ο Πηλοΐδης και ο Κορομηλάς

«Αυτό τον βόθρο να τον εξαφανίσουμε»

«Δεμένη» με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο με προφορικές καταθέσεις, εκτιμά πως είναι η υπόθεση του λεγόμενου Basket Gate ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο κ. Δημητρακόπουλος μιλώντας στο Open κατήγγειλε πως όταν έγινε η πρώτη καταγγελία τον Απρίλιο του 2026 κατά του Βαγγέλη Λιόλιου, ο πρόεδρος της ΕΟΚ έκανε μηνύσεις σε βάρος στελεχών της ΚΑΕ Αμαρουσίου επειδή χρησιμοποίησαν μηνύματά του, ισχυριζόμενος πως πρόκειται δήθεν για «παράνομο αποδεικτικό μέσο».

Ο έμπειρος δικηγόρος εξήγησε ότι τα μηνύματα, όταν περιγράφουν αδικήματα αξιοποιούνται κανονικά.

Στην ερώτηση εάν μετά τις εξελίξεις θα μπορούσαν να υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με τίτλους που αποκτήθηκαν από αγώνες που χειραγωγήθηκαν, ο κ. Δημητρακόπουλος απάντησε πως η εν λόγω έρευνα είναι μόνο ποινική.

Συμπλήρωσε ακόμη πως η όλη κατάσταση αναδύει μια «βρωμιά» και έχει διαβρώσει και θρυμματίσει την αξιοπιστία του ελληνικού μπάσκετ.

Διερωτήθηκε πως οι διωκόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με τις θεσμικές τους ιδιότητες και πως υπάρχει ανάγκη να εξαφανιστεί ο «βόθρος» στο χώρο του μπάσκετ.

Κληθείς να εκτιμήσει εάν θα γίνουν προφυλακίσεις, ο κ. Δημητρακόπουλος τόνισε πως εάν η δίωξη αφορά μόνο μια απλή παράβαση του αθλητικού νόμου χωρίς «κατ’ εξακολούθηση» ή άλλη δίωξη για παράδειγμα για ξέπλυμα, τότε απαγορεύεται η προσωπική κράτηση.

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κύριος Δημητρακόπουλος απηύθυνε ακόμη πιο έντονη έκκληση σε όσους ενδεχομένως έχουν λάβει χρήματα, τονίζοντας:

«Κάνω μια έκκληση στους διαιτητές, οι οποίοι μπορεί σε μια στιγμή ανάγκης, σε μια στιγμή αν θέλετε αστάθειας στην προσωπική τους και επαγγελματική τους ζωή να δέχτηκαν χρήματα, να ζήτησαν χρήματα. Εάν πάνε από μόνοι τους στην κυρία ανακρίτρια και συμβάλουνε στο να μπορέσει να εξαρθρωθεί αυτό το κύκλωμα που έστηνε αγώνες, σε βάρος ας πούμε και των ανθρώπων που έπαιζαν στοίχημα, αλλά και σε βάρος των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν η ομάδα τους να κερδίζει επειδή είναι ανώτερη αθλητικά, να πάνε χθες, χθες να πάνε στην ανακρίτρια».

Σχετικά με την ύπαρξη δύο προστατευόμενων μαρτύρων φερόμενων ως διαιτητών, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει προσωπική γνώση, εκφράζοντας ωστόσο την ευχή να επιβεβαιωθούν.

«Μακάρι, μακάρι να ισχύει αυτό», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας την προτροπή του προς όλους όσοι διαθέτουν στοιχεία να συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές. Θα βοηθήσουν τον εαυτό τους και θα βοηθήσουν και το άθλημα του μπάσκετ, ώστε να αποβάλουμε από αυτόν τον χώρο τους ανθρώπους οι οποίοι ζούνε παρασιτικά μέσα από αυτό το άθλημα που αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος», κατέληξε.

Δημογλίδου: «Βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό και στους 5 διαιτητές»

Σε νέες και σημαντικές αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ και έχει βασικό πρωταγωνιστή τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο καθώς και άλλους συνολικά 5 συλληφθέντες προχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας στον ALPHA η κυρία Δημογλίδου τόνισε πως πρόκειται για μια υπόθεση που ερευνάται εδώ και αρκετούς μήνες από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, με τις καταγγελίες να έχουν φτάσει απευθείας στη Δικαιοσύνη και όχι στην Ελληνική Αστυνομία.

«Ουσιαστικά είναι μια πολύμηνη έρευνα που έχει ξεκινήσει και έχει πραγματοποιηθεί από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψαν οι έξι εμπλεκόμενοι, η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους και η έκδοση των ενταλμάτων».

Στη συνέχεια ανέφερε πως οι έξι εμπλεκόμενοι εντοπίστηκαν εντός 24ωρου στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ενταλμάτων σύλληψης.

«Εκδόθηκαν άμεσα έξι εντάλματα σύλληψης, τα οποία μέσα σε ένα 24ωρο, ουσιαστικά και σε μία ημέρα, εκτελέστηκαν και τα έξι από την Ελληνική Αστυνομία και οι έξι εμπλεκόμενοι βρίσκονται στα χέρια των αστυνομικών αρχών».

Αναφορικά με τα χρηματικά ποσά που έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκαθάρισε πως το συνολικό ποσό που έχει εντοπιστεί ξεπερνά τις 850.000 ευρώ σε μετρητά, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσα χρήματα βρέθηκαν στην κατοχή του καθενός.

«Έχει βρεθεί μεγάλο χρηματικό ποσό συνολικά και στους έξι συλληφθέντες. Δεν γνωρίζω βέβαια ποια είναι η αναλογία ακριβώς για κάθε συλληφθέντα, όμως ξεπερνά αυτό το ποσό που αναφέρετε το συνολικό ποσό που έχει βρεθεί σε μετρητά κατά τις κατ' οίκον έρευνες».

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