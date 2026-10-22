Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αρνείται τις κατηγορίες ο Βαγγέλης Λιόλιος – Τι υποστηρίζει ο Παπαπέτρου

Ο Βαγγέλη Λιόλιος υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις πράξεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο

Άγγελος Βουράκης

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Αρνείται τις κατηγορίες ο Βαγγέλης Λιόλιος – Τι υποστηρίζει ο Παπαπέτρου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
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  • Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Ευάγγελος Λιόλιος, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στις κατηγορίες δωροδοκίας που του αποδίδονται.
  • Η δικογραφία αναφέρεται σε πέντε περιστατικά φερόμενης δωροδοκίας, με ποσά περίπου 5.000 ευρώ για κάθε περίπτωση.
  • Η έρευνα βασίζεται κυρίως στις καταθέσεις ενός διαιτητή και ενός επιχειρηματία, με τον Λιόλιο να έχει καταθέσει μήνυση το 2022 εναντίον προσώπων που θεωρούνται συνδεδεμένα με την υπόθεση.
  • Τηλεφωνικά μηνύματα που φέρεται να δείχνουν εμπλοκή του Λιόλιου αξιολογούνται από τις αρχές, ενώ η πλευρά του υποστηρίζει ότι δεν αποδεικνύουν παράνομη ενέργεια.
  • Ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου αρνείται τις κατηγορίες και προτίθεται να αποδείξει με παραστατικά την προέλευση των 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοικία του.
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Κατηγορηματικά αρνητικός απέναντι στις κατηγορίες που του αποδίδονται εμφανίζεται ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις πράξεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία περιλαμβάνει αναφορές σε πέντε διαφορετικά περιστατικά φερόμενης δωροδοκίας, με τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση να υπολογίζονται περίπου στις 5.000 ευρώ.

Σημαντικό μέρος της έρευνας φέρεται να στηρίχθηκε στις καταθέσεις δύο προσώπων: ενός εν ενεργεία διαιτητή και ενός επιχειρηματία.

Από την πλευρά του, το περιβάλλον του Βαγγέλη Λιόλιου επικαλείται μήνυση που είχε καταθέσει ο ίδιος το 2022 σε βάρος τεσσάρων προσώπων που φέρονται να συνδέονται με τον χώρο του αθλήματος, για σειρά πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα. Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και ένας από τους δύο μάρτυρες που θεωρούνται κομβικοί για την υπόθεση. Η συγκεκριμένη κίνηση προβάλλεται από την πλευρά του ως στοιχείο που, κατά την άποψή της, ενισχύει την εκδοχή περί οργανωμένης προσπάθειας σε βάρος του.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, και τηλεφωνικά μηνύματα που φέρονται να αξιολογούνται ως στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Πηγές από το περιβάλλον του προέδρου της ΕΟΚ υποστηρίζουν ότι η αναφορά που τον αφορά σχετίζεται με μήνυμα στο οποίο φέρεται να γνωστοποιεί τα ονόματα των διαιτητών που είχαν κληρωθεί για συγκεκριμένο αγώνα.

Κατά την ίδια πλευρά, το συγκεκριμένο μήνυμα δεν συνιστά απόδειξη παράνομης ενέργειας, καθώς τα ονόματα των διαιτητών επρόκειτο να ανακοινωθούν ούτως ή άλλως μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες.

Την ίδια ώρα, πλήρη άρνηση των κατηγοριών εκφράζει και η πλευρά του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, διαθέτει τα απαραίτητα παραστατικά από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, προκειμένου να τεκμηριώσει την προέλευση των 820.000 ευρώ που φέρονται να εντοπίστηκαν στην κατοικία του κατά τη διάρκεια έρευνας.

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