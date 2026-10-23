Καταγγελίες εργαζόμενης στην ΕΟΚ - Κάτι δεν πήγαινε καλά με Λιόλιο είχε στήσει ολόκληρη παραγκούπολη

Η εργαζόμενη στην ΕΟΚ κατηγορεί τον πρόεδρο Βαγγέλη Λιόλιο για απαξιωτική συμπεριφορά και παραβίαση νομιμότητας, όπως το κόψιμο του δώρου Χριστουγέννων που δικαιώθηκε δικαστικά

Κατερίνα Ρίστα

Καταγγελίες εργαζόμενης στην ΕΟΚ - Κάτι δεν πήγαινε καλά με Λιόλιο είχε στήσει ολόκληρη παραγκούπολη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η εργαζόμενη στην ΕΟΚ κατηγορεί τον πρόεδρο Βαγγέλη Λιόλιο για απαξιωτική συμπεριφορά και παραβίαση νομιμότητας, όπως το κόψιμο του δώρου Χριστουγέννων που δικαιώθηκε δικαστικά.
  • Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ο Λιόλιος απέσπασε αρμοδιότητες συναδέλφων, τους έβαλε σε τηλεεργασία και άφησε απλήρωτους εργαζόμενους στην ΕΣΚΑΝΑ, προκαλώντας το κλείσιμο της Ένωσης.
  • Κατηγορείται ότι δημιούργησε μια «παραγκούπολη» με διευθυντή τον Ηλία Κορομηλά, ο οποίος οργάνωσε ένα σύστημα με πλατφόρμες και κρυφούς ορισμούς διαιτητών για την υποστήριξη της πρώτης εκλογής του Λιόλιου.
  • Η δεύτερη εκλογή του Λιόλιου έγινε με 78% ψήφους σε ηλεκτρονικές εκλογές που αμφισβητούνται, ενώ πολλοί υποστηρικτές του αποστασιοποιήθηκαν πριν αποκαλυφθούν τα προβλήματα.
  • Η καταγγέλλουσα καλεί τα σωματεία να σταματήσουν να υποστηρίζουν τη σημερινή διοίκηση και προτείνει την ανάληψη της ευθύνης από παλιούς παράγοντες του μπάσκετ όπως Γκάλης, Γιαννάκης και Φασούλας.
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Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρα εργαζόμενη στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης «ξεγυμνώνοντας» τις πρακτικές του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου και της «παρέας» του.

Η εργαζόμενη υποστηρίζει ότι έζησε από κοντά την κατάσταση στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και περιγράφει: «Πάντως κάτι δεν πήγαινε καλά με τον Λιόλιο. Εμείς που τον ζήσαμε από μέσα και είχαμε την ατυχία να τον έχουμε εργοδότη, το γνωρίζουμε καλύτερα. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε είχε έναν απαξιωτικό τρόπο όταν συνομιλούσε μαζί μας, ήταν επιεικώς απαράδεκτος και κινούμενος πίσω από τη νομιμότητα, με το έτσι θέλω μας έκοψε το δώρο Χριστουγέννων (ευτυχώς δικαιωθήκαμε στα δικαστήρια).​

Στους συναδέλφους της Ομοσπονδίας αφαίρεσε αρμοδιότητες και τους περισσότερους τους έβαλε σε τηλεργασία για να μην βλέπουν τι μαγείρευαν εκεί μέσα. Τους εργαζόμενους στην ΕΣΚΑΝΑ τους άφησε απλήρωτους, με αποτέλεσμα το κλείσιμο της Ένωσης. Πάμε τώρα και στα πρωταθλήματα στα τοπικά, στα παιδοεφηβικά, στις Κορασίδες...

Γιατί το θέμα δεν είναι Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός. Το θέμα είναι να ιδρώνεις τη φανέλα και να μην αντιμετωπίζεσαι στα ίσα, να χάνεις τον αγώνα επειδή έτσι αποφάσισαν αυτοί οι «μιλημένοι, οι πληρωμένοι, αυτά τα άθλια ανθρωπάκια με τις γκρίζες μπλούζες.​Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο Λιόλιος, έστησε μια τεράστια παραγκούπολη και έβαλε διευθυντή τον ανεπάγγελτο Ηλία Κορομηλά, ο οποίος έστησε ένα ολόκληρο σύστημα με πλατφόρμες και κρυφούς ορισμούς. Βέβαια αυτό δεν έγινε τυχαία έκαναν δουλίτσα οι διαιτητές για να δούμε πρόεδρο τον Βαγγέλη Λιόλιο, τουλάχιστον στην πρώτη του εκλογή.​

Στη δεύτερη εκλογή, και ενώ είχε δώσει ήδη δείγματα γραφής, τα σωματεία μας του έδωσαν το 78% (ηλεκτρονικές εκλογές που πρέπει να ελεγχθούν). Και ξέρετε ποιοι είναι αυτό το 78%; Είναι αυτοί που θέλουν να έχουν το πάρε δώσε με την εξουσία. Αρκετοί βέβαια το μετάνιωσαν, γιατί, βλέπεις στο μπάσκετ δεν μπορούμε να τους ευχαριστήσουμε όλους, με αποτέλεσμα κάποια παιδιά να κλαίνε μετά τους αγώνες.

Υπάρχουν όμως και αυτοί που έμειναν αμετανόητοι. Τον στήριζαν μέχρι και πριν από πέντε μέρες, λέγοντάς μας ότι αυτό γίνεται για το καλό του μπάσκετ. Βρίσκονταν παρόντες σε όλες τις αποφάσεις και, τρεις μέρες πριν, πήδηξαν από το καράβι, κάνοντας μια μακροσκελή δήλωση, σε στυλ κρατάω τις αποστάσεις μου αλλά παραμένω εδώ για εσάς. Δεν περίμεναν να σκάσει η βόμβα, το έκαναν νωρίτερα γιατί γνώριζαν. Αυτό λοιπόν είναι το χειρότερο είδος των υποστηρικτών του.​Και εσείς, αγαπημένα μου σωματεία, σταματήστε να είστε χειροκροτητές του. Θα είναι θλιβερό, μετά την εποχή του επιχειρηματία, να πάμε στην εποχή του μάνατζερ. Τέλος όλοι αυτοί ας μας απαλλάξουν από την παρουσία τους δεν σας έχει ανάγκη το μπάσκετ. Ας αναλάβουν τα ΤΟΤΕΜ Γκάλης, Γιαννάκης, Φασούλας, μπας και δει το μπασκετάκι ξανά καλύτερες μέρες...»

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