Παναθηναϊκός AKTOR: Την παραίτηση όλων των μελών της ΚΕΔ/ΕΟΚ, ζήτησαν οι Πράσινοι!

Ο «σεισμός» που έχει προκληθεί στο ελληνικό μπάσκετ, δεν αφήνει χώρο για καμία εμπιστοσύνη στην ΚΕΔ/ΕΟΚ. Ειδικά όταν τόσα μέλη της έχουν συλληφθεί για το… Λιόλιος Gate. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, όπως έκανε από την πρώτη στιγμή, δεν παρακολουθεί αμέτοχη τις εξελίξεις.

Οι «πράσινοι» στο Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ ζήτησαν την παραίτηση όλων των μελών της ΚΕΔ/ΕΟΚ. Το «τριφύλλι» εκπροσωπήθηκε από τον COO της ΚΑΕ, Σταύρο Ντίνο και τον δικηγόρο της ΚΑΕ, Ευάγγελο Δεσύπρη.

Αυτό που τονίστηκε από τον Σταύρο Ντίνο, είναι το εξής:

«Είναι προφανές πως πρέπει να παραιτηθούν όλα τα μέλη της ΚΕΔ και της ΕΟΚ. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ και δύο μέλη της ΚΕΔ είναι με χειροπέδες, ενώ άλλα δύο ακούγεται πως είναι μάρτυρες υπεράσπισης των κρατουμένων. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε στους υπόλοιπους να ορίσουν διαιτητές γι’ αυτή την αγωνιστική; Το ότι μπορεί να είναι “νόμιμο” δεν σημαίνει πως είναι και ηθικό. Πρέπει να παραιτηθούν άπαντες ΑΜΕΣΑ».

Παράλληλα, οι άνθρωποι του τριφυλλιού εξέφρασαν την αντίθεσή τους ώστε να εκδοθεί μια κοινή ανακοίνωση από πλευράς όλων των ομάδων, καθώς αυτή δεν θα έπαιρνε θέση για τους κρατούμενους της ΕΟΚ και της ΚΕΔ:

«Δεν θα συνταχθούμε με καμία κοινή ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ καθώς αυτά που θέλουμε να πούμε δεν θα βρουν σύμφωνες συγκεκριμένες ομάδες».

Μάλιστα, ο Σταύρος Ντίνος αποχώρησε από τη συνάντηση μόλις πήρε το λόγο ο πρόεδρος του Προμηθέα, Χρήστος Μήλας. Ο οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου.

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