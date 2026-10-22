«Ο πελάτης μου δηλώνει κάθετα και οριζόντια την αθωότητά του» λέει ο δικηγόρος του Πηλοΐδη

Snapshot Ο δικηγόρος του Τάσου Πηλοΐδη δηλώνει πλήρη αθωότητα και μη εμπλοκή του σε υποθέσεις δωροδοκίας ή στοιχηματισμού στον αθλητισμό.

Η υπεράσπιση δεν έχει ακόμη λάβει αντίγραφα της δικογραφίας και περιμένει συνολική ενημέρωση για τα στοιχεία της υπόθεσης.

Εκφράζεται διαφωνία για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης χωρίς προηγούμενη κλήση σε προκαταρκτική εξέταση των κατηγορουμένων.

Η αξιολόγηση των στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις της υπεράσπισης.

Ο δικηγόρος χαρακτηρίζει την έκδοση των ενταλμάτων πριν την ακρόαση των εμπλεκομένων ως νομική αστοχία. Snapshot powered by AI

Την πλήρη αθωότητα και τη μη εμπλοκή του εντολέα του σε οποιαδήποτε υπόθεση δωροδοκίας, επηρεασμού παραγόντων ή στοιχηματισμού στον χώρο του αθλητισμού υποστήριξε ο δικηγόρος του Τάσου Πηλοΐδη, με αφορμή την υπόθεση που αφορά το ελληνικό μπάσκετ.

Όπως δήλωσε ο κ. Γαλάνης, η υπεράσπιση δεν έχει λάβει ακόμη αντίγραφα της δικογραφίας, επισημαίνοντας ότι η πλήρης ενημέρωση για τα στοιχεία της υπόθεσης θα είναι δυνατή όταν αποκτήσει συνολική εικόνα του φακέλου.

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε επίσης στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τους κατηγορουμένους, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη διαδικασία και υποστηρίζοντας ότι κανείς από τους συλληφθέντες δεν είχε προηγουμένως κληθεί σε προκαταρκτική εξέταση.

«Ο εντολέας μου δηλώνει με κάθε τρόπο, κάθετα και οριζόντια την αθωότητά του και τη μη εμπλοκή του σε οποιαδήποτε υπόθεση, η οποία έχει να κάνει είτε με δωροδοκία, είτε με επηρεασμό άλλων παραγόντων ή στοιχημάτων στον χώρο του αθλητισμού γενικότερα και ειδικότερα στο μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της υπόθεσης για το ελληνικό μπάσκετ, σημειώνοντας ότι η αξιολόγηση των στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις της υπεράσπισης.

«Σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι κανείς εκ των συλληφθέντων δεν έχει κληθεί σε προκαταρκτική εξέταση. Εκδόθηκαν εντάλματα συλλήψεως, στενοχωριέμαι που το λέω, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν έπρεπε να έχουν εκδοθεί», δήλωσε, κάνοντας λόγο για «αστοχία νομική» ως προς την έκδοση των ενταλμάτων πριν από την ακρόαση των εμπλεκομένων.

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