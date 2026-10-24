Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Τι έγινε πριν από τον τελικό του Eurocup το 2021 - Η καταγγελία του Ουκρανού

Ο πρώην διεθνής Ουκρανός διαιτητής, Μίκολα Αμπρόσοφ, υπέβαλε μήνυση, ισχυριζόμενος ότι του προσφέρθηκαν 10.000 ευρώ για να ευνοήσει τη ρωσική ομάδα κατά τη διάρκεια του τελικού του Eurocup μεταξύ της Ούνιξ Καζάν και της Μονακό στις 30 Απριλίου 2021

Μάνος Χατζηγιάννης

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Τι έγινε πριν από τον τελικό του Eurocup το 2021 - Η καταγγελία του Ουκρανού
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρώην διεθνής Ουκρανός διαιτητής Μίκολα Αμπρόσοφ κατήγγειλε ότι του προσφέρθηκαν 10.000 ευρώ για να ευνοήσει τη ρωσική ομάδα στον τελικό του Eurocup το 2021.
  • Η καταγγελία του Αμπρόσοφ αποτελεί μία από τις δέκα που εξετάζονται από τις ελληνικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο υπόθεσης στημένων αγώνων.
  • Έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας μπάσκετ, έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας.
  • Η Ευρωλίγκα έκλεισε την αρχική της έρευνα το 2024, κρίνωντας ότι δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία δωροδοκίας στον τελικό του Eurocup.
  • Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μετά τις εξελίξεις στην Ελλάδα και τις νέες καταγγελίες του Αμπρόσοφ.
Snapshot powered by AI

Σοβαρές καταγγελίες για τις σχέσεις παραγόντων με διαιτητές, την αντιμετώπιση όσων προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη και μια φερόμενη απόπειρα δωροδοκίας σε ευρωπαϊκό τελικό περιλαμβάνονται, όπως αποκάλυψε χθες το Newsbomb, στη δικογραφία για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ειδικά για τον τελικό του Eurocup το 2021, η ιστοσελίδα basketeurope.com, παρέχει λεπτομέρειες μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις του Newsbomb. Όπως αναφέρει ο πρώην διεθνής Ουκρανός διαιτητής, Μίκολα Αμπρόσοφ, υπέβαλε μήνυση, ισχυριζόμενος ότι του προσφέρθηκαν 10.000 ευρώ για να ευνοήσει τη ρωσική ομάδα κατά τη διάρκεια του τελικού του Eurocup μεταξύ της Ούνιξ Καζάν και της Μονακό στις 30 Απριλίου 2021.

Η κατάθεσή του είναι μία από τις δέκα καταγγελίες που έχουν κατατεθεί και εξετάζονται επί του παρόντος από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Υπενθυμίζεται ότι έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιο, έχουν συλληφθεί.

Ο Μίκολα Αμπρόσοφ φέρεται να έλαβε τηλεφώνημα στις 27 Απριλίου 2021 από τον Ουκρανό διαιτητή Μπόρις Ρίζικ, ο οποίος φέρεται να του πρότεινε να ευνοήσει την Ούνικς Καζάν με πέντε έως οκτώ διαιτητικές αποφάσεις, έναντι ποσού 10.000 ευρώ. Ισχυρίζεται ότι αρνήθηκε την προσφορά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, στη συνέχεια επικοινώνησε μαζί του ο Έλληνας Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος είναι ένα από τα έξι εμπλεκόμενα άτομα, και ο οποίος φέρεται να επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της προσφοράς και τον ενθάρρυνε να βοηθήσει την ομάδα.

«Σας τηλεφωνώ για να σας πω ότι όσα σας είπε ο Ρίζικ για τα 10.000 ευρώ είναι αλήθεια. Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέρφια και θέλω να στηρίξετε τα αδέρφια μου, τους Έλληνες», φέρεται να του είπε.

iiiiioi-iiiiioi.jfif

Η κλήση μέσω εφαρμογής

Ένα βασικό στοιχείο της καταγγελίας αφορά το ιστορικό μιας τηλεφωνικής κλήσης που πραγματοποιήθηκε μέσω εφαρμογής, η οποία, σύμφωνα με τον Αμπρόσοφ, παρουσιάστηκε στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Από την πλευρά του, ο Έλληνας διαιτητής αρχικά αρνήθηκε ότι είχε καταγράψει τον αριθμό του Ουκρανού συναδέλφου του. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ισχυρίστηκε ότι η κλήση θα μπορούσε να έγινε κατά λάθος, καθώς το κινητό του τηλέφωνο βρισκόταν στην τσέπη του.

Το χρονικό

Η υπόθεση δεν είναι καινούργια, καθώς ο Μίκολα Αμπρόσοφ ισχυρίζεται ότι έχει καταγγείλει την απόπειρα δωροδοκίας ήδη από το 2021. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, φέρεται να ενημέρωσε τον Ρίτσαρντ Στόουκς, ο οποίος εκείνη την εποχή κατείχε θέση ευθύνης στον τομέα της διαιτησίας της EuroLeague.

Ο δεύτερος αγώνας του τελικού του EuroCup έληξε με την AS Monaco να νικάει την Ούνικς Καζάν με 86-83. Ο Ρομπ Γκρέι αναδείχθηκε MVP. Αυτό το αποτέλεσμα επέτρεψε στην ομάδα από το Πριγκιπάτο να κατακτήσει το τρόπαιο και να εξασφαλίσει την θέση της στην Euroleague.

Η Ευρωλίγκα έκλεισε την αρχική της έρευνα χωρίς περαιτέρω ενέργειες το 2024.Ο Μίκολα Αμπρόσοφ δημοσιοποίησε αυτές τις κατηγορίες τον Αύγουστο του 2023. Στη συνέχεια, η Ευρωλίγκα ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για τον δεύτερο αγώνα του τελικού. Τον Ιανουάριο του 2024, κήρυξε την έρευνα ασαφή και έκλεισε λόγω έλλειψης «σαφών στοιχείων που να αποδεικνύουν την καταβολή δωροδοκίας».

Η υπόθεση έχει πλέον επιστρέψει στο προσκήνιο έπειτα από τις καταιγιστικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:35ΚΟΣΜΟΣ

BMW: Η ηλεκτρική Σειρά 1 έρχεται το 2028

08:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκολιβυκό: Μετά το άνοιγμα Φιντάν στην Αίγυπτο ο Γεραπετρίτης σπεύδει στον ΟΗΕ - Τι σχεδιάζει η Αθήνα

08:30LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Στο εξωτικό Μαρακές μετά το νέο εξώδικο Καρβέλα – Η ιδιαίτερη υποδοχή

08:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Νεο-αριστερές» αντιδράσεις για τη στάση Αχτσιόγλου ως στέλεχος της ΕΛΑΣ

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Ζητά «τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο» - Νέα ένταση στην κορεατική χερσόνησο

08:15ΕΛΛΑΔΑ

«Ανακαίνιση Κατοικίας» - Πλήρης οδηγός: Επιχορηγήσεις από 70% έως 95% για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

08:13WHAT THE FACT

ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη φορτηγού σε πολυσύχναστο πάρκινγκ - Έτρεχαν πανικόβλητοι οι πελάτες

08:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Επιστροφή εντός έδρας για την ΑΕΚ – Δυνατά ματς σε Θεσσαλονίκη και Τρίπολη

07:55LIFESTYLE

Από μικρά κανάλια στην κορυφή της ελληνικής TV – Τηλεαστέρες στα πρώτα τους βήματα

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τετράμηνο «λουκέτο» στο αεροδρόμιο – Μεγάλη συγκέντρωση και «αγωνία για την επόμενη ημέρα» εκφράζουν οι κάτοικοι στο Newsbomb

07:35ΥΓΕΙΑ

Μετάλλαξη G155E της γρίπης Α: Τι σημαίνει για την ανοσία και τον φετινό εμβολιασμό

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Στον «αέρα» 2.500 εργαζόμενοι - «Ζητάμε αναστολή συμβάσεων», λένε στο Newsbomb

07:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Τι έγινε πριν από τον τελικό του Eurocup το 2021 - Η καταγγελία του Ουκρανού διαιτητή που επανήλθε στο προσκήνιο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο «δαχτυλίδι της φωτιάς»: Προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός αναλυτής για τουρκολιβυκό: Τα μοιραία λάθη ΗΠΑ και Ευρωπαίων και η απειλή των ισλαμιστών

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Ιορδανία: Επτά νεκροί από ένοπλη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Καράκ - Παγκόσμιος αποτροπιασμός

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις: Η κοινωνία δυσανασχετεί, αλλά δεν ψηφίζει με θυμό – Το πλεονέκτημα Μητσοτάκη και το στοίχημα της αυτοδυναμίας

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για την Pizza Fan: 126 άτομα στη δικογραφία - Το ποσοστό των νόμιμων αποδείξεων που δεν εκδίδονταν είναι περίπου 20%

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος σκότωσε τον Γιώργο Χατζίδη - Θρίλερ με τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης στο «Φως στο Τούνελ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:05ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός αναλυτής για τουρκολιβυκό: Τα μοιραία λάθη ΗΠΑ και Ευρωπαίων και η απειλή των ισλαμιστών

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο «δαχτυλίδι της φωτιάς»: Προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Ιορδανία: Επτά νεκροί από ένοπλη επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Καράκ - Παγκόσμιος αποτροπιασμός

15:32LIFESTYLE

«Studio στις 3» και «Στούντιο 4»: Η τηλεθέαση των δύο εκπομπών

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Στα 9 του χρόνια πήγε στο πανεπιστήμιο και στα 18 του κάνει διδακτορικό στη Φυσική - «Δεν έχασε την παιδική του ηλικία!» 

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας

19:15ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου – Πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου με βάση τα GFS και ECMWF

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Καβαλιεράτος από το στενό κύκλο Λιόλιου εκτός Sport24

03:15ΕΘΝΙΚΑ

Επιστολή HALC στον Μάρκο Ρούμπιο για την απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος σκότωσε τον Γιώργο Χατζίδη - Θρίλερ με τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης στο «Φως στο Τούνελ»

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για την Pizza Fan: 126 άτομα στη δικογραφία - Το ποσοστό των νόμιμων αποδείξεων που δεν εκδίδονταν είναι περίπου 20%

23:06NEWSBOMB

«Εφοδιαστείτε με κονσέρβες και εμφιαλωμένο νερό»: Ανησυχητικές συμβουλές του Βρετανού πρωθυπουργού

07:55LIFESTYLE

Από μικρά κανάλια στην κορυφή της ελληνικής TV – Τηλεαστέρες στα πρώτα τους βήματα

07:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Τι έγινε πριν από τον τελικό του Eurocup το 2021 - Η καταγγελία του Ουκρανού διαιτητή που επανήλθε στο προσκήνιο

12:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος: Έρχονται και άλλοι σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Στον «αέρα» 2.500 εργαζόμενοι - «Ζητάμε αναστολή συμβάσεων», λένε στο Newsbomb

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις: Η κοινωνία δυσανασχετεί, αλλά δεν ψηφίζει με θυμό – Το πλεονέκτημα Μητσοτάκη και το στοίχημα της αυτοδυναμίας

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος: Μελλόνυμφη εργαζόμενη σε μπόουλινγκ χτυπήθηκε από μηχανή για τις κορίνες - Πέθανε αργότερα από εσωτερική αιμορραγία

21:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 23/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ