Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Το SMS της Τσαρούχα για δωρεάν διακοπές στο Costa Navarino

Snapshot Η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα ζήτησε δωρεάν πολυτελείς διακοπές στο Costa Navarino, σύμφωνα με μαρτυρία στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι έλαβε μήνυμα από την Τσαρούχα ζητώντας να κανονίσει τη διαμονή της στο Costa Navarino το καλοκαίρι του 2018.

Ο μάρτυρας επικοινώνησε με επιχειρηματία φίλο του Λιόλιου, ο οποίος συμφώνησε να καλύψει τα μισά έξοδα για τις διακοπές της Τσαρούχα.

Οι αποκαλύψεις δείχνουν τον τρόπο δράσης των εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο, που περιλαμβάνει αθέμιτες συμφωνίες και παροχές. Snapshot powered by AI

Εξοργιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον τρόπο δράσης των εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο που συνταράσσει το ελληνικό μπάσκετ.

Βασικός μάρτυρας, στην κατάθεσή του αποκάλυψε τον τρόπο δράσεις των εμπλεκόμενων: Ειδική αναφορά γίνεται και στη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, η οποία ως γνωστό ζήτησε δωρεάν πολυτελείς διακοπές στο Costa Navarino. Τώρα έρχονται στο φως νέες λεπτομέρειες.

Όπως εξιστορεί ο μάρτυρας:

«Το καλοκαίρι του 2018, στο Costa Navarino, όπου ήμουν, ανέβασα φωτογραφία στο Facebook. Μου στέλνει η διαιτητής (σ.σ. αναφέρεται στην συλληφθείσα διαιτητή Βάσω Τσαρούχα) μήνυμα και μου λέει: «Με όλο το θάρρος, μπορείς να κανονίσεις και για εμένα να πάω στο Costa Navarino;». Είπα «θα στο κανονίσω» και πήρα τηλέφωνο τον κ. επιχειρηματία φίλο του Λιόλιου, του εξιστόρησα τι έγινε και μου είπε «κανόνισέ το - τα χρήματα θα τα βάλουμε μισά-μισά».

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