Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ξεκάθαρο μήνυμα Δημητρακόπουλου - «Αυτό τον βόθρο να τον εξαφανίσουμε»

Ο γνωστός ποινικολόγος εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Βαγγέλη Λιόλιου και των 5 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο στο χώρο του μπάσκετ

Δημήτρης Δρίζος

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ξεκάθαρο μήνυμα Δημητρακόπουλου - «Αυτό τον βόθρο να τον εξαφανίσουμε»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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  • Ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος απηύθυνε δημόσια έκκληση προς διαιτητές με γνώση του σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ να συνεργαστούν με τις αρχές.
  • Η σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και άλλων πέντε ατόμων σχετίζεται με κύκλωμα στησίματος αγώνων.
  • Ο Δημητρακόπουλος κάλεσε όσους διαιτητές έχουν λάβει ή ζητήσει χρήματα να καταθέσουν στην ανακρίτρια για την εξάρθρωση του κυκλώματος.
  • Εξέφρασε την επιθυμία να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για δύο προστατευόμενους μάρτυρες φερόμενους ως διαιτητές.
  • Τόνισε την ανάγκη απομάκρυνσης των παρασίτων από το άθλημα, προς όφελος του μπάσκετ και των φιλάθλων.
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«Δεμένη» με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο με προφορικές καταθέσεις, εκτιμά πως είναι η υπόθεση του λεγόμενου Basket Gate ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο κ. Δημητρακόπουλος μιλώντας στο Open κατήγγειλε πως όταν έγινε η πρώτη καταγγελία τον Απρίλιο του 2026 κατά του Βαγγέλη Λιόλιου, ο πρόεδρος της ΕΟΚ έκανε μηνύσεις σε βάρος στελεχών της ΚΑΕ Αμαρουσίου επειδή χρησιμοποίησαν μηνύματά του, ισχυριζόμενος πως πρόκειται δήθεν για «παράνομο αποδεικτικό μέσο».

Ο έμπειρος δικηγόρος εξήγησε ότι τα μηνύματα, όταν περιγράφουν αδικήματα αξιοποιούνται κανονικά.

Στην ερώτηση εάν μετά τις εξελίξεις θα μπορούσαν να υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με τίτλους που αποκτήθηκαν από αγώνες που χειραγωγήθηκαν, ο κ. Δημητρακόπουλος απάντησε πως η εν λόγω έρευνα είναι μόνο ποινική.

Συμπλήρωσε ακόμη πως η όλη κατάσταση αναδύει μια «βρωμιά» και έχει διαβρώσει και θρυμματίσει την αξιοπιστία του ελληνικού μπάσκετ.

Διερωτήθηκε πως οι διωκόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με τις θεσμικές τους ιδιότητες και πως υπάρχει ανάγκη να εξαφανιστεί ο «βόθρος» στο χώρο του μπάσκετ.

Κληθείς να εκτιμήσει εάν θα γίνουν προφυλακίσεις, ο κ. Δημητρακόπουλος τόνισε πως εάν η δίωξη αφορά μόνο μια απλή παράβαση του αθλητικού νόμου χωρίς «κατ’ εξακολούθηση» ή άλλη δίωξη για παράδειγμα για ξέπλυμα, τότε απαγορεύεται η προσωπική κράτηση.

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κύριος Δημητρακόπουλος απηύθυνε ακόμη πιο έντονη έκκληση σε όσους ενδεχομένως έχουν λάβει χρήματα, τονίζοντας:

«Κάνω μια έκκληση στους διαιτητές, οι οποίοι μπορεί σε μια στιγμή ανάγκης, σε μια στιγμή αν θέλετε αστάθειας στην προσωπική τους και επαγγελματική τους ζωή να δέχτηκαν χρήματα, να ζήτησαν χρήματα. Εάν πάνε από μόνοι τους στην κυρία ανακρίτρια και συμβάλουνε στο να μπορέσει να εξαρθρωθεί αυτό το κύκλωμα που έστηνε αγώνες, σε βάρος ας πούμε και των ανθρώπων που έπαιζαν στοίχημα, αλλά και σε βάρος των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν η ομάδα τους να κερδίζει επειδή είναι ανώτερη αθλητικά, να πάνε χθες, χθες να πάνε στην ανακρίτρια».

Σχετικά με την ύπαρξη δύο προστατευόμενων μαρτύρων φερόμενων ως διαιτητών, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει προσωπική γνώση, εκφράζοντας ωστόσο την ευχή να επιβεβαιωθούν.

«Μακάρι, μακάρι να ισχύει αυτό», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας την προτροπή του προς όλους όσοι διαθέτουν στοιχεία να συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές. Θα βοηθήσουν τον εαυτό τους και θα βοηθήσουν και το άθλημα του μπάσκετ, ώστε να αποβάλουμε από αυτόν τον χώρο τους ανθρώπους οι οποίοι ζούνε παρασιτικά μέσα από αυτό το άθλημα που αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμος», κατέληξε.

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