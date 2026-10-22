Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η στιγμή της άφιξης του Λιόλιου και των άλλων «5» συλληφθέντων στην Ευελπίδων

Snapshot Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασαν το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου έξι συλληφθέντες για σκάνδαλο στο Ελληνικό μπάσκετ.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και πέντε διαιτητές.

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται για απολογία ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Snapshot powered by AI

Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου έφτασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οι έξι συλληφθέντες για το σκάνδαλο που ταλανίζει το Ελληνικό μπάσκετ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο Πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και οι διαιτητές Βάσω Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου, Τάσος Πηλοΐδης, Ηλίας Κορομηλάς αλλά και ο Γιώργος Μαυραγάνης.

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών προκειμένου να απολογηθούν, με πιθανότερο σενάριο να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Δείτε βίντεο από την άφιξή τους:

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