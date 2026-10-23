Κοντός για σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Η μισή ΚΕΔ είναι στην Ευελπίδων, ποιοι θα ορίσουν διαιτητές;»

Βόμβες από τον GM του Παναθηναϊκού για το δυσώδες σκάνδαλο που προκαλεί σεισμό στο ελληνικό μπάσκετ

Παναγιώτης Βελισσάρης

Κοντός για σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Η μισή ΚΕΔ είναι στην Ευελπίδων, ποιοι θα ορίσουν διαιτητές;»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Δημήτρης Κοντόςγγέλλ ότι πολλά μέλη της ΚΕΔ και της Ομοσπονδίας βρίσκονται υπό κράτηση, θέτον υπό αμφισήτηση τη διαδικασία ορισμού διαιτητών.
  • Ξένοι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν ζητήσει να μη συνεχίσει η ομάδα στους περσινούς τελικούς εξαιτίας των διαιτητικών προβλημάτων.
  • Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παραμείνει στο γήπεδο ανεξάρτητα από τις συνθήκες, επιδιώκοντας την υπεράσπιση των αξιών του συλλόγου.
  • Ο Δημήτρης Κοντός καλεί τη Λίγκα να τοποθετηθεί επί του σκανδάλου, επισημαίνοντας την απουσία επίσημης αντίδρασης από τον ΕΣΑΚΕ.
  • Ο Κοντός εκφράζει αμφιβολίες για την ασφάλεια της διαιτητικής διαδικασίας λόγω της εμπλοκής των εμπλεκόμενων προσώπων με νομικά ζητήματα.
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Σε εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες, με φόντο το σκάνδαλο που συνταράσσει το ελληνικό μπάσκετ προχώρησε ο γενικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Κοντός και ενώ αναμένονται οι απολογίες του Βαγγέλη Λιόλιου, της Βάσως Τσαρουχά και των άλλων πρωταγωνιστών της πολύκροτης υπόθεσης.

Μιλώντας στο protothema.gr, ο κ. Κοντός έθεσε ευθέως και χωρίς περιστροφές θέμα διαιτησίας: «Αυτή τη στιγμή ένα μέλος της ΚΕΔ βρίσκεται στα κρατητήρια, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας βρίσκεται στα κρατητήρια, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας βρίσκεται στα κρατητήρια, η κυρία Τσαρούχα, που σφύριξε το προηγούμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι την προηγούμενη εβδομάδα, βρίσκεται στα κρατητήρια, ο κύριος Παπαπέτρου, που σφύριξε τους τελικούς, βρίσκεται στα κρατητήρια και αυτή τη στιγμή κάποιοι θα ορίσουν διαιτητές. Ποιοι θα ορίσουν διαιτητές; Ως τι;»

Παράλληλα σημείωσε πως «κανείς δεν θέλει να σταματήσει το σπορ. Θέλουμε να δούμε αντανακλαστικά, να δούμε ότι πραγματικά έχουν καταλάβει τι συμβαίνει. Εγώ δεν αισθάνομαι ασφαλή τη διαδικασία από τη στιγμή που η μισή ΚΕΔ είναι στην Ευέλπιδων. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ορίσουν;».

Ο κ. Κοντός κατά τα άλλα υπενθύμισε πως ο Παναθηναϊκός βρεθεί στο στόχαστρο για τις αντιδράσεις του για διαιτησίες: «Είχε εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός σαν τον τρελό του χωριού με αδιανόητες τιμωρίες, χρηματικά πρόστιμα και διαπόμπευση. Το ηθικό κομμάτι κάπως καλύπτεται αλλά υπάρχουν πράγματα που ξεφεύγουν από αυτό. Δεν θα μιλήσω για τους τίτλους».

«Παίχτες μου ζητούσαν να μην κατέβουμε»

Φέρνοντας στο μυαλό του τους περυσινούς τελικούς της GBL όπου οι «πράσινοι» διατύπωσαν πολλές ενστάσεις για τις διαιτησίες στα παιχνίδια, αποκάλυψε πως ξένοι παίχτες του Παναθηναϊκού ζητούσαν να μην κατέβει η ομάδα: «Μπορώ να σας πω ότι στους τελικούς υπήρχαν ξένοι παίκτες μας που μας ζήτησαν να μην κατέβουμε να παίξουμε, να μην συνεχίσουμε. Παιδιά που δεν προκαλούν ποτέ».

Όπως εξήγησε, η απάντηση της διοίκησης ήταν ότι ο Παναθηναϊκός θα παρέμενε στο γήπεδο ανεξάρτητα από τις συνθήκες. «Εμείς εξηγήσαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν φεύγει, θα καθίσουμε εδώ να πολεμήσουμε με όποιο κόστος. Ούτε θα υποβιβαστούμε ούτε θα φύγουμε από το παρκέ, γιατί πρέπει να υπερασπιστούμε όσα πρεσβεύει ο σύλλογος».

Και πρόσθεσε: «Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πρώτη φορά σαν πολίτης αισθάνομαι ότι κάτι γίνεται. Από την άλλη, όμως, έχω πολλά ερωτήματα».

«Η Λίγκα πρέπει να τοποθετηθεί»

Στο στόχαστρο του Δημήτρη Κοντού βρέθηκε και ο ΕΣΑΚΕ, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι, παρά τη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση, η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος δεν είχε τοποθετηθεί.

«Για να καταλάβει ο κόσμος, η διαιτησία ανήκει στην Ομοσπονδία, η Λίγκα είναι μια διαφορετική μορφή. Η Λίγκα ακόμα δεν έχει πάρει θέση», σημείωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη στάση του ΕΣΑΚΕ κατά τους περσινούς τελικούς. «Από τους περσινούς τελικούς που ο Παναθηναϊκός φώναζε, η Λίγκα κρατούσε ίσες αποστάσεις. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακούσει ούτε τη φωνή των ανθρώπων της Λίγκας».

Ο Κοντός επισήμανε ακόμη ότι ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ είχε τη στήριξη της Ομοσπονδίας κατά τις προηγούμενες εκλογές, ενώ ζήτησε να υπάρξει σαφής τοποθέτηση για τις εξελίξεις.

«Η Λίγκα έπρεπε να βγει να μιλήσει. Τρεις μέρες το σκάνδαλο είναι πρώτο θέμα σε όλα τα μέσα και η Λίγκα δεν έχει πει λέξη. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια συνάντηση για να αποφασίσουν αν θα βγάλουν μια ανακοίνωση».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του για τη στάση της διοργανώτριας αρχής, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχουμε γίνει ρεζίλι διεθνώς και η ελληνική Λίγκα δεν μιλάει».

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