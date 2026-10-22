Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στην Ευελπίδων ο Λιόλιος και οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του μπάσκετ, οι οποίοι κατευθύνθηκαν απευθείας στο γραφείο του ανακριτή, στο κτίριο 9.

Την ίδια ώρα, καταιγιστικές εξελίξεις μετά τις συλλήψεις του απερχόμενου προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και των Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Κορομηλά, Πηλοίδη και Μαυραγάνη.

Δείτε το βίντεο του Νewsbomb:

Σύμφωνα με νέα εξέλιξη το πρωί της Πέμπτης βρέθηκαν €102.000 στο σπίτι και δεύτερου διαιτητή, ενώ σημειώνεται πως την Τετάρτη οι Αρχές εντόπισαν 820.000 ευρώ σε μετρητά στο σπίτι του Πέτρου Παπαπέτρου.

Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει η υπόθεση διαφθοράς στο ελληνικό μπάσκετ και η σύλληψη του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς η δικογραφία περιλαμβάνει μηνύματα και στοιχεία για χειραγώγηση αγώνων σε όλες τις βαθμίδες του αθλήματος σε βάθος πενταετίας.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, μηνύματα και υλικό που δείχνουν το «στήσιμο αγώνων» σε όλες τις κατηγορίες -από εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την GBL-, που αφορούν τα τελευταία 5 χρόνια, περιλαμβάνει η δικογραφία για τη διαφθορά στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ελέγχονται περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων και ματς σχολικού πρωταθλήματος στην Κύπρο, στον οποίο οι νέοι του Προμηθέα κέρδισαν πάνω από 50 βολές κόντρα σε ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτός ήταν και ο αγώνας που άνοιξε τον... ασκό του Αιόλου.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών από το ελληνικό FBI φέρεται να έχει εντοπιστεί σε συλληφθέντα μεγάλο ποσό, που ξεπερνά τις 800.000 ευρώ, το οποίο όμως δεν φαίνεται να δικαιολογείται.

Το ντόμινο των σοβαρών εξελίξεων στο χώρο του μπάσκετ πυροδότησε καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, η οποία αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ακολούθησαν καταγγελίες - καταθέσεις 8 μαρτύρων, εκ των οποίων οι 2 κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικοί, γιατί έχουν γνώση για το «στήσιμο» αγώνων.

Οι δύο μάρτυρες φαίνεται να είχαν συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις στο παρελθόν, ωστόσο δεν θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες καθώς προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν τα όσα γνώριζαν για τις παράνομες πράξεις στο χώρο του μπάσκετ.

Διαβάστε επίσης