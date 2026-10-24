Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Τι έγινε πριν από τον τελικό του Eurocup το 2021 - Η καταγγελία του Ουκρανού

Snapshot Ο πρώην διεθνής Ουκρανός διαιτητής Μίκολα Αμπρόσοφ κατήγγειλε ότι του προσφέρθηκαν 10.000 ευρώ για να ευνοήσει τη ρωσική ομάδα στον τελικό του Eurocup το 2021.

Η καταγγελία του Αμπρόσοφ αποτελεί μία από τις δέκα που εξετάζονται από τις ελληνικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο υπόθεσης στημένων αγώνων.

Έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας μπάσκετ, έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Η Ευρωλίγκα έκλεισε την αρχική της έρευνα το 2024, κρίνωντας ότι δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία δωροδοκίας στον τελικό του Eurocup.

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μετά τις εξελίξεις στην Ελλάδα και τις νέες καταγγελίες του Αμπρόσοφ. Snapshot powered by AI

Σοβαρές καταγγελίες για τις σχέσεις παραγόντων με διαιτητές, την αντιμετώπιση όσων προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη και μια φερόμενη απόπειρα δωροδοκίας σε ευρωπαϊκό τελικό περιλαμβάνονται, όπως αποκάλυψε χθες το Newsbomb, στη δικογραφία για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Ειδικά για τον τελικό του Eurocup το 2021, η ιστοσελίδα basketeurope.com, παρέχει λεπτομέρειες μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις του Newsbomb. Όπως αναφέρει ο πρώην διεθνής Ουκρανός διαιτητής, Μίκολα Αμπρόσοφ, υπέβαλε μήνυση, ισχυριζόμενος ότι του προσφέρθηκαν 10.000 ευρώ για να ευνοήσει τη ρωσική ομάδα κατά τη διάρκεια του τελικού του Eurocup μεταξύ της Ούνιξ Καζάν και της Μονακό στις 30 Απριλίου 2021.

Η κατάθεσή του είναι μία από τις δέκα καταγγελίες που έχουν κατατεθεί και εξετάζονται επί του παρόντος από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Υπενθυμίζεται ότι έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιο, έχουν συλληφθεί.

Ο Μίκολα Αμπρόσοφ φέρεται να έλαβε τηλεφώνημα στις 27 Απριλίου 2021 από τον Ουκρανό διαιτητή Μπόρις Ρίζικ, ο οποίος φέρεται να του πρότεινε να ευνοήσει την Ούνικς Καζάν με πέντε έως οκτώ διαιτητικές αποφάσεις, έναντι ποσού 10.000 ευρώ. Ισχυρίζεται ότι αρνήθηκε την προσφορά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, στη συνέχεια επικοινώνησε μαζί του ο Έλληνας Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος είναι ένα από τα έξι εμπλεκόμενα άτομα, και ο οποίος φέρεται να επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της προσφοράς και τον ενθάρρυνε να βοηθήσει την ομάδα.

«Σας τηλεφωνώ για να σας πω ότι όσα σας είπε ο Ρίζικ για τα 10.000 ευρώ είναι αλήθεια. Στην Ελλάδα είμαστε όλοι αδέρφια και θέλω να στηρίξετε τα αδέρφια μου, τους Έλληνες», φέρεται να του είπε.

Η κλήση μέσω εφαρμογής

Ένα βασικό στοιχείο της καταγγελίας αφορά το ιστορικό μιας τηλεφωνικής κλήσης που πραγματοποιήθηκε μέσω εφαρμογής, η οποία, σύμφωνα με τον Αμπρόσοφ, παρουσιάστηκε στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Από την πλευρά του, ο Έλληνας διαιτητής αρχικά αρνήθηκε ότι είχε καταγράψει τον αριθμό του Ουκρανού συναδέλφου του. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ισχυρίστηκε ότι η κλήση θα μπορούσε να έγινε κατά λάθος, καθώς το κινητό του τηλέφωνο βρισκόταν στην τσέπη του.

Το χρονικό

Η υπόθεση δεν είναι καινούργια, καθώς ο Μίκολα Αμπρόσοφ ισχυρίζεται ότι έχει καταγγείλει την απόπειρα δωροδοκίας ήδη από το 2021. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, φέρεται να ενημέρωσε τον Ρίτσαρντ Στόουκς, ο οποίος εκείνη την εποχή κατείχε θέση ευθύνης στον τομέα της διαιτησίας της EuroLeague.

Ο δεύτερος αγώνας του τελικού του EuroCup έληξε με την AS Monaco να νικάει την Ούνικς Καζάν με 86-83. Ο Ρομπ Γκρέι αναδείχθηκε MVP. Αυτό το αποτέλεσμα επέτρεψε στην ομάδα από το Πριγκιπάτο να κατακτήσει το τρόπαιο και να εξασφαλίσει την θέση της στην Euroleague.

Η Ευρωλίγκα έκλεισε την αρχική της έρευνα χωρίς περαιτέρω ενέργειες το 2024.Ο Μίκολα Αμπρόσοφ δημοσιοποίησε αυτές τις κατηγορίες τον Αύγουστο του 2023. Στη συνέχεια, η Ευρωλίγκα ξεκίνησε εσωτερική έρευνα για τον δεύτερο αγώνα του τελικού. Τον Ιανουάριο του 2024, κήρυξε την έρευνα ασαφή και έκλεισε λόγω έλλειψης «σαφών στοιχείων που να αποδεικνύουν την καταβολή δωροδοκίας».

Η υπόθεση έχει πλέον επιστρέψει στο προσκήνιο έπειτα από τις καταιγιστικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

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