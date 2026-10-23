Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Μετρούσαν τα λεφτά για τα στημένα στις τουαλέτες - Η Τσαρούχα ζητούσε διακοπές

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα στον κόσμο του μπάσκετ

Δημήτρης Δρίζος

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Μετρούσαν τα λεφτά για τα στημένα στις τουαλέτες - Η Τσαρούχα ζητούσε διακοπές
ΜΠΑΣΚΕΤ
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  • Η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα ζήτησε και έλαβε δωρεάν τριήμερη διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο από παράγοντες εμπλεκόμενους στην υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ.
  • Κατηγορούμενοι επιχειρηματίες και παράγοντες ζητούσαν από διαιτητές να επηρεάσουν αποτελέσματα αγώνων, με ανταλλαγή χρημάτων που μετρούνταν ακόμα και σε τουαλέτες πριν τη διανομή.
  • Υπάρχουν καταγγελίες ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος πρότεινε χρηματική συναλλαγή 150.000 ευρώ για να εξασφαλιστεί η άνοδος συγκεκριμένης ομάδας με συγκεκριμένα αποτελέσματα αγώνων.
  • Τα χρήματα παραδίδονταν συχνά κρυφά και σε σακούλες, ενώ οι εμπλεκόμενοι επικοινωνούσαν μέσω γραπτών μηνυμάτων που τεκμηριώνουν τις κατηγορίες.
  • Ένας εν ενεργεία διαιτητής κατήγγειλε το κύκλωμα έπειτα από τύψεις και πίεση, αφού συμμορφώθηκε με τις εντολές για στημένους αγώνες αλλά αποφάσισε να σταματήσει τις εξυπηρετήσεις.
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«Ακριβά γούστα» φαίνεται πως είχαν κατηγορούμενοι στην υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, που μετέδωσε το Star, η διεθνής διαιτητής ζητούσε να μείνει σε πολυτελές ξενοδοχείο, όπου η διαμονή της διήρκεσε τρεις ημέρες. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star έφερε στο φως τις καταθέσεις δύο μαρτύρων, οι οποίες άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το Star, η Βάσω Τσαρούχα, διεθνής διαιτητής, όταν δεν σφύριζε σε αγώνες, ξεκουραζόταν στο Costa Navarino. Ένα μήνυμά της προς τον πρώην παράγοντα του μπάσκετ, που αναδείχθηκε σε μάρτυρα-κλειδί, δείχνει και τις απαιτήσεις της για πολυτελείς διακοπές δωρεάν.

Μήνυμα Βάσως Τσαρούχα προς πρώην παράγοντα μπάσκετ: «Με όλο το θάρρος, μπορείς να κανονίσεις και για μένα να πάω στο Costa Navarino;»

Πρώην παράγοντας μπάσκετ: «Θα στο κανονίσω».

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Έτσι κι έγινε. Πλήρωσε την τριήμερη διαμονή της διαιτητή στο ξενοδοχείο τον Σεπτέμβριο του 2018, μισά-μισά με κατηγορούμενο επιχειρηματία.

Σε άλλα μηνύματα, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας έλεγε στον διαιτητή -που έδωσε στοιχεία στον εισαγγελέα – τα παρακάτω:

Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας Μαυραγάνης προς διαιτητή: «Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η Χαλκίδα, θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου…»

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της ομάδας μπάσκετ του Αμαρουσίου δήλωσε χαρακτηριστικά «Σε αυτή την υπόθεση είναι δομημένη η κατηγορία σε γραπτά μηνύματα, τα οποία έχουν ανταλλαγεί ανάμεσα σε διάφορους ανθρώπους, καταγγέλλοντες και σε αυτούς οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι».

Μετρούσαν χρήματα για στήσιμο αγώνων σε τουαλέτες

Η υπόθεση που συνταράσσει το ελληνικό μπάσκετ έχει από όλα, ακόμα και μέτρημα χρημάτων σε τουαλέτες πριν δοθούν για το «στήσιμο» αγώνων. Το δελτίο ειδήσεων του Star αποκάλυψε όσα είπε ο μάρτυρας-κλειδί για την προκαταβολή 5.000 ευρώ σε κατηγορούμενο διαιτητή, χρήματα που υποστηρίζει ότι τα ζήτησε ο ίδιος ο διαιτητής για τον αγώνα του Φάρου Λάρισας με τον Άρη το 2018.

«Επειδή είχα πάει έτοιμος —είχα πάρει χρήματα μαζί μου—, του τα έδωσα σε έναν φάκελο, αφού πρώτα πήγα στην τουαλέτα για να μετρήσω το ακριβές ποσό των 5.000 ευρώ. Αυτός εξεπλάγη από την ταχύτητα και, χαμογελώντας, μου είπε: “Στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο, θα το δεις”. Το δώρο είχε να κάνει με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, προπονητή του Άρη, με τον οποίο είχε κακές σχέσεις. Τον απέβαλε με δύο τεχνικές ποινές πριν από το ημίχρονο, κάτι εξαιρετικά σπάνιο, και δη για έναν προπονητή με το ειδικό βάρος του κ. Παναγιώτη Γιαννάκη».

«Ο Λιόλιος μου είπε να δώσω 150.000 ευρώ για να ανέβει ο Προμηθέας»

«Η απάντηση του κ. Λιόλιου ήταν: “Εγώ μπορώ να σου δώσω 150.000 ευρώ, αλλά θα ήθελα τα παιχνίδια να πάνε 3-2”. Εννοούσε να χάσει ο Φάρος τρία παιχνίδια, για να είναι καθαρή η άνοδος του Προμηθέα, χωρίς να μεσολαβήσει άνοδος του Φάρου και παραίτηση στη συνέχεια, ώστε έτσι να γλιτώσεις τα πριμ που θα έδινες στους παίκτες του Φάρου για την άνοδο», υποστηρίζει για τον Βαγγέλη Λιόλιο σε μια συνάντηση που είχαν το 2016, σύμφωνα με το Star. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν οικονομική συναλλαγή κάτω από το τραπέζι.

Τα χρήματα παραδίδονταν ακόμα και σε σακούλες

«Στις 20-6-2016, πήγα στα κεντρικά γραφεία της Coffee Island, στο Δαχτυλίδι της Κηφισίας, όπου ο …, μου παρέδωσε, σε γραφείο όπου βρισκόταν, σε μία σακούλα τα χρήματα, λέγοντάς μου: “Αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως έχουμε συμφωνήσει. Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει”. Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα. Στη συνέχεια, πήρα τηλέφωνο τον κ. Λιόλιο, για να τον ευχαριστήσω. Με ευχαρίστησε και εκείνος που τήρησα την υπόσχεσή μου».

«Γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας και είπα ”ως εδώ”»

Παράλληλα, σύμφωνα με το Star, αποκαλυπτική είναι και η κατάθεση του εν ενεργεία διαιτητή για τη στιγμή που αποφάσισε να καταγγείλει το κύκλωμα. «Το αποτέλεσμα που μου ζητήθηκε το έφερα ως διαιτητής, σφυρίζοντας καταφανώς και στους δύο αγώνες υπέρ της Αναγέννησης, η οποία πήρε το πρωτάθλημα. Μετά τους αγώνες αυτούς γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τις τύψεις και είπα: “Ως εδώ. Αν δεν πάρω αυτό που μου αναλογεί (δηλαδή να με βάλει στην Α1), δεν θα ξανακάνω εξυπηρέτηση”».

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